A járvány miatt Heves megyében is egyre népszerűbbek a kertes házak

A járvány miatt már többen keresnek kertes házat a városok környékén. Megyénkben Egert és környezetét övezi a legnagyobb érdeklődés, s megszaporodtak a zártkerti ingatlanok hirdetései is. Érdemes tájékozódni, hogy ki és milyen típusú ingatlant kínál pontosan.

Az ingatlanpiac éves ritmusában a tavaszi hónapok és az ősz eleje a legforgalmasabb. Ám az idei tavaszt a kijárási korlátozások miatt mindenki az otthonában vészelte át.

– Nagyon élénk szeptemberre számítunk épp ezért – árulta el Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. – Az elmúlt 4–5 évben megfigyelhető éves szintű 20–25 százalékos nagyvárosi lakásdrágulás után rendeződtek az árak idén Heves megyében is. Éppen ezért a keresőknek érdemes minél pontosabban megfogalmazniuk az igényeiket és alaposan összehasonlítani a feltételeknek megfelelő ingatlanokat egymással. Könnyen lehet ugyanis, hogy ugyanazon a környéken hasonlóra bukkanhatnak akár húsz százalékkal olcsóbban, hiszen most nagy különbségek vannak a kínálati árakban.

Az oldal az egyik legnagyobb hirdetési portál az országban. A több tízezer Heves megyei érdeklődés közül a legtöbb az egri eladó lakásokra, házakra érkezik. A lista második helyén Gyöngyös található, Hatvan pedig bronzérmes.

– Egerben a legnagyobb a kínálat: a megyeszékhelyről közel ezerkétszáz hirdetés található. Az eladási céllal épült lakóépületek száma 2016-tól kezdve egyre emelkedett. Ennek fő oka a 2019 végéig tartó kedvezményes általános forgalmi adó volt. Akinek lehetősége van rá, az most is építkezik. Sőt, mihamarabb költözne is, mivel jövőre már minden átadott új lakásnak szigorúbb energetikai követelményeknek kell megfelelnie attól függetlenül, hogy vásárolta vagy építette-e az új tulajdonos – hívja fel a figyelmet.

A szakember szerint az újlakás-vásárlás során az eladó személye vagy megbízhatósága legalább annyira fontos, mint maga az épület.

– Érdemes megtekinteni az építtető referenciáit, ha pedig cégtől vásárolunk, akkor a publikus adatbázisokban és cégnyilvántartásokban utánanézni a vállalkozás pénzügyeinek vagy hátterének. Egy új lakásra akár öt-tíz éves garanciavállalási kötelezettsége van az eladónak, amit csak akkor tudunk érvényesíteni, ha a vállalkozás később is működőképes. Az állami támogatások igénybevételének lehetőségét is fontos ellenőrizni – hangsúlyozza Balogh László.

A látogatók többsége 2020 előtt lakásokat keresett, főként a nagyvárosokban. A koronavírus ezt is felülírta: május óta az érdeklődések több mint fele már eladó házak hirdetéseire érkezik. A négy fal között eltöltött tavaszi hónapok megnövelték az igényt a saját kertre vagy a nagyobb teraszra. Egyre szaporodnak a művelés alól kivett, zártkerti hirdetések. Jó néhány ilyet kínálnak Eger mellett is.

– Ezek eredetileg olyan területek voltak, ahol a tulajdonosok mezőgazdasági tevékenységet folytattak, de sok esetben gazdasági épület is került rájuk, jellemzően közművesítés nélkül. Ahogyan a legtöbb település növekedni kezdett, a zártkertek egy része már a települések határain belül találta magát, és így a megítélésük is sokat változott a vevők szemében. A jogi besorolás viszont sok szempontból kedvezőtlenebb, mint ha valaki lakóingatlant vásárol, hiszen sok bank nem nyújt ezekre hitelt, illetve magasabb illetéket kell utánuk fizetni – magyarázza a szakember.

Nem érdemes túlárazni a házat – Érdekes, hogy az Ingatlan.com keresőjében idén tavasztól egy-egy nagyváros környékét is be lehet jelölni. Eger környékére így 38 százalékkal több keresés érkezett az elmúlt másfél hónapban, mint egy évvel ezelőtt az ide tartozó tizenöt településre külön-külön. Érdemes a friss kínálatot is nyomon követni, mert a legolcsóbb ingatlanok továbbra is hamar elkelnek – tanácsolja Balogh László. Az Ingatlan.com ingyenes hirdetésfigyelő szolgáltatásait használók tapasztalata alapján az átlagosnál drágább ingatlanok akár hónapokig is megtalálhatóak a kínálatban, míg a legjobb áron kínált lakások és házak akár napok alatt elkelnek. Az építkezés állami támogatással továbbra is népszerű, ám erről is érdemes pontosan tájékozódni. A csokos ingatlan esetében például tíz évig tilos kiadni akár egy szobáját is. Ha kiderül ugyanis, akkor a támogatást és hitelt kamatostul vissza kell fizetni.

Kezdőképünk illusztráció Fotó: Shutterstock