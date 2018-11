Nagyobb szeletet szeretne az orosz piacból a Sanatmetal

Az orosz egészségügyi miniszter látogatott a napokban Sanatmetal Kft-hez, ahol bemutatták neki termékpalettájukat és ismertették vele, hogy a nagy multik beszállítójaként olyan termékeket készítenek, amely mindhárom világelső cég számára megfelelnek. Ez garantálja azt, hogy az új, oroszországi üzemben is minőségi implantátumok, protézisek, s orvosi eszközök készüljenek. Farkas József ügyvezető igazgató vázolta céljaikat, bemutatta a nemzetközi elvárásokat, az új minősítési rendszereket.

– Ez az első alkalom, hogy miniszter látogatást tett a Sanatmetalnál, ráadásul az orosz egészségügyi miniszter fogadhattuk. Beruháztunk Oroszországban, visszavásároltuk orosz partnerünk tulajdonrészét. A jövő azon múlik, mennyire tudjuk a piacot kiépíteni. Most meggyőződhetett arról, hogy termékeink, technológiai transzferünk világszintű – mondta Farkas József.

Az egri cég ambiciózus, a jelenlegi 3-4 százalékos oroszországi piaci részesedését több mint húsz százalékra szeretné növelni. Tavaly megalakult az Eurázsiai Ortopéd Társaság, többek között kínai, indiai, pakisztáni részvétellel, s ennek Oroszország lesz a centruma. Éppen ezért fontosnak tartják, hogy időben ott legyenek és fölfigyeljenek rájuk. Ha a Sanatmetal CIS nagy exportcéggé válik, akkor sikeres volt az invesztíció.

– Obninszki gyárunkat július elején nyitottuk meg, megkezdődött a gyártás, de még nem engedhetünk ki terméket. Telephelyengedélyünk rendben van, a CIS központjának székhelyváltása két hónapos folyamat, a vége felé tartunk. Ha meglesz, beadhatjuk a regisztrációhoz a papírokat, hogy a Sanatmetal termék már Oroszországban is készül. A folyamat végén mondhatjuk, hogy a Sanatmetal orosz terméknek minősül. Ez azért fontos, mert ott a hazai termékek előnyt élveznek. Nem mindent gyártunk ott, fontos, hogy az egri anyavállalat kezében tartson stratégiai dolgokat és növekedjen – fejtette ki Farkas József.

Az orosz gyár az egrinél kisebb, az első ütem valósult meg, ugyanakkor a végkibocsátás, ha a megrendelések indokolják, a géppark bővítésével hasonló lehet az egrihez.

Onkológiáról is szó esett

Budapesten ülésezett csütörtökön a magyar-orosz kormányközi gazdasági együttműködési bizottság. Ezen az atomerőműről és nemzetközi beruházási bankokról is szó volt. Veronika Szkvorcova orosz egészségügyi miniszter onkológiai együttműködésről is beszélt, egy új munkacsoport pedig helikopter-, hajó- és mezőgazdasági gépgyártásról, együttműködésről egyeztet majd.