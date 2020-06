Átmeneti csökkenés után növekedés jöhet a Bosch csoportnál

Tavaly és idén is számos beruházást folytatott a magyarországi Bosch-csoport.

A gyártási kapacitás növelésére készül a Bosch Magyarországon, közölte a vállalatcsoport. Mint írták, miután 2020 márciusától több hazai telephelyen az ipari tevékenységet átmenetileg csökkentették, felfüggesztették, most a fokozatos növelésre készülnek. A termelés átmeneti mérséklésével a gépjárművek iránti kereslet nagymértékű csökkenésére, az autógyárak leállítására reagáltak. Igyekeztek dolgozóik egészségét is védeni, valamint megtalálni az egyensúlyt a gazdasági működőképesség fenntartásának és a munkahelyek megőrzésének érdekében.

Daniel Korioth, a magyarországi Bosch-csoport vezetője a közleményben kifejtette, 2020-ban komoly kihívásokra számítanak, a cég viszont továbbra is elkötelezett Magyarország mellett.

Mivel az autóipari megrendelések világszinten jelentősen csökkennek és a mobilitási technológia is paradigmaváltáson megy keresztül, a várakozásaik szerint a gépjárműipar gyártási volumene nem fogja elérni a válság előtti értéket. A versenyképesség, a jövőorientált befektetések, valamint a korábban bejelentett fejlesztések érdekében a Bosch strukturális változásokat hajtott végre.

A Robert Bosch Kft. budapesti telephelyének bővítése folyamatosan halad, az építkezés befejezése viszont tolódik. Várhatóan 2020 második felében készül el Miskolcon a Robert Bosch Power Tool Kft. új, 20 ezer négyzetméteres gyártócsarnoka, a szintén miskolci Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. több mint 14,1 milliárd forintos beruházása 2019-ben a tervek szerint folytatódott.

Makláron a Robert Bosch Automotive Steering Kft. ma már a világ több mint 100 gépjárműgyártója számára szállít alkatrészeket, termékpalettája pedig folyamatosan bővül. További fejlesztéseket jelentett be a Bosch hatvani gépjármű-elektronikai telephelyén is. A 9,6 milliárd forintos beruházás keretében új, fejlettebb gyártóberendezéseket telepítenek a Robert Bosch Elektronika Kft. gyárába, melynek eredményeként bővül a gyártókapacitás, innovációkkal hozzájárulva a még biztonságosabb mobilitási megoldásokhoz, az energiahatékonysághoz, valamint az újgenerációs termékekkel történő hálózatba kapcsoltsághoz.

A Bosch-csoport Magyarországon 2019-ben összesen 85 milliárd forintot (261 millió eurót) fordított kutatás-fejlesztésre. Ezen a területen a legtöbben Budapesten dolgoznak, de Miskolcon a kéziszerszámok gyártásához kapcsolódóan, illetve Makláron is nőtt a fejlesztőmérnökök száma. A vállalat beruházásokra fordított összértéke 2019-ben elérte a 102 milliárd forintot (314 millió euró), amely felével haladja meg a 2018-as év 67 milliárd forintos (210 millió euró) beruházási értékét.

A maklári Robert Bosch Automotive Steering Kft. kormányműrendszereket állít elő, melyek többsége korszerű, környezetbarát, elektromos típus. Az itt gyártott haszongépjármű-kormányoszlop harmadik generációját kizárólag maklári mérnökök fejlesztették.

A mesterséges intelligencia terén a Budapesti Fejlesztési Központ és a hatvani autóelektronikai gyár többéves együttműködésének egyik legfontosabb eredménye egy olyan, mesterséges intelligencia alapú Big Data, amely a szenzorok gyártási tesztjei során felmerülő több ezer paramétert tud megvizsgálni. Ennek köszönhetően a belső selejtköltség, a produktivitás, a folyamatoptimalizálás és a megelőző karbantartás is hatékonyan fejleszthető.