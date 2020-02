Országgyűlési képviselőink többségének nőttek a megtakarításai

Horváth László autót cserélt, Szabó Zsoltnak kicsivel csökkent a birtoka a vagyonnyilatkozatuk szerint.

Ismét közzétették az országgyűlési képviselők a vagyonnyilatkozataikat. Megnéztük, hogyan sikerült az előző esztendő a Parlamentben ülő Heves megyei honatyáknak. Az ismeretes, hogy a tiszteletdíjuk tavaly tíz százalékkal emelkedett.

Dömötör Csaba (Fidesz-KDNP) A Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára és családja Vácon rendelkezik egy 64 négyzetméteres lakással, valamint egy 939 négyzetméteres telekkel. Ismét van egy tízmillió forintos bankhitele, a megtakarításai pedig 15 millió forinttal nőttek, így állampapírban 31 millió, számlán 11,5 millió forintot tart. Továbbra is egy Ford Mondeóval jár. A képviselői jövedelme 989,7 ezer forint havonta, az államtitkári fizetése 1,296 millió forint.

Horváth László (Fidesz-KDNP) Egri háza, két brennbergbányai telke, kéthektáros siroki és egyhektáros kisfüzesi szántója van. Visszatörlesztette még meglévő hitelének felét, így 3,6 milliós tartozása maradt. A megtakarítása hatmillió forinttal csökkent, ezt a 15 millió forintot már nem készpénzben, hanem Magyar Állampapír Pluszban tartja. Megvált VW Passatjától és a Nissan Qashqaitól, helyettük VW Tiguant vásárolt. Képviselőként havi 1,484 millió forintot kapott.

Korózs Lajos (MSZP) vagyonnyilatkozatában egri lakásról, sarudi üdülőről számolt be, valamint arról, hogy a megörökölt andornaktályai szülői házat értékesítették. Ennek köszönhetően ő is állampapír pluszba fektetett, méghozzá ötmillió forintot. Magánnyugdíj-pénztári megtakarítása majdnem egymillió forinttal 10,3 millióra nőtt. Továbbra is Renault Latitude autóval jár. Képviselőként 1,682 millió forint jár neki.

Nyitrai Zsolt (Fidesz-KDNP) Továbbra is andornaktályai telekkel és présházzal, továbbá egri lakással rendelkezik, valamint egy Kia Cee’d autója van. Régiséggyűjteményét ezúttal nem bővítette, de a régi tárgyai most is megvannak. Államkötvényben továbbra is egymillió forintot tartott, a készpénze 11,5 millióról 13 millióra nőtt, míg a banki megtakarítása 9,2 millió forintról 11,7 millióra gyarapodott. Miniszterelnöki megbízottként 1,296 millió, képviselőként 1,385 millió forint jövedelme volt havonta.

Sneider Tamás (Jobbik) Megmaradtak az aldebrői ingatlanai, háza, gazdasági épülete, beépítetlen területei, gyümölcsöse, összesen nyolc darab, valamint a 6000 négyzetméteres tófalui szántója. A lakáshitele nagyjából megfeleződött, 800 ezer forintra csökkent, a magánszemélyekkel szembeni tartozása maradt hárommillió forintos. Nincs már meg az MTZ traktorja, csak a Fiat Puntója, s megvált a részesedésétől a MagasMátra Bt.-ben. Az országgyűlés alelnökeként 1,979 millió forint volt a fizetése.

Szabó Zsolt (Fidesz-KDNP) A hatvani képviselő haszonélvezője maradt egy hatvani háznak, a gyöngyöstarjáni ingatlanbirodalma 211-ről 201 hektárra csökkent, de megtartotta 13 hektáros gyöngyöspatai, 38 hektáros szuhai birtokát, s a hathektáros hatvani tanyáját. Ford Mondeójával jár. Kilencmillió forintos pénzintézeti tartozását törlesztette, ezzel pedig megtakarításai is nagyjából hatmillió forinttal apadtak és átrendeződtek. Kincstárjegyben tízmillió forintot, készpénzben négy és fél milliót tartott. Őstermelői jövedelme tavaly 8,5 millió forint volt, földbérleti díjként kétmillió forintot szedett be. Területalapú támogatásként 5,6 millió forintra tett szert. Négy cégben volt érdekeltsége, az Exact-Cont Kft.-ből feleségével négymillió forintot vettek ki osztalékként, ebből őrá egymillió forint jutott. A képviselői tiszteletdíja havi 1,187 millió forint volt.