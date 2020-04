A járvány eddig nem okozott fennakadást az agrármunkák terén

Szárazak a földek, van, ahol ez nem probléma, máshol esőben reménykednek a kukorica és a napraforgó vetéséig.

A csapadékhiányos időszak miatt nemcsak tűzgyújtási tilalmat rendeltek el az északi országrészben, de a kiszáradó talaj a tavaszi vetésnek sem tenne jót. A szántóföldeken azonban zajlanak a munkák és a gazdálkodók készülnek a kukorica, napraforgó vetésére.

Az általunk megkérdezett agrárcég-vezetők szerint a koronavírus-járvány eddig nem okozott fennakadást sem az értékesítésben, sem pedig az input anyagok beszerzésében és szállításában. A társaságok gondoskodnak arról, hogy dolgozóik ne essenek ki a munkából, hiszen egyébként is szűk létszámmal dolgoznak. Ugyanakkor nőtt az érdeklődés a mezőgazdasági munkák iránt, hiszen más területeken leépítések vannak, így itt nyílhat elhelyezkedési lehetőség.

A mezőgazdaságban már készülnek a tavaszi vetésekre, a járvány következményeire és van már érdeklődés az agrármunkák iránt. Balázs Nóra, a Pély-Tiszatáj Agrár Zrt. igazgatóságának elnöke elárulta, az őszi vetéseik jól átteleltek, jelenleg a tavaszira készülnek a gazdaságban. A talajmunkák és a magágy előkészítése zajlik, a cég pedig időben beszerezte a vetőmagokat, műtrágyát is. Gondoskodnak munkatársaik biztonságáról is, fertőtlenítenek, helyettesítési tervet készítettek, szerencsére eddig senki nem esett ki a dolgozók közül. Minden alkalmazottjukra szükség van, szeretnének fel is venni embereket.

Besenyei Gyula, a Besenyőtelki Agrár Zrt. igazgatóságának elnöke szerint a mezőgazdasági munkák számára kedvező az időjárás, a környék adottságai miatt jó az aszályos idő, nincs túl sok víz a földeken, nem volt sok hó, s nem volt olyan fagyos sem a föld. Az őszi vetések közül a búza és a repce is jó állapotú, kitűnően mentek át a „télből”. Elárulta, a fejtrágyázást elvégezték, most a tavasziak, a napraforgó és a kukorica alá készítik a magágyat. A hideg nem okoz túl nagy gondot a szántóföldi növényekben, ellentétben a gyümölcsösökkel. A repcének virágzásban ártana a kemény fagy.

Mint mondta, a járvány miatt az áruszállításban nincs fennakadás, a tavalyi készleteik értékesítésében nincs probléma, s az inputanyagok beszerzése sem ütközik akadályokba, műtrágya, vetőmag, növényvédő szer is rendelkezésre áll. A társagánál nemrég az állattenyésztésben változások voltak, a tejelőtehén-állományt értékesítették, helyettük húsmarhát tartanak már.

A munkaerővel kapcsolatban elmondta, van emberük, amennyi kell, a környéken nincs gond, jelentkező sem volt még. lképzelhetőnek tartja, hogy nő majd az érdeklődés a mezőgazdasági munka után, amikor más lehetőségek elfogynak. Hozzátette, náluk a szántóföldi növénytermesztésben gépi munkát végeznek főképp, s traktorosaik vannak, a kertészeti ágazatban, a gyümölcsösökben és a szőlészetekben nagyobb a kézi munkaerőigény.

Sárközi Tamás, a Multiton Kft. ügyvezetője kifejtette, ők ötszáz hektáron gazdálkodnak, tejelő tehenészetük takarmányigényét elégítik ki a növénytermesztéssel. Sarudon csapadékhiányos állapot uralkodik a földeken, a vetéssel az esőre várnak, különben rossz, vontatott kelésre lehetne számítani. A talajmunkákat időben végezték, a magágyat előkészítették. A cégvezető a munkaerőről elmondta, feszített létszámmal dolgoznak, munkatársaik ellátják feladataikat, de ha emberek kiesnének, nem volna egyszerű pótolni őket, nagyobb terhelés hárulna a többiekre. Ugyanakkor vannak már érdeklődők a mezőgazdasági munka iránt. A cég indiai munkásokat is alkalmaz, összesen tizenegyet, de jelenleg hatan vannak közülük Sarudon, a többiek szabadságukat töltik otthon, s nem tudni, mikor tudnak visszajutni.