Betonelemgyárat avattak Erdőtelken

A Market Zrt. az új üzemben előregyártott vasbeton elemeket nagy építkezéseken használja, így a helyszínen kevesebb emberre lesz szükség.

Fölavatták a Market Zrt. leányvállalata, a PreBeton Zrt. vasbeton elemeket gyártó üzemét Erdőtelken. Az építőipari cég a Nagyvállalati Beruházási Támogatási programban 2,65 milliárd forintot kapott a fejlesztéshez. A pénteki eseményen Báthory Balázs, a Market Zrt. innovációért és stratégiai fejlesztésekért felelős vezérigazgató-helyettese elmondta, azt remélik, a gyárral növelik a termelésbiztonságot. Kevesebb mint egy év alatt épült föl, s szerelték föl a technológiával, amely Olaszországból, Németországból, Törökországból és Belgiumból érkezett. A gépek nagy részét már beüzemelték, jövő hónaptól kezdődhet a termelés. Mint mondta, az üzemet a környéken csak mókusos gyárként emlegetik, a rajta szereplő grafika miatt.

Forgács Jánosné, Erdőtelek polgármestere kifejtette, három dolognak örül a község vezetése. Egyrészt annak, hogy eleget tettek választási ígéretüknek és megragadták a lehetőséget a munkahely-teremtésre. Ipari park létrehozására nyertek európai uniós pályázatot Szabó Zsolt képviselő és az SBS Kft. támogatásával. Ugyan ez még pénzhiány miatt nem készült el, de a Market Zrt. betelepülése révén az építés meggyorsulhat. Másrészt a cégek révén növekedhet az önkormányzat bevétele. Reméli, vonzó lesz a környezet a társaságok számára, hiszen az iparűzési adó mértéke nem éri el a maximumot. Harmadrészt annak örült, hogy kormányprogram része a munkahelyteremtés és –védelem.

Szabó Zsolt, a térség országgyűlési képviselője szerint egy üzem letelepedésével az fellendülést hoz nem csupán a gazdaságban, hanem a társadalmi, a kulturális és a sportéletben is. Az út kevés a fejlődéshez, az üzemeket, a kultúrát, az orvosi rendelőt is fejleszteni kell. Szerinte a PreBeton jó helyszínt választott a letelepedéshez, vannak utak, van munkaerő. Mint mondta, büszke az SBS Kft-re és az új cégre is, rájuk való tekintettel is ősszel rendbe fogják tenni az Erdőtelek és Tenk közötti utat és kerékpárurat is építenek.

Scheer Sándor, a Market Építő Zrt. vezérigazgatója szerint a befektetésük növeli a cég hatékonyságát, teljesítményét és termelésbiztonságát is. Tavalyi forgalmuk elérte a 185 milliárd forintot, eredményük lehetővé tette a beruházást, de köszönik a Nagyvállalati Beruházási Támogatás keretében kapott 2,65 milliárd forintos segítséget. A fejlesztési programjuk közel 6 milliárd forintos.

Mint mondta, azon gondolkodtak, mit tudnak előregyártani, tipizálni az építkezéseken, s arra jutottak, itt iroda- és lakóépületek homlokzati falpaneleit, illetve lépcsőházait fogják elkészíteni, ezeket először a JYSK logisztikai bázisában, illetve a MOL toronyházban fogják beépíteni. A gyárban egyelőre ötvenen dolgoznak, ha teljes kapacitással működnek, száz embert tudnak alkalmazni. Scheer szerint a magyar építőiparban és építészetben szemléletváltás kell, szükség van a tipizálásra. Mint mondta, a magyar építőipar két problémával küzd, a gyengébb hatékonysággal, amelynek javításával megszűnne a második probléma, a munkaerőhiány is. Kiemelte, a 25 éves társaság optimista a jövőre nézve, digitalizációs programot indít, megreformálják tevékenységüket. Megköszönte mindenkinek a munkáját, aki részt vett az építésben, illetve a gépek legyártásában.