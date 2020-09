Heves megyében is egyre több az építőipari vállalkozás

Nagy volt az építőipari cégek fluktuációja Heves megyében augusztusban, közölte az Opten céginformációs szolgáltató.

Szűkebb pátriánkban majdnem 16 százalékos volt a mutatószám, amely magasnak számít – 13 százalékos volt az átlag –, s ezzel Heves a negyedik volt a megyék között, Jász-Nagykun-Szolnok megye 22,8 százalékos aránya, Budapest, valamint Borsod-Abaúj-Zemplén megye 18–19 százaléka után. A cégbírósági adatok szerint Heves megyében a nyár utolsó hónapjában tíz új építőipari céget alapítottak, négy megszűnt és három ellen indult felszámolási eljárás.

Az Opten szerint augusztusban országosan 432 építőipari vállalkozást jegyeztek be, ezzel még mindig növekedett a szektorban működő cégek száma, hiszen ugyanebben az időszakban 163-at töröltek. A cégalapítási szám ötödével maradt el a rendkívül magas júliusi értéktől, s 11 százalékkal a 2019-es havi átlagtól is, ugyanakkor még mindig magas az 55 ezer céget magába foglaló szektorban. Sőt, a szolgáltató elemzése szerint összágazati viszonylatban is különösen magas, az építőipar továbbra is az egyetlen szektor, ahol abszolútértékben folyamatosan növekszik a vállalkozások száma. A terme­lési volumen ugyanakkor távolról sem indokolja a cégszámnövekedést, így az építőipar továbbra is igen rendhagyó pályán mozog. Mindeközben a 163 közzétett havi cégtörléssel a megszűnő cégek száma rekordalacsony értéket hozott az elmúlt hét évet tekintve. Ez köszönhető a szezonális hatásnak, nyár végén általában kevés cégtörlést tesz közzé a cégbíróság a szektorban.

Az építőipar a megszüntetésre irányuló eljárásokban is egyedi, hiszen a törlések fele kényszertörlésből fakadt, míg más ágazatokban a végelszámolás dominált. Még mindig sok tehát a magára hagyott, adminisztratív kötelezettségeit sem teljesítő vállalkozás az építőiparban.

Majdnem hatszázhatvan cég ellen indult végrehajtás, ami csökkenést jelent ugyan júliushoz képest, de még mindig magas, ám a koronavírus okozta gazdasági válságot is figyelembe véve biztató és egyelőre nem kell nagyobb bedőlési hullámra számítani.

