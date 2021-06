Beruházásra, kutatásra is költött a Bosch-csoport

A járvány okozta válság ellenére két százalékkal nőtt a magyarországi Bosch-csoport éves árbevétele.

Ezt ne hagyja ki! Milliárdokon ülnek, miközben a kormányra panaszkodnak

A koronavírus-válságra és a nemzetközi piaci folyamatokra is gyorsan reagált a Bosch, továbbra is stabil a vállalat hazai teljesítménye, közölte a cégcsoport. A teljes magyarországi nettó árbevétel – beleértve a nem konszolidált vállalatok árbevételét és a saját vállalatok közötti kereskedelmi tevékenységeket is – 2020-ban elérte az 1497 milliárd forintot, amely kétszázalékos növekedést jelent az előző évhez képest. A vállalat konszolidált magyarországi árbevétele – a magyar piacra való csoporton kívüli értékesítésből származó árbevétele – 238 milliárd forint volt, amely nyolcszázalékos csökkenést jelent az előző évhez viszonyítva.

A magyarországi Bosch-csoport a kihívások közepette is folytatta beruházásait és aktív kutatásfejlesztési, valamint gyártási tevékenységét az olyan jövőt formáló szakterületeken, mint az elektromobilitás, az autonóm járművek, a mesterséges intelligencia és az Ipar 4.0. Daniel Korioth, a magyarországi Bosch-csoport és az Adria régió vezetője szerint jól zárták 2020-at, megtalálták a módját, hogy védjék munkatársaik egészségét, megőrizzék a munkahelyeket, termelésük pedig kiszolgálja a vevői igények változásait. A közlemény kitér arra is, hogy júliustól dr. Szászi István, a Budapesti Fejlesztési Központ vezetője veszi át Daniel Koriothtól ezt a tisztséget. Szászi szerint folytatják a korábbi beruházásaikat és technológiai fejlesztéseiket.

A beruházásaikra fordított összeg 2020-ban 73 milliárd forint volt. A cégcsoport 2020. december 31-én 15 ezer 500 embert foglalkoztatott Magyarországon, ami 250-nel több az előző évi adatokhoz képest, az év második felében tapasztalható megnövekedett megrendelésállománynak köszönhetően.

A Bosch-csoport a válság ellenére is folytatta aktív kutatásfejlesztési tevékenységét, tavaly 86 milliárd forintot fordítottak erre Magyarországon. Ezekben főként az elektromobilitásra, a hidrogénmeghajtásra és a mesterséges intelligenciára fókuszáltak. A vállalat Magyarországon is az ipari és az akadémiai szféra aktív együttműködésére építve képzeli el ezeknek a technológiáknak a fejlesztését, szorosan összekapcsolva az egyetemi alkalmazott kutatást és az ipari fejlesztéseket. A Budapest Fejlesztési Központ kitüntetett szerepet játszik az autonóm járművek fejlesztése terén, számos, a mesterséges intelligenciához és az önvezető járművekhez köthető innováció készül.

Egyre hangsúlyosabb szerepet kap az elektromobilitáshoz és az autonóm járművekhez köthető termékek gyártása a Bosch hatvani telephelyén is. Egyedi szabadalom alapján, immár sorozatgyártásban készülnek a haszongépjárművek számára az új generációs kormánytengelyek a vállalat maklári gyárában.

Az új technológia, amely olyan funkciókat tesz lehetővé, mint a kézi érzékelés vagy a sávtartás, fontos lépés a haszongépjárművek autonóm vezetése felé vezető úton.

Dr. Volkmar Denner, a Robert Bosch GmbH igazgatótanácsának elnöke kihívásokkal teli évre számít idén is, elsősorban a járvány okozta kockázatok miatt. A Bosch a jelenleg zajló, jelentős technológiai és környezeti változásokra reagálva új üzleti lehetőségek kialakításán dolgozik, ehhez a dolgok internetét a mesterséges intelligenciával ötvözi, és az elektromobilitásra fókuszál. Az elektromosítás több üzleti területen is új lehetőségeket kínál a Bosch számára (autók, épületfűtés), a hidrogén átalakításával pedig mobil és helyhez kötött üzemanyagcellás megoldásokon is dolgozik. A tervek szerint a Bosch 2021 és 2024 között egymilliárd eurót fordít üzemanyagcellás technológia fejlesztésére.

Hevesben vegyes az eredmény A hatvani és maklári telephelyek árbevétele a cégbeszámolók szerint csökkent 2020-ban, harmincegy, illetve harmincnégymilliárd forinttal 623,2, valamint 157,4 milliárd forintra. A hatvani telephely pozitív adózott eredménnyel zárta 2020-at. Hatvanban közel 300-zal 4636-ra csökkent, Makláron 20-szal 1034-re nőtt az átlagos állományi létszám. Az egri telephely beszámolója még nem elérhető.