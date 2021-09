Ennél hangulatosabb nyaralót nem talál a megyében!

Borospincére épült hétvégi ház keresi leendő tulajdonosát. Egy kis kozmetikázással igazi belsőépítészeti kuriózum lehet az ingatlanból, hála többek között a pozitív atmoszférát kölcsönző körablakoknak. Nézzen szét egy szuper, 5,7 milliós házikóban!

“Heves megye, Szűcsi településen, a Mátra lábánál eladóvá vált egy borospincére épült hétvégi ház. A nyaraló mérete miatt kiválóan alkalmas hétvégi háznak. Kis telek méretéből adódóan nem kell a kert gondozásával töltenie a szabadidejét. Az ingatlan nagyon masszív, betonelemekre épült. Eredetileg borászkodáshoz lett kialakítva. A pincéjében szakszerűen kialakított bortartályok vannak.

A földszinten található egy kisebb konyharész, az emeleten pedig egy szoba erkéllyel, ahonnan gyönyörű panoráma tárul elénk. A szoba melletti helyiséget présházként használták, ahová akár autóval is be lehet állni, de nappalinak is kiválóan alkalmas. A házikó két bejárattal rendelkezik. Gondos tulajdonosának köszönhetően az ingatlan kiváló szerkezeti állapotban van. A vízvezeték-hálózat az utcába be van vezetve, viszont a padlástérben elhelyezett tartályok segítségével az ingatlanon belül is biztosított a vízellátás. Az épületbe bevezetésre került a 380V is. […]”

