Az ország legnagyobb sütőipari üzeme épül hamarosan Hatvanban

Az új péküzemben kétszázhatvan embert foglalkoztatnak, s naponta félszáz kamionnyi terméket szállítanak az ország különböző pontjaira.

Néhány héttel ezelőtt, a tárgyalások korábbi szakaszában Horváth Richárd polgármester még sejtelmesen fogalmazott, amikor azt mondta: újabb tízmilliárdos beruházás érkezik az ipari parkba, ám hogy mi, több részletet akkor még nem árult el.

Ma viszont már tudott, hogy a tervek szerint egy éven belül már termelésbe is állna a Lipóti Pékségnek a városban beindítandó új üzeme, amely első körben belföldre, később pedig exportra is termelne. A 17 milliárd forintos beruházáshoz 6,75 milliárd támogatást adott az állam.

A beruházás megvalósításához nyújtott 6,75 milliárd forintos állami támogatásról szóló megállapodást a cég illetékesei a napokban írták alá a kormány képviselőivel, így hamarosan elkezdődhet a kivitelezés is.

Az elképzelések szerint május környékén tennék le az alapkövet, s egy év alatt fel is húznák a teljes épületet.

Mint megtudtuk, a Horváth Rudolf szállítmányozási cég telephelyével szembeni területen, csaknem 20 ezer négyzetméteres alapterületűre tervezett üzemben várhatóan évi 75–80 ezer tonna sütőipari terméket állítanak elő. A skála a fagyasztott termékektől a napi friss árukig terjed majd, s a gyártás elsősorban a hazai igényekhez igazodik. Ezen belül nagy hangsúlyt helyeznek a hagyományos kovászos termékekre.

Tóth Péter, a Lipóti Pékség alapítója az önkormányzat partneri programjának a rendezvényén egy hete azt mondta: másfél évvel ezelőtt kezdődtek a tárgyalások a lehetséges beruházásról, s a város illetékesei pozitívan álltak a kezdeményezéshez, s ők is mindent megtesznek azért, hogy befogadja őket a település.

A Lipóti Pékség 1992-ben négyfős vállalkozásként indult, ma pedig már kétszázharminc mintabolttal rendelkeznek országszerte. A céljuk nem az, hogy a hipermarketekre, multikra építsenek, hanem hogy minden településre eljussanak, s ebben lesz segítségük a hatvani üzem is – fogalmazott.

Közölte: a mostani beruházás az elmúlt 28 év egyik legnagyobb mérföldköve lesz, mivel olyan üzemet alakítanak ki, ami a legmodernebb technológiával, teljesen automatikusan, mindig azonos, kimagasló minőséget előállítva működik. A gyárban kétszázhatvan embert foglalkoztatnak, naponta 270–280 ezer darab kenyeret sütnek meg, s 40–45 kamionnyi terméket szállítanak majd az ország különböző pontjaira.

A tavaszra tervezett alapkőletételt után a termelés 2021 tavaszán kezdődhet. A csúcstechnológiát képviselő berendezéseket olasz, német, holland, szlovén és svájci gépgyártóktól szerzik be. Tóth Péter szerint nem kizárt, hogy ezt követően hamarosan megkezdődhetnek a kiszállítások az országhatáron túlra is. A most felépítendő üzem ugyanis már nemzetközi szinten is versenyképesnek számít majd.