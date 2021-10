A hét ingatlana: egy elegáns, eladó otthon a Búzásvölgyi tónál

150 nm-es, elvonulásra és feltöltődésre, de akár aktív családi életre is csábító ingatlant kínálnak eladásra Recsk közelében. Az ár szimpatikus, hát még a barátságos hangulat! Sok-sok fotó a hét megyei ingatlanáról, most!

Budapesttől 120 km-re a Mátrában, a csodálatos Búzás-völgyi tóra néző 1450 nm-es telken nyaralóként nyilvántartott, de állandó lakhatásra alkalmas, szép és igényesen megépített, négy hálószobás, három fürdős, belső három szintes, bútorozott, fagerendás, központi fűtéses családi ház eladó.

A ház 3 szintes. A tulajdonosok igényesen építették és rendezték be. Az alsó szinten két vendégszoba, egy hal, étkezős konyha, tusoló fürdő wc-vel és sarokkádas fürdő is található. A hallban működő kandalló, emellett a házban elektromos és fa tüzelésű kazán is található. A szintekre szépen megmunkált belső lépcsőn juthatunk. A kert is csodálatos, az öntözőrendszer is kiépítve. A terasz a hegyekre és a tóra néz, megépített sütögetővel. A telken még egy faház is található.

