A hatvani önkormányzat büdzséjében is milliárdos kieséssel számolnak a járvány miatt

Az önkormányzat költségvetését is nagymértékben érinti a járvány. A polgármester szerint az önkormányzat büdzséjében milliárdos csökkenéssel számolhatnak.

A járvány miatt alapvetően változott meg a hétköznapi élet, s óriási hatással van mindez a város gazdasági életére is – jelentette ki az önkormányzati médiának Horváth Richárd polgármester, előrevetítve, hogy a helyhatóság idei költségvetése aligha a korábban elfogadott tervek szerint alakul. Mint fogalmazott, a kormány nemrég két elvonást jelentett be, amelyek nagymértékben érintik a városi büdzsét. Ezek alapján a gépjárműadót és a parkolási bevételeket elviszik a településektől. A polgármester tájékoztatása szerint mindez Hatvanban 95 millió forintot jelent. A költségvetés elfogadását követően jelentették be azt is, hogy növelik a szolidaritási adót, ami újabb 80 millió forintos kiesés.

A településvezető a városi televízió műsorában kitért arra is, hogy a legnagyobb változás az iparűzési adó kapcsán érintheti a várost: az elsődleges becslések alapján akár 25 százalékos csökkenés is lehet, ami így 1,1 milliárd forint, vagyis összességében a járvány miatt előreláthatólag 1,3 milliárd forintos kieséssel lehet számolni a Zagyva-parti helységben.

– Mindemellett fenn kell tartani az olyan intézményeket, mint az uszoda, a piac, a kulturális létesítmények, amiknek csak kiadásaik vannak, a bevételek elmaradnak – sorolta Horváth Richárd. – Azon dolgozunk, hogy megfelelően kezeljük ezt a helyzetet. Összerakunk egy csomagot, amivel a város meg tudja tartani az eddigi eredményeit. Csak a legszükségesebb fejlesztéseket hatjuk végre. Komoly és nehéz döntéseket kell meghoznunk, de a lehető legkörültekintőbben járunk el. Olyan megoldásokra törekszünk, amikkel hosszú távon kiszolgáljuk a várost, és minél kisebb krízissel tudjuk átvészelni ezt az idő­szakot.

Szabó Ottó, a Fidesz–KDNP frakcióvezetője szerint most mindennél fontosabb az összefogás Hatvan érdekében, ezért a legészszerűbb döntésekre van szükség.

– Miként az ország költségvetését, úgy a hatvanit is át kell szabni – nyilatkozta lapunknak a frakcióvezető. – Amikor látjuk a tényleges számokat, korrekcióra lesz szükség, mert nem mindegy, mely területektől vonunk el forrásokat. Úgy vélem, nem feltétlenül a fejlesztésekre fordítandó összegeket kell átcsoportosítani, hiszen vannak olyan feladatok, amelyek – már látható – ebben az évben nem valósulhatnak meg. A rendezvények, egyes, jelenleg nem működő intézmények, s a helyi média költségvetése azok közé tartoznak, ahonnan bővel lehet elvonni forrásokat. A polgármester úr felhatalmazása lehetővé teszi, hogy számos kérdésben egyedül döntsön, de bízom abban, hogy a fajsúlyosabb ügyekről közösen határoz a képviselő-testület.