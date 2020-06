A Start Eger! programmal indítanák újra a város gazdaságát és turizmusát

A Start Eger! nevet viselő programmal javasolja újraindítani Eger gazdaságát, turizmusát a koronavírus okozta veszélyhelyzet után a Fidesz–KDNP helyi önkormányzati frakciója. A járvány utáni gazdasági támogatásokról beszélt a Figyelőnek adott interjújában Nyitrai Zsolt, Eger és térsége országgyűlési képviselője.

– Miért van szükség egy újraindító programra a hevesi megyeszékhelyen? Teljesen földbe állt Eger gazdasága?

– A Start Eger! program kidolgozásával a helyi vállalkozások és családok helyzetén kívánunk segíteni. Javaslataink nem légből kapottak, hanem megalapozottak, amelyeknek a működését nemzetközi és hazai példák is alátámasztják. Az intézkedésekről konzultációt is szervezünk, hiszen reális célkitűzésekről van szó, a pénz rendelkezésre áll, csupán szándék kell a program megvalósításához. A tervezet fő célja, hogy az önkormányzat segítse a helyi turizmus újraindítását, utalványokat adjon az egriek számára annak érdekében, hogy növekedjen a forgalom a vendéglátóhelyeken, illetve hasonló hatást várnak a taxiskuponok kiosztásától is. Cél továbbá a vállalkozók segítése a bérleti díjak csökkentésével. Pénzbeli iskolakezdési támogatást kapnának az érintett szülők, illetve a nyugdíjasok is. Ne feledkezzünk meg, hogy amíg a baloldali kormányok elvesznek és megszorításokat alkalmaznak válsághelyzet idején, addig a jelenlegi kabinet gazdaságvédelmi akciótervet dolgoz ki, amely bértámogatásból, adócsökkentésből, 0 százalékos hitelből, a hiteltörlesztések felfüggesztéséből, valamint a 13. havi nyugdíj visszaépítéséből áll. És ez a gyakorlat nemcsak országosan, hanem helyben is igaz.

– Hány pontból áll a program, és melyek a gazdasági csomag a legfontosabb elemei?

– A program 18 javaslatból áll, ennek főbb elemeit kiemelve elöljáróban elmondhatom, hogy a világjárvány nagy törést okozott a turizmusban, a vállalkozások kénytelek voltak bezárni vagy minimálisra csökkenteni a működésüket. Fontosnak tartjuk, hogy az egri önkormányzat segítse az újraindítást, álljon szóba és egyeztessen a turizmushoz kapcsolódó gazdasági tevékenységet folytató vállalkozásokkal, szakmai szervezetekkel, valamint a rászoruló szereplőkkel. Olyan egyedi megállapodásokat kössön, amelyek keretében utalványokat vásárol tőlük, hogy azokat a kedvezményezettek a megállapodásban szereplő vállalkozásoknál válthassák be, segítve ezzel a helyi gazdasági szereplők talpra állását. A pontok között szerepel az is, hogy a bérleti díjak egyedi kérelemre csökkenjenek, emellett adókönnyítést is tervezünk.

– Bevezetnénk az Eger Welcome kupont, amit azok a turisták kapnának meg, akik legalább három napot a városban töltenek – folytatta Nyitrai Zsolt. – Taxikuponhoz is jutnának az egriek, továbbá szeretnénk, hogy a korábban megvásárolt, de az ingyenes parkolás miatt fel nem használt belvárosi behajtási engedélyek a jövőben is felhasználhatók legyenek. Szólnom kell két szociális területet érintő pontról is: a járvány miatt többen elvesztették a munkájukat, ezért két bérpótló támogatással is segítenénk. Javasoljuk a veszélyhelyzeti bérpótló járadék bevezetését azoknak, akik március 11. után vesztették el az állásukat. Ez egyébként egy budapesti kerület bevált gyakorlata, ami átültethető Egerre is. Ugyancsak támogatás illetné a gyermeküket egyedül nevelő szülőket.

– Első pillantásra ez „pártos” programnak tűnik. Miért nem az önkormányzat gazdasági programjába illesztve teszik ezt?

