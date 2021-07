Látványos fotókon az aratás Vámosgyörk határában

A repce és az őszi árpa már a magtárakban van megyénkben, most javában tart az őszi búza betakarítása. A gazdálkodók szerint a termésátlagok jó közepesnek mondhatók, de a minőséggel akadnak problémák.

Az egyre aszályosabb időjárás aratás idején némi kárpótlást ad a gazdáknak az év többi időszakában okozott bosszúságért. Csapadék alig hátráltatja a kalászosok betakarítását. Vámosgyörkön egy-egy napra akasztotta meg a munkát, mondta Péter Zoltán, a mezőgazdasági szövetkezet elnöke. A múlt héten végeztek az őszi árpával, azóta az őszi búza van soron.

– Az őszi árpából hektáronként harminc mázsát kötöttünk le jónak mondható áron, de azóta a felvásárlási ár nagyot zuhant – fejtegette Péter Zoltán. – Most mindenki kivár, s aki tárolni tudja a termését, megvárja, amíg emelkednek az árak a júliusihoz képest, ez a tendencia máskor is. Tudok olyan gazdát, aki nemrég adott túl a tavalyi búzáján, tonnánként hetvenezer forint fölött. Nekünk tritikálé van még lábon, azzal elégedett vagyok, jó öttonnás átlagterméssel számolok. Mi ugyan nem ültettünk repcét, mert nagyon komoly agrotechnikát, rengeteg törődést igényel, de idén akár félmilliót is kereshet hektáronként, aki kellően gondját viselte. A jövő slágernövénye a szemes cirok lehet, hosszú távon akár ki is válthatja a napraforgót, mert vele szemben szárazságtűrő, igénytelen, és alacsonynak mondható a hektáronkénti önköltsége is. Kérdés, a jövőben lesz-e, aki megtermeli, aratás idején már most is nyugdíjasok ugranak be traktort vezetni a gabona elszállításához.

Kálban Morvai Zsolt gazdálkodó az őszi kalászosokkal már végzett. Az ősszel nem tudtak vetni a sok csapadék miatt, de ahhoz képest jó közepes a termés, árpából és búzából is 4,5–6 tonna termett hektáronként. Az árakkal kapcsolatban még nincsenek információi, mert rendszeresen augusztus-szeptember táján adja el a gabonáját.

Cseh Antal, a karácsondi Olga-Major Kft. vezetője arról beszélt, hogy már végeztek a betakarítással az ezeregyszáz hektáros területükön, mert a minimális mennyiségű eső nem akadályozta a munkát.

– A termény egy részét már eladtuk, a többit egyelőre tároljuk. A termést közepesnek mondhatom, hektáronként háromtonnás átlagban arattunk repcét. Őszi búza 5,5–6 tonna átlagos termést hozott, de végleges ár még nem alakult ki – összegezte Cseh Antal.

Viszneken Hajdú Miklós családi gazdálkodónak még jó két nap kell, hogy véget érjen az aratás az őszi búzában és a tavaszi árpában. Kétszáz hektáron saját területen dolgozik, négyszáz hektáron bérmunkát végez. Mint kifejtette, nagyon változó a termésmennyiség. A múlt év őszi esőzések miatt a vetés akár idén januárig is elcsúszott. Ahol időben földbe került a vetőmag, ott hat tonna feletti a termésátlag, ahol viszont későn, ott a mennyiség csupán négy tonna körüli hektáronként. Gyenge eső miatt csupán fél-fél napokra kellett állni a munkával.

A gazdálkodók arról számoltak be, hogy jelenleg az őszi árpa felvásárlási ára 54–57 ezer forint, az őszi búzáé a minőség függvényében 59–64 ezer forint között ingadozik. A tavaszi árpáért 50–52 ezer, a repcéért pedig 160–180 ezer forintot adnak tonnánként.