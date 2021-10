Hiába ajánlják a szakemberek, feleannyi gombát eszünk, mint az uniós átlag

Roadshow-val és ­internetes kampánnyal is igyekszik megszólítani az embereket az agrárkamara, hogy népszerűbbé tegye a hazai zöldségeket, gyümölcsöket.

A gombát népszerűsítette programjában az Európai Friss Csapat kezdeményezés. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) által felkért bloggerek, véleményformálók Demjénben és Kerecsenden jártak, ahol látogatást tettek a Korona Gomba üzemében, illetve gombás ételeket készítettek.

A zöldség- és gyümölcsfogyasztást népszerűsítő sorozat demjéni állomásán Szendrei László, a NAK Heves megyei elnöke elmondta, amikor az előző sorozat, az Európai Friss Kalandok három éve elindult, az egy főre jutó hazai napi friss zöldség- és gyümölcsfogyasztás 260 gramm volt, ami mára 310 grammra nőtt. A terv elérni az Egészségügyi Világszervezet által javasolt napi 400 grammot.

A mostani roadshow célja az egészséges gasztronómia népszerűsítése, a hazai gazdák helyzetbe hozása, hiszen ízletes zöldségeket termesztenek. Az előző programban a 6–14 éves, ezúttal a 14–18 éves korosztályt igyekeznek megszólítani. A gombára rátérve tudatta, a fejenkénti éves átlagfogyasztás egy-másfél kiló, az uniós átlag ennek a duplája. Az uniós csatlakozás előtt az éves hazai termelés 38 ezer tonna volt, ami 18 ezer tonnára csökkent.

Rácz Gergely, a Korona Gomba műszaki vezetője közölte, a cég az egész gombavertikumot átfogja, a gombakomposzt előállításától kezdve a szaporítóanyag előállításán és termesztésén át a konzervgyártásig. Négy fajtát nevelnek, fehér és barna csiperkét, laskát és shiitakét. A gomba előnyei közül az alacsony kalóriatartalmat, a fontos tápanyagokat, a rostokat és a D-vitamint emelte ki. A kerecsendi üzemben Rácz József, a Magyar Gomba Kertész Kft. ügyvezető igazgatója vezette körbe a sajtót és beszélt arról, hogy felgyorsult a termesztés üteme. A 35 napos telepítési, növekedési, két szedési, kitelepítési ciklust 30 naposra csökkentenék. Naponta húsz tonna friss gombát szednek, kézzel.

A programban főzés is szerepelt. Havas Dóra gasztroblogger sonkával és sajttal töltött gombafejeket készített, Fülöp Lili dietetikus gombasalátát mutatott be.

– Idén kezdtem részt venni a programban, és úgy látom, a követőim is nagyon örülnek neki – mondta Havas Dóra. – Fontos, hogy a gyerekek egyenek gyümölcsöt és zöldséget. A szülői példánál nincs hitelesebb, követendőbb a gyerek számára. Fontos a türelem, sokat kell kóstoltatni.

Demjénben töltött gombafejet ajánlott a nézőknek arra az esetre, ha van az a csoda, hogy a gyerek megeszi a gombát. Ő maga jobban meg is tanulná megismerni az erdei gombákat, hogy kiránduláson is gyűjthessenek. Múlt vasárnap rókagombás omlettel kényeztette magát. Gyerekkorában is evett gombapörköltet. Mindig van különleges gomba, amihez ritkán jut, az ősztől is függ a termés, de a különleges erdei gombákra, szarvasgombára mindig vevő.