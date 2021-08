Irreális árak Heves megyében – 25 százalékkal drágultak a szezonális gyümölcsök

Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack. A Heves megyei piacokon jelenleg érvényben lévő árakat figyelve akár valóban megszólalhatnának, mosolyoghatnának, de legalább szupererővel is rendelkezhetnének az előbb említett gyümölcsök.

Mindannyian ismerjük azt a mondást, amely szerint mindennap egy alma az orvost távol tartja. Persze, nemcsak az alma, hanem sok más gyümölcs és zöldség is fontos szerepet játszik életünkben, számos betegség kockázatának csökkentésében. Kedvezően hatnak a szervezetünk sav-bázis egyensúlyának fenntartására, valamint magas víztartalmuknak köszönhetően szabályozzák a szervezet folyadékháztartását is.

Viszont a magas áruk miatt, sajnos egyre kevesebben engedhetik meg maguknak a mindennapos zöldség- és gyümölcsfogyasztást.

Az egri piaccsarnokban lassan több az árus, mint a vásárló – panaszkodnak a kereskedők. Azt mondják, hogy idén – egyebek között – nem volt jó a termés őszibarackból, mert nem kedvezett neki az időjárás. El is fagyott, a jég is elverte… A kiskereskedelemmel negyven éve foglalkozó egyik árus szerint az őstermelők adják tovább magas áron a termékeket, ezért ilyen drágák a gyümölcsök.

Egy másik kofa szerint is az emberek inkább az olcsóbb és nem az extra minőségű termékeket vásárolják. Pár forinttal kevesebbért inkább a szintén a hevesi megyeszékhelyen üzemelő Kisasszony piacot keresik fel hétvégenként. Elmondta, hogy a kertek legkorábbi gyümölcsét, az egrest, tavasszal fele annyiért is meg lehetett ott kapni, mint az egri piaccsarnokban. Mindezeken túl abban is egyetértenek az árusok, hogy a nyár, a nyaralás miatt is kevesebb a vevő, de sokan még mindig a koronavírus által okozott károk közé sorolják a kevesebb vásárló jelenlétét a piacon.

Egy biztos: jelenleg az egri piacon igencsak ki kell nyitnia a pénztárcáját annak, aki idénygyümölcsre vágyik. Az őszibarack kilójáért 800–1200, míg a sárgabarackért kilónként 1200–1800 forintot is elkérnek. Aki a szilva rajongója, az már 500–600 forintért vehet egy kilót, de a szőlővel várjanak még egy kicsit, mert eme lédús, szomjoltó gyümölcs kilója most még 1800–2000 forintba kerül. Aki viszont a lecsó megszállottja, az sem jár sokkal jobban, ugyanis jelenleg a paradicsomot 500–600 forintért vásárolhatják meg az egri piacon, míg a paprika kilónkénti ára 400 és 650 forint között mozog.

A gyöngyösi piac is drágább lett idén Az árakat nézve Gyöngyösön sem sokkal jobb a helyzet – mondta el megkeresésünkre a helyi Városgondozási Zrt. vagyongazdálkodási művezetője. Kerek István a kijelentéséhez hozzátette, hogy náluk a Köztársaság téri piacon a gyümölcsök kilójáért idén két-háromszáz forinttal, a zöldségfélékért pedig átlagosan száz forinttal kell többet fizetni. Elég nagy a szórás az összegekben, mert a piaccsarnok mellett, kint a szabadtéren is árulják portékáikat az őstermelők, akiknél kicsit elfogadhatóbbak az árak. Viszont – tette hozzá – amennyiben elfogy az őstermelő gyümölcse, akkor az árak szempontjából a csillagos ég a határ…

A vevők nem szívesen nyilatkoztak a vásárlási szokásaikról. Ám sikerült pár szót váltanom az egyikükkel, aki egyedül élő kisnyugdíjas. Elmondása szerint a gyógyszerek kiváltása és a rezsiköltségek kifizetése után nem sok pénze marad ételre. Arra viszont mindig ügyel, hogy hetente legalább egyszer kerüljön az asztalára egy kis szezonális gyümölcs. Találkozásunkkor az olcsóbb őszibarackból vásárolt pár szemet.

Azt mondta, nem baj, hogy kemény, úgyis majd csak egy-két nap múlva szeretné megenni… Összességében tehát megállapítható, hogy egy vásárló egyszerre kevesebb zöldséget, gyümölcsöt vesz, így nem áll fenn annak az esélye, hogy a Benedek Elek által gyűjtött népmesékben is megjelenő szóló szőlő, mosolygó alma – tudják, a nyári, aminek a kilója 800 forint –, no meg a csengő barack megromoljon. Aki pedig áfonyát vagy szedret szeretne az asztalra tenni ebéd vagy vacsora utáni desszertként, annak valóban el kell gondolkodnia, hogy megvegye-e. Az előbb említett bogyósok kilójáért ugyanis akár 2500 forintot is elkérnek.

Csak összehasonlításképpen említem meg, hogy jelenleg egy kiló disznóhúst meg lehet venni 2000 forint alatt, mint ahogyan a csirkemell kilóját is.