A járvány és a válság éve után gazdasági javulást várnak Heves megyében

A pandémia egy jó állapotban lévő gazdaságot vetett vissza, pulzáló tendencia várható.

Rendhagyó módon, online tartotta gazdasági évnyitóját a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (HKIK). A rendezvényen bemutatták a Heves Megye TOP 2020 gazdasági magazint is.

Dr. Bánhidy Péter, a HKIK elnöke a megye gazdasági helyzetéről adott képet. Kitért arra, hogy az utóbbi bő százötven évben tavaly kezdődött az ötödik világgazdasági válság, ám ez a korábbiaktól eltérően külső okból, a koronavírus-világjárványból eredt, s jó állapotú, fellendülő gazdaságot ért el, megtörve a fejlődést.

Kitért néhány Heves megyei statisztikai mutatóra. A népesség tovább csökkent, a munkanélküliségi ráta nem rossz, a foglalkoztatottság elmarad az országos átlagtól. Ugyanakkor a megye ipara meghatározó, az egy főre jutó ipari termelésben Heves a hetedik. A múlt év első féléve ötven százalékos visszaesést hozott a turizmusban, húsz százalékosat az iparban, 31 százalékosat a beruházásokban.

Ilyen javulást vár a gazdaság

Az idei kilátásokkal kapcsolatban kifejtette, a második negyedévben minden ágazatban emelkedést várnak, pulzáló, az intézkedésekre reagáló tendenciákra lehet számítani. A turizmus szereplői vagy március, vagy május végétől várják az idegenforgalom erősödését. A GDP-ben három százalék körüli emelkedésre, a beruházásokban négy százalékos bővülésre számítanak a gazdaság szereplői. A visszajelzések alapján az ipari termelés 4-5, az építőipar öt, a kereskedelem 2-3 százalékos erősödése várható, a bruttó keresetek 4-5 százalékkal növekedhetnek.

Ezer ötletet gyűjtöttek össze

Dr. Juhász Attila Simon, a Heves Megyei Közgyűlés elnöke a térség következő tízéves gazdaságfejlesztési stratégiáját ismertette. Mint mondta, a megyét az Északkelet-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zónához sorolták öt másik hazai megyével és a határral szomszédos magyarlakta térségekkel együtt. Októberben az önkormányzatok, a kamarák, a vállalkozók és az Eszterházy Károly Egyetem bevonásával készítették el néhány hét alatt a tíz évre szóló stratégiát ezernél több projektötlettel, amelyek értéke 1300 milliárd forint. A kormány januárban, vagy februárban tárgyalhatja a dokumentumot. Elmondta, a jelenlegi helyzetben a kelet-nyugati gazdasági és infrastrukturális tengely vonzza a fejlesztéseket, ezt a zónát szeretnék kiterjeszteni a vasúti, közúti és kerékpáros közlekedés javításával északi és déli irányba. Az iparterületeket elsősorban barnamezős ingatlanokon alakítanák ki. Szeretnék elérni az M3-ast és Hevest összekötő M8-as építését.

Javuló oktatást, jobb turizmust

A cél, hogy Heves megye 2030-ra a népességét megtartó, a várostérségeket és a perifériákat megerősítő fejlesztéspolitika eredményeként köz- és vasúton jól megközelíthető, fejlett gazdasággal rendelkező, klímaadaptív térséggé váljon. Reményeik szerint a munkaképes korú lakosság legalább 80 százaléka aktív lesz, a munkanélküliség két százalékra csökken. Javuló, digitalizálódó szakképzést és nemzetközi szinten is versenyképes felsőoktatást szeretnének, s növelnék a kutatás-fejlesztési és innovációs potenciált. A turizmusban a Mátra-Bükk térségét és a Tisza-tavat is fejlesztenék, szolgáltatásban és attrakcióban kiegyensúlyozva a jelenlegi egyenőtlenségeket.

A kiadvány elérhető a Heolon

Dr. Tóth Andrea, a Médiaworks Hungary Zrt. területi értékesítési vezetője a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, s a Heves Megyei Hírlap közös, Heves Megye TOP 2020 gazdasági magazinját mutatta be. Közölte, 2007-ben jelent meg az első kiadvány, amely tartalmazta a cégektől származó adatokat is. Ezek azonban most nem álltak időben rendelkezésre, ám a kamara elkészítette a gazdaság értékelését. cégvezetők számoltak be a válság kezeléséről és a nehéz helyzetben elért eredményekről. Idén lapunk a kamarával közösen Top 50-es gazdasági fórumot indítana és a kiadó díjazná a leginnovatívabb vállalkozást. Emellett egy Top 50 klub létrehozása is a tervek között szerepel, szakértőkkel, tematikus előadásokkal. A gazdasági magazin elérhető a kamara irodáiban.