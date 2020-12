A tizenhét milliárdot is megközelíti idén a gyarapodás Heves megyében

Az élet minden területét átírta idén a pandémia. A Heves Megyei Közgyűlés új elnökkel és összetételben kezdte meg munkáját. Hamar kiderült: a munkarend is merőben más lett, mint a megszokott. Dr. Juhász Attila Simont, a grémium elnökét kértük arra, hogy értékelje a hátrahagyott esztendőt.

– A Heves Megyei Közgyűlés elnökeként miben volt különleges az ön számára a járvány miatti új munkarend?

– Legfőképpen abban, hogy a korábbi személyes kapcsolattartás háttérbe szorult, és a virtuális térbe kerültek át a konferenciák, megbeszélések, egyeztetések. Ennek kétségkívül voltak előnyei is, hiszen az utazással töltött idők mint holt idők kiestek, ami időben és – a futott kilométerek hiányából adódóan – költségekben is lényegesen kedvezőbbek voltak. A közgyűlés nem ülésezett, ehelyett elnöki vészhelyzeti határozatok születtek. A visszajelzések szerint az ebből esetlegesen adódható demokráciadeficitet teljes egészében sikerült kiküszöbölni azzal, hogy ugyanúgy, a döntés előtt kivétel nélkül minden egyes kérdésben írásban tájékoztattam a közgyűlés tagjait, és véleményüket, javaslataikat figyelemebe véve születtek meg a döntések, melyekről szintén visszacsatolást küldtünk.

– Nyáron úgy tűnt, hogy a közélet visszatér a rendes kerékvágásba…

– Egy alkalommal tudtunk a második hullám előtt közgyűlést tartani, ezen azok a kérdések dőltek el, amiket jellegüknél fogva úgy ítéltem meg, hogy mindenképpen plénum előtt kell tárgyaljuk, és természetesen a késedelem sem okozott problémát az esetükben. A hivatalon belüli kommunikációban jelentett jelentős többletterhet az értekezletek, munkamegbeszélések hiánya a home office idején, itt többkörös, rengeteg írásbeliséggel terhelt egyeztetés árán tudtunk haladni, ami komoly idő- és energiaáldozattal járt.

– Miként sikerült az első hullám idején helytállni?

– Viszonylag gyorsan és rugalmasan alkalmazkodtunk a körülményekhez, és szerintem hatékonyan tudtuk segíteni a hozzánk forduló településvezetők munkáját. Két alkalommal, összesen négykamionnyi, közel ötvenezer liter kéz- és felületfertőtlenítő szer beszerzését koordináltuk, az igényfelméréstől a kiosztással bezárólag. De segítettünk maszkok összehangolt beszerzésében, és a Béres-cseppek szétosztásában is. Mindezek mellett természetesen a hivatali apparátus a folyamatban lévő ügyeit is kezelte, futtattuk a pályázatokat, és készültünk a 2021–2027 közötti uniós forrásokra kiírandó pályázatokhoz szükséges előkészítő dokumentumok megalkotásával, az Északkelet-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna Heves megyei anyagával, a projektgyűjtésekkel, a projektzárásokkal, a véleményezésekkel.

– Heves megye hogyan gyarapodott idén?

– A megyei Terület- és Településfejlesztési Operatív Program finisében vagyunk, és bár a pályázatok jelentős része lezárult, vagy záráshoz közeledik, ebben az évben is több milliárd forint értékű pályázatról döntött a közgyűlés, vagy a grémium hatáskörében eljárva én magam. Ez hatalmas felelősség és megtiszteltetés is egyben. Ebben az évben a TOP forrásaiból több mint tízmilliárd forint érkezett így a megyébe, de a Magyar falu program 6 milliárdot meghaladó forráskerete is jelentős. Elkészült számos fejlesztés, ami mind a hevesi polgárok érdekét szolgálja, legyen az egy kis járdaszakasz, egy orvosi rendelő vagy bölcsőde vagy akár az M25-ös út. Mindegyik fontos, mindegyikért megdolgoztak a települések vezetői, a projektmenedzserek, a hivatalok dolgozói, de leginkább azok a magyar polgárok, akiknek – különösen a Magyar falu program esetében, mely 100 százalékban hazai forrás – adóforintjaiból vagy a magyar vállalkozások által befizetett adókból épül-szépül Magyarország és benne Heves megye.

– Személyesen miként élte meg az évet, és hogyan értékeli?

– Nagyon sokat tanultam ebben az évben, hiszen ez volt az első évem a közgyűlés elnökeként. Itt kell köszönetet mondanom kollégáimnak, hogy segítettek az első időben és partnerek voltak az egész éves közös munkában. Büszke vagyok arra, hogy egy szakmailag és emberileg is kiváló csapattal dolgozom, nagyon jó munkatársakat „örököltem”, és még menet közben is erősíteni tudtunk. De nemcsak az elnöki munka, hanem az egész helyzet is számos tanulsággal járt, megmutatta, hogy mik azok az értékek, amik igazán fontosak. Emellett a munkában új emberekkel, feladatokkal ismerkedhettem meg. A korlátozások kapcsán számos olyan külsőség lefoszlott, ami nélkül az ember nehezen tudta eddig elképzelni az életet, de most bebizonyosodott, hogy ezek nélkül lehet élni. Optimistán várom a következő éveket, különösen a küszöbön álló 2021-et, sokat dolgoztunk előre is annak sikeréért.