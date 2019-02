Gyöngyösön csökkent, Hatvanban nőtt a munkanélküliség

Parádsasváron volt a legalacsonyabb munkanélküliség a megyében, Terpes az utolsó helyen áll.

Ötszázzal kevesebben kerestek munkát Heves megyében tavaly év végén, mint 2017 decemberében – derül ki a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adataiból. Ezek szerint 2018 karácsonya táján 9996 álláskeresőt regisztráltak Hevesben, míg 2017 hasonló időszakában 10 ezer 454-et. Az utóbbi öt év év végén folyamatos volt a csökkenés, s 2014 decembere az előző évhez képest rosszabb volt – nyolcszázzal több munkanélküli volt akkor a megyében, mint a megelőző esztendőben –, a 14,7 ezres létszám azóta folyamatosan, bár egyre kisebb mértékben kopott.

Év közben is volt természetesen mozgás. Rögtön januárban meg szokott ugrani az álláskeresők száma, majd február és március is növekedést hoz általában a közmunkaprogramok vége miatt. A múlt év januárjában hétszáz új álláskeresőt jeleztek, a következő két hónapban pedig további hatszázat. A tavaszi hónapok ismét lejjebb szorították a munkanélküliséget szűkebb hazánkban, júniusban 9 ezer 773-an kerestek állást. Júliusban nyolcszázzal növekedett a nyilvántartott álláskeresők tábora, majd ismét lassú csökkenés indult egészen az októberi 9 ezer 755 emberig. A pályakezdő munkanélküliek létszáma igazodott az iskolaidőszakhoz, az ezer körüli számról májusra nyolcszáz közelébe csökkent, hogy a vizsgaidőszakok végével ismét ezer fölé nőjön. Év végére 856 huszonöt év alatti fiatal maradt, aki sem nem tanult, sem nem dolgozott bejelentett munkahelyen, s regisztrálta is őket a munkaügyi hivatal.

Álláskínálat

A tavalyi év folyamán eléggé változóan alakult az álláskínálat Heves megyében. A havonta bejelentett nem támogatott álláshelyek száma 300 és 500 között mozgott, kiugró áprilisi és ­szeptemberi (938, illetve 692) kínálattal. A támogatott álláshelyek száma a legtöbb hónapban 4–700 között változott, de a közmunka és diákmunka miatt márciusban négyezerre, júliusban 3,3 ezerre bővült a paletta.

A munkavállaló-korú – 15–64 éves – lakossághoz viszonyított munkanélküliségi ráta Heves megyében az előző évzáró 5,1 százalékról 4,95 százalékra javult, a 2014 decemberi mélypont pedig 6,96 százalék volt. Ez alatt idő alatt a megye munkaképes korú lakosságának száma 211,6 ezerről 202,5 ezerre apadt, azaz évente kétezerrel többen mentek el nyugdíjba, vagy vándoroltak külföldre, más megyébe, mint amennyien elkezdték a középiskolát.

A városok képe vegyes: volt, ahol jelentősen csökkent az álláskeresők száma, mint például Verpeléten, vagy különösen Gyöngyösön, egy-két tucatnyi mérséklődés volt a kisvárosokban – Bélapátfalva, Gyöngyöspata, Lőrinci, Pétervására – és Egerben, stagnálást lehetett tapasztalni Hevesen és Kiskörén, ezen túl romlott a mérleg Füzesabonyban és Hatvanban. Előbbiben negyvennel, utóbbiban ötvennel többen voltak munka nélkül tavaly év végén, mint tavalyelőtt. Hatvanban gyár is bezárt tavaly.

Tizennyolc olyan községről tudni, ahol legalább tízszázalékos volt a munkanélküliség, Erdőkövesd és Tarnaörs kikerült a körből, Kerecsend és Kömlő visszaesett. A jó irányba történő elmozdulás néha csak tizedszázalékos, de volt, ahol kilenc százalékpontos, Tarnabod azonban egyedül volt ezzel a mutatvánnyal. Igaz, Tarnazsadány is hat százalékpontot javított, mindkettő 23 százalék feletti mutatóról indult. Terpes viszont annak közelébe zuhant vissza, a 16,8 százalékról 22,3 százalékra romló mutatóval a Pétervásárához közeli község volt a legrosszabb helyzetben. Országszerte 42 olyan helység volt, ahol legalább a lakosság ötöde állást keresett.

Két százalék alatti munkanélküliséget hat településen – Parádsasvár (két ember, 0,77 százalékkal), továbbá Pálosvörösmart, Gyöngyössolymos, Szarvaskő, Aldebrő, Nagyút – mértek a szakkemberek, e listán Nagyút váltotta Vámosgyörköt.

Munkanélküliségi adatok Heves megyében az elmúlt években

Időpont Regisztrált álláskeresők

száma (fő) Munkanélküliség

(munkaváll. korú népesség, százalék) Munkavállaló korú

népesség (fő) 2013. december 13903 6,9 201505 2014. december 14700 6,9 211581 2015. december 12914 6,2 209422 2016. december 11344 5,5 206949 2017. december 10454 5,1 204637 2018. december 9996 4,9 202484

Forrás: NFSZ