Napelemparkok is épülnek majd Visontán

A több pillérből álló visontai erőművi átalakítás előrehaladásáról heti rendszeres értekezleten egyeztetünk az MVM-nél – mondta el portálunknak Kóbor György, az MVM elnök-vezérigazgatója. Az egész program több pillérből áll, gázos, illetve rdf-es (hulladék) erőmű épül, tisztaszén-alapú hasznosítási javaslatok kerülnek terítékre, valamint napelemparkok épülnek majd Visontán, amelyekről egy munkacsoport egyeztet a cégen belül. A műszaki feladatokon hatvan tagot számláló belső csapat dolgozik, de külső tervezőket is bevontak (MVM ERBE, Erőterv).

A megvalósíthatósági tanulmány véglegesítésénél tartanak, előkészítik a feltételes közbeszerzési eljárásokat. A bejelentett programban a belső műszaki, gazdasági, jogi előrehaladás folyamatos, de ezt befolyásolják a brüsszeli tárgyalások is, az MVM a maga részéről minden vállalását teljesítette. Kóbor György szerint a 450-500 millió euróba kerülő gázos erőmű a leglényegesebb most, ezzel tartanak legelőrébb. Az elnök-vezérigazgató hangsúlyozta, hogy az MVM az átalakítási folyamat és a jövőbeni működtetés során kiemelt figyelmet fordít az erőműben és a bányákban elérhető képzett munkaerőre, továbbképzésükre, és alkalmazásukra az új tevékenységekben.

Az ország nemrégiben 15 éves időtartamú gázvásárlási szerződést kötött Oroszországgal, de ez közvetlenül nem érinti még a tervezett erőművet. Annak indulása 2026-ban esedékes, nem tudni, addig mi történik a világpiacon. Kóbor György szerint a 6-7 eurós TTF gázár idején a mostani 40 eurós elképzelhetetlen volt, de ma ez a realitás. A villamos energia piaci árak rövidesen elérik a 100 eurót Magyarországon, a szén-dioxid-kvóta 60 euró felett jár, hihetetlen termékbumm van. Ez bizonyos tekintetben az erőmű fejlesztését a megtérülés miatt segíti, azonban a fogyasztóknak teherkockázatot jelent. Több elemzés is létezik arra, mennyire tartós ez az emelkedés, de mindenkinek kihívás a folyamat kezelése.

Az MVM elnök-vezérigazgatója elárulta, hogy a Tiszai Erőmű kapcsán hasonló a folyamat, mint a mátrai esetében, az időzítése is sok esetben hasonló, szinergiákat lát. Hasonló a két projekt műszaki előkészítettsége, annak üzembe helyezését is 2025 végén, 2026 elejére tervezik.

– A magyar villamosenergia-rendszerben fölértékelődött a szabályozási képesség megléte, ezen erőművek megépülése nemcsak üzleti lehetőség, hanem kötelesség is. Az ellátásbiztonságért való felelősség tudatában kell foglalkozni velük. A következő 25–30 évben a gázos erőműveknek még komoly szerepük lesz, a csehek, a szlovákok, a németek is modern gázos kapacitásokat terveznek. Nem szabad lemaradnunk, a napelemek integrálása a rendszerbe megköveteli a rugalmas képességeket – fogalmazott Kóbor György.

Mint mondta, akkumulátoros energiatárolókat az MVM is adott át korábban, többes funkciójuk van. A rendszer stabilitását, a szabályozhatóságot biztosítják, és tesztelik a hálózati szabványos paraméterek tarthatóságát. Terveznek további egységeket is, ennek oka az energiaközösséget, a decentralizált energiatermelést előtérbe helyező uniós szabályozás is.

Az MVM a közelmúltban átvette az ÉMÁSZ hálózatát, így Heves megyével még közelebbi lesz a társaság viszonya. Jelenleg a rendszer átállítása folyik, a fogyasztók is az MVM-től kapják majd számlájukat. A hálózatfejlesztés, a közvilágítás áttekintése, jobbá tétele is kiemelt funkció. Az MVM-nek van egy önálló közvilágítási társasága is, a polgármesterek megkeresését is fogadják.

Hevessel együtt Nógrád és Borsod hálózatát is átvették, utóbbi megyével sokkal aktívabb kapcsolatuk van, hiszen Miskolcon fűtőművel rendelkeznek, vannak gázmotorjaik, ott a Tiszai Erőmű, de birtokba kerültek a Tiszavíz Vízerőmű Kft.-ben is, amely a kiskörei és tiszalöki vízerőműveket üzemelteti. Miskolcon eddig is volt ügyfélszolgálatuk, az ÉMÁSZ-szal ezen a téren újabb képességgel bővültek. Felsőzsolcán napelemparkjuk van, ilyen fejlesztés Hevesben is lesz. Bár a Mátrát leszámítva további napelempark építésre nem készülnek, akvizíciókkal is bővülnek, noha a bizonytalanság miatt ezzel mostanában leálltak. A legfontosabb projekt jelenleg az MVM Mátra Energia modernizációs programjának megvalósítása, a környezetkímélő technológiával dolgozó áramtermelő egységek üzembeállítása.

