A kintlévőség mértéke több beruházást is veszélyeztet Lőrinciben

Az önkormányzat csaknem 260 milliós végrehajtás alá vonható kintlévőséget tart nyilván. A jegyző szerint minden törvényes eszközt igénybe vesznek.

Ez jelentős tétel Lőrinci évi csaknem egymilliárdos költségvetésében. Dr. Pető Ernő jegyző – aki a pénzügyi osztály vezetője is – azt mondta, az évenkénti elévülések ellenére az adósok „gondoskodnak” az összeg szinten tartásáról, a helyzet számottevően nem változik pozitív irányba. Ráadásul a tapasztalatok szerint az adósok nagyobbik hányada nem rendelkezik végrehajtás alá vonható vagyonnal.

Víg Zoltán polgármester úgy látja, a vállalkozók egy részének a morálja okozza a legnagyobb gondot. Akadnak a helyi gazdaságban, akik sem korábban, sem a járvány okozta helyzetben nem fizetnek. Vannak, akik nem tudnak, mert hátrányosan érinti őket a pandémiás időszak, de vannak olyanok is, akik azt keresik, hogyan kerülhetnék el az adózást – közölte az önkormányzat első embere.

A követelés legnagyobb hányadát, majdnem 100 millió forintot a telekadóból be nem folyt összeg teszi ki, de számot­tevő az iparűzési és a gépjárműadóból származó kiesés is. Legalább hatmilliós hiány, hogy a közétkeztetés rájuk eső részét azon családok egy ­része sem fizette be, akik nem részesülnek kedvezményben.

Juhász Gergely, a képviselő-testület pénzügyi bizottságának az elnöke szerint, mivel a helyiadó-tartozás ötévenként elévül, így a kimutatott hátralékot átlagolni kell. Ily módon évi 50 milliós kintlévőség az éves adóbevétel 8-10 százaléka, ez szerinte a behajtás hatékonyságát támasztja alá.

Dr. Pető Ernő portálunknak kifejtette: jegyzőként minden törvényes lehetőséget figyelembe vesz a hiány mérséklésére. Így azonnali végrehajtási jogot jegyeztetnek be, hogy a tulajdont ne ruházhassák át újabb tulajdonosra, vagy ha ez mégis megtörténik, akkor az utóbbi feleljen érte.

– A nagyobb tartozások esetében elmegyünk az árverés kezdeményezéséig is. De látni kell, hogy ez nem megy egyik napról a másikra, mivel az érintettek számos módon igyekeznek lassítani az ügymenetet – fogalmazott a jegyző.