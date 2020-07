Négyszáz hektár zöld szőlő szüretjére pályáztak Heves megyében

A zöldszüretet július 21-ig kellett befejeznie azoknak, akik pályáztak erre. A koronavírus-járvány miatt idén az általános szabályozástól el lehetett térni, így azokról a területekről is szedhettek zölden, amelyekről tavaly is. Megyénk borvidékein az országos átlagnál kevesebb igényt nyújtottak be a termelők.

Andornaktályai olvasónk, Varga Józsefné kistermelőként zöldszüretre indult a családjával. Elmondta, ennek szigorú feltételeket szabtak, s aki ezeknek megfelelt, az pályázhatott. Beszéltünk több más szőlész-borásszal. Nagy többségük azt mondta, hogy sem tavaly, sem az idén nem élt a lehetőséggel. Dr. Pál Sándor, az Egri Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnökhelyettese a Heol kérdésére elmondta, hogy az országban 4200 hektár szőlő zöldszüretjére érkezett pályázat idén. Ebből az Egri borvidéken 170 hektárra, ami az itteni szőlőterület 1,7 százaléka. – Igen alacsonynak mondható az arány, hiszen vannak olyan borvidékek, ahol a 13 százalékot is eléri e mutató – mondta az elnökhelyettes. Pál Sándor tájékoztatása szerint a benyújtott igény és a valóban leszüretelt terület között elég nagyok lehetnek az eltérések. Tavaly, amikor először kaphattak ilyen támogatást a gazdák, országosan 5000 hektárra pályáztak, ám ténylegesen csak 3500 hektárról szedték le zölden a termést. A következő időszak egyébként az ellenőrzéseké, s az a termelő, aki szabályosan végzett a feladattal, októberig hozzájut az ígért összeghez. A hegyközségi tanács elnökhelyettese kérdésünkre azt válaszolta, hogy a közvélekedéstől eltérően nem esett vissza jelentősen a hazai borforgalom, van tehát hely a pincészetekben az új termésnek. A boraik értékesítésében inkább csak azok szenvedtek el nagyobb veszteséget, akik a turizmusra építenek. Az úgynevezett HoReCa (hotel, restaurant, café) szektorban dolgozók számára egy külön támogatási forma jöhet hamarosan. Kovács Zita, a Mátrai Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnöke az idei zöldszüreti igényekről azt mondta, hogy az Alföldön adtak be legtöbbet, második helyen Tokaj, a harmadikon a Mátrai borvidék szerepelt. A tokajin 800, a mátrai területeken 213 hektárra nyújtottak be igénylést. – A zöldszüret finanszírozása európai uniós alapból történik, 2019-ben alkalmazták ezt először Magyarországon. Tavaly a két évvel ezelőtti rekordtermés miatt volt rá szükség, mert félő volt, hogy nem lesz elegendő hely a tárolásra. Idén a vírushelyzet szólt közbe – fogalmazott az elnök.

Kovács Zita arról tájékoztatott, idén 160 mázsában maximálták a hektáronként elszámolható termésátlagot. A szakember szerint a korábbi félelmek nem igazolódnak be, úgy tűnik, hogy szőlőből abszolút keresleti piacra lehet számítani, tehát nem kell tartani a szőlő felvásárlási árának csökkenésétől.