A bérlők kilenctizede visszavásárolná a saját otthonát Heves megyében

Az adatok összesítése szerint a legtöbben részletekben fizetnék ki az eszközkezelőhöz került ingatlanjukat.

Ezerötszáznál több Heves megyei családnak, vagy egyedülálló magánszemélynek kellett döntenie arról május végéig, hogy visszavásárolja-e az otthonát a Nemzeti Eszközkezelőtől (NET Zrt.). Március 31-ig 1520 ügyfélnek postázták az ingatlan visszavásárlására vonatkozó nyilatkozatot az állami társaságtól, ők voltak azok, akik élhettek a visszavételi jogukkal, mert eleget tettek a fizetési kötelezettségüknek.

Mint azt a NET Zrt.-től megtudtuk, szűkebb hazánkból 1501 nyilatkozat érkezett vissza hozzájuk. A bajba került, s emiatt a saját lakásukban eddig bérlőként maradt családok valamivel több mint ötöde, 331 nyilatkozott úgy, hogy egy összegben fizetik ki az ingatlan árát, bár arról nem kaptunk adatot, hogy közeli hozzátartozók révén mennyien vásárolják vissza otthonukat. Aki ezt a módot választotta, az kedvezményt is kapott, a település méretétől függően 15–35 százalékkal csökkentették a visszafizetendő összeget, a kisebb helységekben élők voltak előnyben. A volt tulajdonosoknak a NET Zrt. által kifizetett ár lakbérrel csökkentett összegét kell visszaadniuk.

Az ügyfelek részletfizetést is választhattak, ezzel a lehetőséggel 1013-an élnek Heves megyében. A törlesztési idő legfeljebb harminc év, de kamat nincs. A törlesztés havi összege egyébként a jelenlegi bérleti díjnak felel meg, ez átlagosan valamennyivel több mint tizenegyezer forint.

A tulajdonszerzéssel összefüggő, az eszközkezelő szervezi és intézi, az azzal együtt járó költségeket pedig az állam viseli. Az érintett ügyfeleknek külön tennivalójuk nincs – hacsak nem kell hiánypótlást beadniuk, vagy másról tájékoztatja őket a NET Zrt. –, a tulajdon átruházásáig ugyanakkor továbbra is rendben le kell róniuk a bérleti díjat. Az egyösszegű visszavásárlásoknál december 1-jéig, a részletre vásárlóknál október 1-jéig köt szerződést az eszközkezelő.

Heves megyében 157-en döntöttek úgy, hogy csak bérlők kívánnak maradni az ingatlanban. Ők továbbra is maradhatnak a portájukon, s az általuk fizetendő bérleti díj sem változik. Ugyanakkor ők a későbbiekben már nem vásárolhatják vissza a lakásukat, a házukat. Rosszabbul jártak azok, akik nem nyújtottak be nyilatkozatot, mert ők nemcsak az utóbbi lehetőségtől estek el, de nekik a bérleti díjuk is megemelkedik, július elsejétől háromszor annyit fizetnek a lakhatásért, mint amennyit eddig.

A NET Zrt. a megyében 2018. december 31-ig a felajánlott 2089 ingatlanból 1667-et vett meg. Tavaly év végéig hatvanhatan vásárolták vissza lakásukat. A mostani akcióban a legtöbben Hatvanban, Egerben és Verpeléten jelezték, hogy vissza kívánják szerezni pénzért a lakásokat, ezek a váro­sok egyébként is az élmezőnyben voltak az eszközkezelős ingatlanokat tekintve, hiszen Egerben 110, Hatvanban 108, Verpeléten pedig 70 ilyen ház volt található a NET Zrt. nyilvántartása szerint. A megye tizennyolc településén volt legalább húsz visszavásárolható lakás, családi ház.

Az ingatlanok átlagos vételára (forintban)

Megyei jogú városok 5,8 millió Vidéki városok 3,9 millió Egyéb települések 2,5 millió

Forrás: NET Zrt.

Kezdőképünk illusztráció Fotó: Shutterstock