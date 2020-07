Megyénk ipara lábal ki leglassabban a veszélyhelyzet okozta visszaesésből

Heves megye ipari cégei is kezdtek beindulni, ám még mindig csak a tavaly májusi eredmény felét (51,2 százalékát) állították elő.

Májusban a hazai ipari termelés volumene 30,7 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól. Kiugró visszaesés volt a legnagyobb súlyú járműgyártásban, míg a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása, illetve az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása kisebb mértékben csökkent. Az előző hónaphoz képest már növekedés volt tapasztalható, mégpedig átlagosan 15,6 százalékos – derül ki a ­Központi Statisztikai Hivatal adataiból.

Az ipari export volumene majdnem harmadával maradt el az egy évvel korábbitól, a járműgyártásé például a felére esett vissza. Ugyanekkor az ipar belföldi értékesítése 19,7, ezen belül a feldolgozóiparé 24 százalékkal csökkent, de a bányászat és az energiaipar termelése is esett, ha nem is ekkora mértékben. Az élelmiszer-, ital- és dohányipar 12 százalékos csökkenést könyvelhetett el, és még a gyógyszergyártás is mérséklődött 3,4 százalékkal, pedig az áprilisban még növekedett.

Heves megye ipari cégei is kezdtek beindulni, ám még mindig csak a tavaly májusi eredmény felét (51,2 százalékát) állították elő, összesen 76,25 milliárd forint volt a teljesítményük. A visszaesés mértéke a megyék közül Hevesben volt a legnagyobb az országban. A régió a tavalyi szint 65,7 százalékát hozta, Borsodban ugyanis csak 25 százalékos volt az elmaradás.

Országosan január és május között az ipari termelés 13,8 százalékkal esett vissza, a külpiaci eladások volumene 15, míg a hazai értékesítésé 8,7 százalékkal csökkent. A legnagyobb visszaesés a régiók közül Nyugat-Dunántúlon volt, majdnem 24 százalékos, Észak-Magyarországon csak közel 14 százalékos. Megyénk mutatója a második legrosszabb, a zuhanás meghaladta a 20 százalékot, bár Győr-Moson-Sopronban a kiesés majdnem 30 százalékos volt. A járműgyártásban érintett többi megye, Komárom, Fejér, Bács-Kiskun ipara is 16–19 százalékkal maradt el a tavalyitól az év első öt hónapjában.

Kezdőképünk illusztráció Fotó: Shutterstock