Közelebb vitték a megye diákjait a munkahelyekhez

Huszonnégy vállalatot látogathattak meg az iskolások, ahol láthatták, milyen szakmákkal, diplomákkal tudnak elhelyezkedni.

A Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara idén októberben is megrendezte a vállalkozói napokat. Ebben az esztendőben a megye ötszáz diákja látogathatott el környezete jelentős vállalkozásaihoz, hogy ismerkedjen az ottani körülményekkel, az ott folyó tevékenységgel, képzésekkel és munkával. A pályaorientációs programsorozatba huszonnégy cég kapcsolódott be, külföldi és magyar tulajdonú vállalatok egyaránt. A kamara igyekezett minél több hiányszakmát bemutatni, s minél több települést bekapcsolni a programokba.

A Schoen+Sandt Kft. gépgyártással foglalkozik, a bőriparban, illetve a textiliparban használatos célgépeket gyártanak saját konstrukciókkal, saját mérnökgárdával. A tervezés is helyben folyik, hiszen prototípusokat is készítenek. Ezeket a világ minden tájára szállítják, derült ki az egri cég bemutatkozása alkalmával. Folyamatosan bővülnek, keresik az embereket.

Takács László, a cég ­oktatási vezetője felhívta a figyelmet az élethosszig tartó tanulás fontosságára, hiszen ma már nincs olyan szakma, amelyben meg lehet állni, haladni kell a korral. Igaz ez a gimnáziumba, majd a felsőoktatásba készülőkre, de azokra is, akik úgy döntenek, szakmunkásnak tanulnak. Nekik is sok ismeretet kell elsajátítaniuk, legyen szó anyagokról, technológiákról. Azt is elmondta, 25 éves korig nappali tagozaton is tanulhatnak szakmát, van átjárhatóság, így tudnak pályát módosítani, s előbb-utóbb megtalálják önmagukat. A bejárás közben megemlítette azt is, igyekeznek megtanítani a fiatalokat a szakmák fortélyaira.

A Vilati Gyártó Zrt.-nél a diákok szintén számos szakmával ismerkedhettek meg. A cég csoportot kalauzoló munkatársaitól, Kiss Józseftől, Kovács Jánostól és Zelei Imrénétől megtudhatták, itt lemezek lézervágásával, élhajlításával is foglalkoznak, s mivel ezt iskolában nem tanítják a környéken, az ezt a munkát végző munkatársakat átképzik.

De nem csak lemezekkel dolgoznak, van forgácsolóüzemük is, s fontosnak tartják, hogy ne csak CNC vezérlésű gépeken, hanem a hagyományos berendezéseken is megtanuljanak dolgozni a fiatalok. Nemcsak azért, mert nagyobb rálátásuk lesz a szakmára, miután manuálian is el tudják készíteni a darabokat, hanem azért is, mert ugyan ezek néha már idős gépek, de a kis sorozatban gyártott alkatrészeket gyorsabb ezeken elkészíteni, mint a számítógép-vezérelte eszközökön.

A Vilatinál egyébként egyebek közt hajókba szükséges elektromos szekrényeket is készítenek – egy-egy tengerjáróban például nyolcszáz darabot is elhelyeznek ilyenekből –, de metróvonalakhoz is szállítanak berendezéseket.

Az elmúlt hónapokban feltöltötték dolgozói állományukat, így több mint kétszázan dolgoznak. Nagy cégről lévén szó számos munkakörben tudnak foglalkoztatni embereket, kezdve a targoncásoktól, vassal és alumíniummal dolgozó munkatársaktól, az elektromos szerelőktől, csomagolóktól, festőktől kezdve a technológusokon, CNC-programozókon át a logisztikusokig, a nyelveket beszélő beszerzőkig, villamos- és gépészmérnökökig, vezetőkig. A cégtől az elvándorlás nem jellemző, csak néhányan mentek külföldre.