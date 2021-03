A Heves megyei aprófalvakban is nagy szükség van a kisboltokra

A Magyar Falu Program új pilléreként a kétezer lélekszám alatti településeken működő, újonnan nyíló vagy újranyitó kisboltok akár több tízmillió forintos támogatásban is részesülhetnek.

A pár száz lakosú aprófalvainkban a csekély vásárlóerő egyre kevésbé elegendő a tradicionális, nem egyszer évtizedek óta családi vállalkozásban működtetett kis vegyesboltok fenntartására. A koronavírus-járvány alatt erősödött ugyan a helyi ABC-k forgalma, de a lakosság megnőtt igényeit a népes községek szélesebb választékú üzletei tudják kielégíteni. A kisboltok tönkremenetelével viszont a kistelepülések könnyen alapvető élelmiszert árusító bolt nélkül maradhatnak. A kormányzat már tavaly ősszel előkészítette az ilyen üzletek támogatásról szóló rendelettervezetét.

Vissza nem térítendő összeg a költségvetésből

Márciustól elindult a regisztráció a falusi kisboltok vissza nem térítendő költségvetési támogatására, közölte Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos. Az állam 45 milliárd forintot biztosított infrastruktúra-fejlesztésre, eszközbeszerzésre, ingatlanvásárlásra, illetve foglalkoztatáshoz igazodó bértámogatásra, de igényelhető pénz postai szolgáltatások nyújtására, vény nélkül kapható gyógyszerek forgalmazására, valamint közösségi terek létrehozására is.

Pénzbeli segítséget olyan gazdasági társaság, egyéni vállalkozó vagy szövetkezet igényelhet, amelyik napi fogyasztási cikket értékesítő üzletet üzemeltet, s ennek főtevékenysége az élelmiszer jellegű bolti vegyes kereskedelem. A legfontosabb kikötés, hogy a boltot az állami segítség fejében legalább öt évig működtetni kell.

– A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. oldalán az érdeklődők már jelezhetik előzetes igényüket. A regisztráció nem jár kötelezettséggel, de lehetővé teszi a személyre szabott tájékoztatást. Az egyedi kérelmek beadására a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszeren keresztül lesz lehetőség, határidejét április elsejéig felhívásban teszi közzé a támogató és a lebonyolító szerv – hívta fel a figyelmet a kormánybiztos.

A bő hatszáz lakosú Nagyúton harminc éve üzemeltet kis vegyeskereskedést Barcai Józsefné. Elmondása szerint egyre nagyobb a visszaesés a forgalomban, különösen a bevásárlóközpontok megszaporodása óta.

Száz helyett napi tizenkét kiló kenyeret rendel

– Manapság, ha valaki megkapja a fizetését, a plázába megy először, kisboltba legfeljebb akkor, ha már csak a legalapvetőbb dolgokra futja – magyarázta Barcai Józsefné. – Régen volt olyan nap, hogy száz kiló kenyeret adtam el, most naponta csak tizenkét kilót rendelek, abból is még három megvan délután. Az utakat felújították, a nagyútiak könnyen átmennek akár kenyérért is a nagyobb választékú üzletekbe. Egyre nehezebb kitermelni a fennmaradáshoz szükséges jövedelmet egy ilyen apró faluban. A boltom épülete húsz esztendeje volt kőporozva, bizony nagyon ráférne a külső-belső felújítás, a tető javítása, de ez hitelből nem menne, mert nem tudnék miből törleszteni. Ezért jó ez a mostani támogatás. A vény nélküli gyógyszerek árusításának ötlete is jó, főleg a járvány alatt. Vitaminokat most is forgalmazok, azokat sokan veszik. Eszközbeszerzésre nincs szükségem, a régi hűtőpultom megfelelően működik, sütőt pedig kapok attól a cégtől, amelynek a fagyasztott termékeit helyben sütve kínálom.