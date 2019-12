Elfogytak az evások, megszűnik a hajdan népszerű adónem

December végéig kell eldöntenie a megmaradt, nem túl sok evásnak, hogy ezentúl hogyan fizet adót.

Januártól megszűnik az egyszerűsített vállalkozói adó, közismertebb nevén az eva. A vállalkozók nagy része még nem döntötte el, milyen adónemre tér át a határidő lejárta után. A választást kalkulátor segíti.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) közleménye szerint az evások 2019. december 31-ig dönthetnek arról, milyen adózási formában folytatják jövőre tevékenységüket. Az egyéni vállalkozók az egyszerűsített adminisztrációt és adóterhet képviselő katát, vagy az átalányadózást is választhatják. A társas vállalkozási formában tevékenykedők is lehetnek a kata alanyai (a kft.-k kivételével), s dönthetnek a kiva vagy a társasági adó mellett is.

Azok a gazdálkodók, akik év végéig nem élnek a választás lehetőségével, egyéniként a vállalkozói személyi jövedelemadó szabályai alá tartoznak majd, társas vállalkozásként a társasági adó alanyává válnak.

Az eva megszűnésével az érintettek áfaalannyá is válnak, de dönthetnek arról, hogy számukra az alanyi áfamentesség vagy az általános szabályok szerinti adózás a legmegfelelőbb. Ez a döntés azért is fontos, mert 2020. január 1-jétől már ez alapján kell kiállítani a számláikat. Alanyi mentesség akkor választható, ha 2020-ban a várható bevétel nem haladja meg a 12 millió forintos értékhatárt. Az alanyi mentesség választását legkésőbb 2020. január 15-éig jelezni kell a NAV-nál. Az adózási módokról információ és kalkulátor elérhető az interneten. A NAV telefonon is ad felvilágosítást. Tanácsuk szerint a vállalkozás székhelye, telephelye szerinti önkormányzatnál tájékozódhatnak arról, kell-e, s hogyan helyi iparűzési adót fizetni.

Az evát 2002-ben vezették be, igen kedvezményes adókulccsal. Társas és egyéni vállalkozások is választhatták, körülbelül fele-fele arányban tették ezt. 2006-tól kezdve folyamatosan csökkent népszerűsége, 2010 után pedig gyorsan fogytak az evások, mivel a fizetendő adó mértékét 25-ről 30 százalékra emelték. Míg megyénkben 2008-ban még majdnem 1900 vállalkozás választotta ezt a fajta adózást, addig 2011-ben 1475-en, egy évvel később pedig 1067-en maradtak evások. A kata 2013-as bevezetését követően egyre kevésbé érte meg az eva mellett kitartani, 2015-re ötszázan, 2018-ra 266-an maradtak az egyszerűsített vállalkozói adót választók Heves megyében. Idén novemberre már mindössze 199 evás vállalkozás maradt, 138 társas és 61 egyéni vállalkozó. Az evások a megyei vállalkozások árbevételének csak néhány tized százalékát képviselték, és az általuk befizetett adó a visszaesés előtt sem nőtt hárommilliárd forint fölé, idén csupán 357 millió forint volt.

A katások száma Hevesben a 2013-as 1723-ról tavalyra hatezer fölé emelkedett, derül ki a NAV adataiból.