– Ez nem pártos program, hiszen más önkormányzatok működő mechanizmusai képezik a Start Eger! alapját. Szomorú, de az egri önkormányzatnak egyébként nincs gazdasági programja, amit ön feltételezett. Úgy látjuk, hogy a baloldali vezetés mintha még mindig nem látná át a „pályát”, sokszor lassú és határozatlan. Ezért gondoltuk úgy, hogy a tudásunkat, a tapasztalatainkat az egriek szolgálatába állítjuk, és valóban egy szakmailag megalapozott programmal próbáljuk újraindítani az életet Egerben. A Fidesz–KDNP a városban konstruktív ellenzékként viselkedik, és ez így lesz a jövőben is.

– Kiket, milyen szektorokat érintett a legkeményebben a koronavírus okozta sokk?

– Leginkább a turizmust és a vendéglátást: az éttermeket, a szállodákat, a borászatokat, a taxisokat, tehát Eger és a térség legfontosabb, egyben legérzékenyebb gazdasági szektorait.

– Mi a forrása, az anyagi háttere ennek a programnak?

– Az anyagi forrás teljes mértékben rendelkezésre áll, az önkormányzatot stabil pénzügyi helyzetben örökölte a mostani ellenzéki vezetés, minden nehézség nélkül átcsoportosítható a programhoz szükséges összeg. Részleteit tekintve a költségvetésnek jelentős, 600 milliós tartaléka van, a tavalyi évi hatékony gazdálkodás következtében pedig ezenfelül mintegy egymilliárdos szabad mozgástér maradt, vagyis 1,5 milliárdnyi plusz van a büdzsében. A program ennek nagyjából a tizedébe, 150 millióba kerülne, tehát egy pénzügyileg szerény és hatékony javaslatcsomagról beszélünk. Egyébként pedig minden egyes érintett vagy segíteni szándékozó csoporttal és szervezettel együttműködünk, illetve párbeszédet folytatunk. Egy célunk van, hogy összefogva javítsuk az egri vállalkozók és családok helyzetét.

– Eger nem pusztán idegenforgalmi szempontból különleges város hazai és külföldi viszonylatban, hanem a szőlő és a bor miatt is. Hogyan segítenek az ágazaton?

– Nyilvánvaló, hogy ez a számunkra nagyon fontos terület is élvezi a Start Eger! program támogatását. A Visszavárunk Egri Borral javaslatunk például arról szól, hogy a következő szezonban, ha a turisták itt-tartózkodása meghaladja a három napot, akkor egy palack Superior vagy Grand Superior borral kedveskednénk az idelátogatóknak. Ez a gesztus növelné a pincészetek bevételét, népszerűsítené az egri borokat, miközben növelné az esélyét, hogy a turista visszatér hozzánk. Szeretnénk, ha augusztus 15-e után megrendezhetnénk a híres Bikavér Ünnepet is, ami minden érintettnek segítséget jelentene a hátrányok csökkentésében. Ehhez az önkormányzat eddiginél pozitívabb hozzáállása, támogatása szükséges.

– Mennyire kíváncsiak és adnak az egriek véleményére a programpontokkal kapcsolatban? A választópolgárok is kifejthetik az álláspontjukat?

– A Fidesz mindig is híve volt a tájékoztatásnak, valamint a párbeszédnek kormányon és ellenzékben egyaránt, ezért számunkra természetes, hogy nem csupán országos, de helyi szinten is kikérjük a polgárok véleményét és javaslatait. A Start Eger! programot elérhetővé tettük az interneten, és elküldtük minden partnerünknek, jelentős szervezetnek is véleményezésre. A javaslatok folyamatosan érkeznek, de sokan már annak is örülnének, ha az önkormányzat legalább a program egy részét támogatná.

– Más téma, de idetartozik: a ZF német anyavállalata jelentős leépítéseket tervez. Hogyan érinti ez a hevesi megyeszékhelyen üzemelő gyárat?

– Az egri gyár esetén a probléma nem látszik. Leépítést nem jelentettek be, sőt, komoly bértámogatást igényeltek, hogy megőrizzék a munkahelyeket. A kormány nagyságrendileg 200 millió forintot juttat a ZF-nek a helyi munkahelyek megmentése érdekében.