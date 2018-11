Átadták az egri déli iparterület új feltáró útját

Legalább 23–24 hektárnyi, beruházásra alkalmas terület vált megközelíthetővé azzal, hogy átadták szerdán az egri déli iparterület új feltáró útját. A térség alap-infrastruktúráját több mint egymilliárd forintból építették ki, ennek 88 százalékát az Európai Unió állja.

Szerdán átadták a ­déli iparterület új feltáró útját. A térség alap-infrastruktúráját több mint egymilliárd forintból építették ki az elmúlt egy esztendőben, ennek 88 százalékát az Európai Unió állja.

Habis László, Eger polgármestere az ünnepségen elmondta, sok éve dolgoztak az ipari övezet bővítésén, most pedig 23–24 hektárnyi, beruházásra alkalmas terület vált megközelíthetővé. A város domborzati viszonyai miatt a vasút által elzárt terület jöhetett szóba ipari célra. Jelentős közművesítés zajlott, a következő fél-egy évben csapadékvíz-elvezető rendszert szeretnének építeni, valamint közmű-rekonstrukciót terveznek.

Sipos Zsolt, a kivitelező konzorcium, a He-Do Kft. és Penta Kft. képviselője arról szólt, hogy egy éve kezdtek munkához, s májusra készültek el. Ezalatt 912 méter új utat építettek a Külsősor út és a Faiskola utca közötti szakaszon, 1111 métert újítottak föl, két buszmegállót alakítottak ki, s kiépítették a közvilágítást. A legnagyobb kihívás az új vasúti átjáró építése volt.

Habis László polgármester felelevenítette, május óta kiegészítő feladatokat végeztek, s tartott a ­használatbavételi engedélyeztetés. Az út már a közforgalom rendelkezésére áll. Szerinte a feltáró út és a többi építkezés azzal, hogy 23–24 hektár ipari terület megközelíthetőségét teszi lehetővé, a város legfontosabb munkahelyteremtő beruházása az elmúlt évtizedekben. A projekt második felében északi irányban felújításokat és járdaépítéseket terveznek. Bíznak abban, hogy e fejlesztések, az út, kerék- és szervizút építése a Modern városok programban valósulnak meg. Beszámolt arról, hogy 460 millió forintot kaptak a kormányzati tartalékból, a pénzt egyebek közt a városi csapadékvíz-elvezető rendszerre, valamint a szennyvízfőgyűjtő rekonstrukciójára fordítják majd.

A polgármester kifejtette, két egyedi kormánydöntéssel támogatott ipari fejlesztés valósult meg a térségben, a ZF és a Ruag, s elkezdődött egy harmadik előkészítése is. Fontos, hogy Eger ipari hagyományaira épülő, de a legkorszerűbb technológiákat, akár robotokat is használó, munkahelyteremtő fejlesztés valósuljon meg. A város tíz hektárt vásárolt a térségben, s van még négy hektárja, a többi részben állami, részben MÁV-, részben magántulajdonú. Több cég is helyet találhat magának. A déli iparterület kialakításánál elsősorban az egri gyökerű vállalkozások igényeit mérték föl.

Kijelentette: a Faiskola utca déli szakasza megfelelő a kamionforgalomhoz. A következő hónapokban a Szövetkezet úton járdát építenek, fejlesztenek a patak túloldalán, lesz szervizút, s engedélyezés alatt van a vasúti kerékpáros-gyalogos átjáró. Az M25 építése felértékelte a déli ipaterületet, s bízhatunk abban, hogy ez az északira – Felnémet, Felsőtárkány, Berva – is hatással lesz. Utóbbi hosszabb folyamat lesz, kell hozzá, hogy megvalósuljon a miniszterelnök által is támogatott elkerülő út.

Megkönnyíti a teher- és buszforgalmat

Őszi Csilla, a ZF Hungária Kft. ügyvezetője lapunknak elmondta, nagyon örülnek, hogy végre sikerült átadni az új utat, nagyon várták már. Az új gyárban elindult a termelés, szeptember óta szériában készülnek a termékek, ezáltal a kamionforgalom is jelentősen megnövekedett a környéken. Ameddig nem tudták használni az új utat, a városon keresztül közelítették meg a gyárat a teherautók. Nagy könnyebbség lesz a ZF-nek és a környéken lakóknak is, hogy nem a kis utcákban közlekednek a kamionok. Elárulta, hogy buszmegállókat terveznek építeni, hiszen több szerződéses járat hozza, viszi a dolgozókat Ózdról, Tiszafüred és Sarud irányából, de Hevesről is indítanak majd kocsikat, az új út segíteni fogja a munkahelyre való eljutást. Habis László polgármester szerint a feltáró út olyan ­közlekedési lehetőség, ami az M25 északi csomópontjától néhány száz méterre van. Úgy generálnak plusz-kamionforgalmat, hogy azok alig érintik a város közlekedési hálózatát és a lakott területektől is távol mennek.