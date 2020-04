A kamara is elítéli a veszélyhelyzetben nyerészkedőket

Nincs veszélyben az ország ellátása és a felvásárlási láz is mérséklődött.

Fontosnak tartja a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, hogy a jelenlegi helyzetben is fennmaradjon a tisztességes gazdasági környezet, amelyben a fogyasztók számára folyamatosan biztosítják a kereskedők a megfelelő minőségű, mennyiségű és árszínvonalú közszükségleti védelmi termékeket, gyógyszereket, élelmiszereket.

A HKIK Etikai Bizottságának közleménye szerint nincs veszélyben az ország ellátása, a felvásárlási láz is mérséklődött. Ugyanakkor a fogyasztói panaszok, észrevételek alapján a HKIK Etikai Bizottsága több javaslatot is megfogalmazott a hatóságok. Micski Marianna, a bizottság elnöke szerint például hatékonyabb ellenőrzést javasolnak annak megállapítására, hogy a kínált termékek alkalmasak-e a céljukra. Javasolják, hogy a kormány kommunikációjában is erősödjön, hogy a tisztességtelenül árazó kereskedőkre lesújtanak.

Vizsgálják a nem teljesítéssel kapcsolatos bejelentéseket, a gyanú felvetődésekor tartsanak célzott ellenőrzéseket, szigorú büntetéseket helyezzenek kilátásba azoknál a kereskedőknél, akik nem saját árukészlettel dolgoznak, de „raktáron lévő”, „azonnal rendelhető” státuszban tüntetik fel a termékeiket, ugyanakkor nem tudják időben teljesíteni a rendeléseket. A bizottság szerint kiemelten kell foglalkozni a reklamációkkal.

A forgalmazó cégeknek a beszállítóikkal való folyamatos tárgyalásokat javasolják, kiemelten, amikor a beszállítócég az addig megszokottól eltérően, indokolatlan árdrágítással szállítja termékeit részükre. Ilyenkor versenyeztetést, indokolt esetben váltást javasolnak.

A HKIK Etikai Bizottsága több fogyasztóvédelmi ellenőrzést lát szükségesnek. Támogatják a fellépést azon ­vállalkozásokkal szemben, akik az állampolgárok szorult helyzetéből olyan haszonra tesznek szert, amit nem érdemelnek meg.

