Elismerést érdemelt ki az egri fejlesztés

Harmincan dolgoznak az AVENTICS Hungary Kft. nemrég létrehozott termékfejlesztési osztályán. Az Érték és Minőség Nagydíjat nyerték el nemrég az ipari kategóriában.

Nívós elismeréssel gyarapították az Emerson csoporthoz tartozó AVENTICS Hungary Kft. gyűjteményét a három éve alapított önálló termékfejlesztési osztály fiatal mérnökei. A pneumatikai gyártó egri vállalat a Magyar Országgyűlés támogatásával létrejött, a Kárpát-medencét felölelő Érték és Minőség Nagydíjat nyerte el az ipari kategóriában.

– Az AVENTICS márkájú, nagy teljesítményű elővezérlő szelepcsalád vállalatunk első olyan terméke, amelyet teljes egészében Egerben terveztünk és gyártunk. A komplex projektet, amelyben a fejlesztőink mellett a társosztályok képviselői is részt vettek, határidőre sikerült befejeznünk. A tízwattos verzió sorozatgyártása 2018 novemberében, az ötwattos kivitelé pedig 2019 májusában kezdődött. A számos AVENTICS termékkel kompatibilis elővezérlő szelepek használatával finomhangolható a pneumatikus szelepek működése, a kapcsolási idő ugyanis kevesebb mint kétszázad másodpercre csökken. A szelepvezérlők jól használhatók például a különféle gyártósorokon, ahol az időzítés kiemelkedően fontos, de nehézipari berendezésekben, a hajózásban, a vasúti közlekedésben is – tudtuk meg Soltész László fejlesztési igazgatótól.

Ezeket az alkatrészeket eddig külföldről szerezte be a cég, most viszont ők exportálhatják a saját elővezérlőiket. Ez nem csupán gazdaságilag kedvező, de a vállalatnak fontos környezetvédelmi szempontokat is figyelembe veszi, hiszen csökkenti a környezeti terhelést azzal, hogy már nem kell utaztatni termékeiket.

Soltész László elmondta, a termékfejlesztési osztályon körülbelül harmincan dolgoznak, a gyakornokokkal és duális képzésben részt vevő hallgatókkal együtt. Különböző területeken tevékenykednek. Van, aki a futó termékeket fejleszti tovább, más egyedi, az új vevők által kért alkatrészeken dolgozik. Minden a rendelkezésükre áll, idén beindították ­fejlesztési tesztlaborjukat, a nyertes projekt egy részét már itt érvényesítették. Laborjuk egyelőre kicsi, de később végezhetnek olyan teszteket, amelyeket az Emerson többi részlegei is használhatnak. Tevékenységük erősíti az egri üzem csoporton belüli pozícióját, a további fejlődésbe pedig beruháznak. Ez volt az első nagyobb projekt, de más területeken is vannak futó termékfejlesztéseik.

– Az Érték és Minőség Nagydíjjal kiemelkedő minőségű magyar termékeket és szolgáltatásokat ismernek el. A mi termékcsaládunk maradéktalanul megfelel a kiírásnak: magas minőségű, magyar fejlesztésű, és a gyártása is itthon történik – mondta Gödri István ügyvezető igazgató.