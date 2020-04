Heves megye nagy cégei komoly biztonsági szabályokkal termelnek vagy terveznek újraindulni

Megyénk multinacionális nagyvállalatai közül néhányban újraindul a termelés pár hét leállás után. A cégek közül sok váltott műszakokkal és otthoni munkavégzéssel kerülte ki a termelés megállítását.

A koronavírus okozta intézkedések számos nagyvállalat működésére is hatással vannak. A hetek óta tartó, kivételesen nehéz helyzetben mindent megtesznek, hogy dolgozóik megfelelő és biztonságos munkakörülményeit biztosítsák, ugyanakkor megőrizzék a gyártósorok hatékony működését is.

A gyöngyösi telephellyel is rendelkező Procter&Gamble (P&G) elkötelezett amellett, hogy továbbra is kiszolgálja fogyasztóit, segítse az emberek egészségének és higiénéjének gondozását, valamint hozzájáruljon a tiszta otthonok megteremtéséhez. A hazai üzemek a vállalat legnagyobbjai közé tartoznak s továbbra is teljes kapacitással zajlik a termelés. Ugyanakkor a közép-európai régióban minden kereskedelmi iroda bezárt és április 14-től csak HR engedéllyel, indokolt esetben lehet belépni.

Saját buszjáratot üzemeltetnek dolgozóiknak, a gyöngyösi üzemet zónákra osztották, ezekben korlátozták a mozgást, fizikailag is elválasztották egymástól, illetve megszüntették a készpénzhasználatot is.

– Mindkét gyárunk teljes kapacitással üzemel, s mivel a termékeink alapvető szükségleteket elégítenek ki, így keresletük sem csökken – mondta Krubl Yvette, a P&G kommunikációs vezetője.

A cég kiemelkedő a rugalmas munkavégzés tekintetében, mindenki saját notebook-kal rendelkezik. Belső rendszereik és biztonsági előírásaik pedig lehetővé teszik a távoli munkavégzést. – Irodáink továbbra is nyitva állnak azok előtt, akik továbbra is ott dolgoznának. Minden óvintézkedést megtettünk, az eddigi sűrű takarítás és fertőtlenítés még gyakoribbá vált, több munkaállomás eltávolításával növeltük a kollégák közötti távolságot, és maximalizáltuk a létszámot a tárgyalókban – tette hozzá.

Az Aventics-ben zavartalan a munka

Kadlott Dávid, az Aventics egyik tervezőmérnöke a Heol kérdésére elmondta, a gyár számára eddig is az emberek biztonsága volt az első, és nincs ez másképp a vírus idején sem.

– Szerencsére nálunk a termelés zavartalanul működik tovább a biztonsági előírások betartása mellett. Minden dolgozó testhőmérsékletét ellenőrzik, valamint mindenkinek biztosítanak védőmaszkot, gumikesztyűt. Otthoni munkára is lehetőség van, amihez adottak a legmodernebb informatikai megoldások. Az otthonról dolgozó kollégák is ugyanúgy részesülnek a védőfelszerelésekből, a gyárban pedig minden mosdóban és konyhában a kézfertőtlenítő szerek állnak rendelkezésre – részletezte.

Négy hétre álltak le

A gyöngyöshalászi Apollo Tyresnél a gyártást április 28-ától fokozatosan indítják újra, szigorú óvintézkedések bevezetése mellett – közölte Stumpf Brigitta, a cég kommunikációs vezetője. Ez azt jelenti, hogy összesen négy hétre függesztették fel a termelést, a kollégák az első két héten a vállalat által kiírt szabadságukat töltötték, a második két hétre pedig állásidőt rendeltek el.

– Kollégáink egészsége továbbra is kiemelt prioritásunk, így a leállás előtt bevezetett óvintézkedéseket kibővítve, azokat szigorúan betartva indítjuk újra a termelést. Ezek között szerepel a védőeszközök biztosítása, a személyes érintkezések számának csökkentése, valamint a gyár és a vállalati buszok felületeinek fokozott fertőtlenítése. A cég területére belépő emberek testhőmérsékletét továbbra is mérjük, és világos eljárásrendet dolgoztunk ki arra az esetre, amennyiben lázas, beteg kollégát azonosítunk – tette hozzá.

Nagy változások a Stanley-nél

A gyöngyösi Stanley Electricnél gyökeresen megváltozott a helyzet.

– A március 16-ával kezdődő héten folyamatosan jelezték a legnagyobb vevőink – Suzuki, Honda, Porsche –, hogy leállnak a termeléssel, így további tájékoztatásig kiszállítást nem kérnek. Ennek hatására március 23-tól a Stanley-ben is leállt a termelés – tájékoztatott Gódor Sándor, adminisztrációs igazgató. Az első két hétre munkaidőkeretet vezettek be. A két legnagyobb vevőjük április 6-tól tervezte a gyártás újraindítását, ám hetente kapják az aktualizálásokat, melyben mindig egy későbbi időpontra teszik ezt. A múlt heti információik szerint május 5-én részlegesen, de újraindulhatnak, persze elképzelhető, hogy ez tolódhat.

– A múlt héten három napig részlegesen folyt termelés, néhány kisebb szervizlámpa legyártása érdekében, de ismét állunk. Az ukrán bérelt munkaerő igényünket húsvét után visszamondtuk, s a saját dolgozók létszámának minimális csökkentését is megléptük – sorolta.

A Bosch-ban részben dolgoznak

A Bosch egri és maklári telephelyein a termelés már részben újraindult, a további lépésekről a járványügyi helyzet alakulásának függvényében döntünk – tájékoztatott a cég. A hatvani gyárában már korábban átmeneti időszakra fokozatosan csökkentették a termelést.

Nem mindenki tudja otthon végezni munkáját – Lassan egy hónapja nem dolgozunk már. Az elején szabadságon voltunk, az utóbbi két hétben keletkezett mínusz órákat azonban be kell dolgozni. Egyelőre még nagy a bizonytalanság, úgy tűnik pénteken már lehet menni, és jövő héten is pár napot. Az eddigi információk szerint az elkövetkező időben sem minden nap lesz ránk szükség az irodában, de alig várom, hogy minden visszaálljon a megszokott kerékvágásba. Annak örülök, hogy nincs veszélyben az állásom – nyilatkozta lapunknak az egyik egri gyárban dolgozó fiatal hölgy.