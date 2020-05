Kétszáz vállalkozás élt a bértámogatás lehetőségével Heves megyében

Munkahelyteremtő bértámogatási program indult országszerte a kormány intézkedése nyomán május 18-tól. Kíváncsiak voltunk arra, hogy megyénk nagy vállalatai igénybe veszik-e ezt a lehetőséget.

Az előírásoknak megfelelően a támogatás hat hónapja alatt dolgozónként legfeljebb havi 200 ezer forintot térítenek meg a munkáltatónak, így minden álláskereső elhelyezkedését és munkahelyének megőrzését több mint havi nettó 112 ezer forint bértámogatással segíti a program. A kérelmeket a munkaadók nyújthatják be a területileg illetékes járási hivatalok foglalkoztatási osztályaira.

A járási hivatal a támogatásról mérlegelési jogkörben dönt. A segítség folyósításának időtartama hat hónap lehet, újabb három hónapos továbbfoglalkoztatási kötelezettség előírása mellett. A mértéke a foglalkoztatót terhelő bruttó bér és szociális hozzájárulási adó 100 százaléka, de legfeljebb 200 ezer forint lehet.

Heves megyében mostanáig közel kétszáz vállalkozás csaknem 3300 munkavállalója számára adtak be kérelmet a munkahelyvédelmi bértámogatási programra. A cégek háromnegyede és a dolgozók kétharmada esetében már meg is született a kedvező döntés. A vállalatok mérete szerinti bontás hasonló az országoshoz, a legnagyobb számban a kis- és középvállalkozások nyújtották be igényeiket.

Van, ahol a vírusjárvány nem okozott gondot

A gyöngyösi Procter & Gamble a járvány kezdete óta szigorú tisztasági és biztonsági intézkedéseket vezetett be, ezért folytatták a termelést az elmúlt hónapokban, szinte zavartalanul. A koronavírus miatt nem voltak elbocsátások, hiszen a multi cég termékpalettáján épp azok a készítmények is megtalálhatók, amelyek alapvető feltételei a higiéniának.

– Cégünk magyarországi működését, s annak megfelelően a gyöngyösi gyárunkat is úgy érintette a világjárvány, hogy mindent megtettünk, vagyis a kollégáinkat a lehető legnagyobb higiénia és biztonság mellett tudtuk és tudjuk foglalkoztatni – mondta el portálunk kérdésére Krubl Yvette, a vállalat kommunikációs vezetője.

– Valójában semmilyen csökkenést nem idézett elő nálunk sem kapacitásban, sem foglalkoztatásban ez a szituáció, bizonyos területeken pedig még bővítettük is a csapatainkat. A munkatársaink ebben az időszakban végig folyamatos termelésben vettek részt, az őket körülvevő rendkívüli helyzet ellenére maximálisan helytálltak, amit a munkabérük kifizetésén felül egyéb anyagi elismeréssel is megköszöntünk – részletezte. Hozzátette, hogy a vállalatuk működését, a termelés zavartalanságát biztosító létszámot a világpiac kereslete határozza meg.

A ZF a munkahelymegőrzést tartja fontosnak

A ZF Hungária Kft. májusra és júliusra rövidített munkaidőt vezetett be, az állami bértámogatás igénybe vételével.

– A célunk ezzel mindenképpen a munkahelyek megőrzése, ugyanis a jelenlegi rendelésállomány alapján a cégünknél is jelentős létszámtöbblet van. Ezért a meglévő kapacitásokat körülbelül 40–50 százalékkal kellett csökkenteni a következő három hónap átlagában. A leggyengébb hónap a május, júniusban és júliusban fokozatos termelésbővítéssel számolunk – közölte lapunkkal a cég vezetése.

Mint portálunk kérdésére írták, a támogatás megigénylésére nagyon kevés idejük volt, figyelembe véve, hogy minden egyes munkatársuk számára egyéni kérelmet kellett kitölteni. Mivel több mint ezer emberről beszélünk, ennek igen jelentős volt a munkaigénye és körültekintő szervezést, koordinációt igényelt a vállalaton belül. A kormányhivataltól minden szükséges segítséget megkaptak, ők is elkötelezetten dolgoztak azon, hogy a támogatási kérelmet időben be tudják nyújtani.

– Az állami bértámogatás nagy segítség abban, hogy meg tudjuk őrizni a munkahelyeket, ne kelljen kollégákat elküldenünk. Ha ezt nem vesszük igénybe, akkor nem tudnánk az elbocsátásokat elkerülni. Ezzel most időt is nyerünk és bízunk benne, hogy a támogatási időszak lejárta után, a harmadik és a negyedik negyedévben már nagyobb megrendelés-állománnyal számolhatunk – tették hozzá.

Május elején a Stanley-nél is elindult az élet

– A múlt héten és a mostanin is három nap termeltünk, két napot álltunk. A járvány indulásakor munkaidőkeretet vezettünk be a dolgozóknak, így a leállásokat a jövőben ledolgozandó munkaidőkeret javára számoljuk el, vagyis a dolgozóink a most le nem dolgozott időre is megkapják az alapbérüket – tájékoztatott Gódor Sándor, a gyöngyösi Stanley Electric adminisztrációs igazgatója.

Hozzáfűzte, hogy az egyik legnagyobb vevőjük – az Angliában gyártó Honda – törölte az összes májusi rendelését, várhatóan náluk csak június elején indul majd el a termékek előállítása. A másik legnagyobb vásárlójuk pedig elkezdte a termelést ugyan május elején, de csak egy műszakban.

– Úgy tűnik, hogy nem várható az autóiparban rövid időn belül visszapattanás a koronavírus-járvány előtti szintekre – folytatta. – A létszámunkat a középtávon várható vevői igényekhez kívánjuk igazítani. A bértámogatást még nem igényeltük, mivel várjuk a partnereink következő hónapokra szóló előrejelzéseit. Az igénybevételét segítette volna, ha a munkaidőkeret terhére korábban felhalmozott munkaidő-tartozásból tudtunk volna felhasználni, ha erre szükség lenne a bértámogatás három hónapja alatt, de a kapott állásfoglalás szerint erre nincs lehetőség.