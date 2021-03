Óvodára, művelődésre és konyhára is nyertek pénzt Bekölcén

Több beruházással is korszerűsítették intézményeiket, idén pedig további fejlesztéseket terveznek.

A bekölcei önkormányzatra is extra terheket rótt a koronavírus-járvány tavaly és az idei év sem ígérkezik könnyűnek. A községben sok az idős, veszélyeztetett korú ember, akik ellátásába az önkormányzat minden dolgozója bekapcsolódott. Az ügyintézés, intézményi szolgáltatások járványkörülmények közti fenntartása is többletterhet róttak a dolgozókra, akik egymásnak is segítettek az elmúlt időszakban. Gálné Mátrai Ágnes polgármester elmondta, a dolgozókat meg tudták tartani, az alapfeladataikat ellátták. Idén szűkös évre számítanak, de voltak ennél nehezebb időszakok is a falu életében. Minden területen rendhagyó volt a múlt év, a pályázatokban gyümölcsöző időszakot tudhatnak maguk mögött.

– Nagyon boldogok vagyunk, szépen gyarapodott a falu – tudatta Gálné Mátrai Ágnes polgármester, aki fel is sorolta az elnyert támogatásokat, a megvalósult beruházásokat.

A falu még pár éve nyert uniós pályázatot a polgármesteri hivatal és az óvoda épületének energetikai korszerűsítésére. Ezt a munkát tavaly befejezték, hőszigetelték az épületet és korszerű nyílászárókat építettek be, akadálymentes bejáratot alakítottak ki. Még 2019 év végén járt sikerrel a falugondnoki szolgálatra benyújtott pályázatuk, amelynek köszönhetően új kisbuszt vásárolhattak. A szolgáltatást eddig önerőből tudták nyújtani, de most új munkahelyet is képesek voltak létrehozni a támogatásból. Szintén a tavalyelőtti év vége felé nyert az óvodafejlesztési projektjük, amelynek révén belül megújult az intézmény és új eszközök, bútorok vásárlására is nyílt lehetőség az óvoda számára.

Gálné Mátrai Ágnes kifejtette, a nevelési intézmény infrastrukturális színvonalának javítását másik két Magyar Falu Programon belüli pályázat is segíti, elkészült az udvar új kerítése, s ezután következik a kinti játékok kihelyezése.

Új óvodai tornaszobával is bővül a létesítmény, amibe most huszonegy gyermek jár, ez ilyen kis községhez képest jó létszámnak számít.

Szintén állami támogatásnak köszönhetően vehettek új eszközöket az orvosi rendelőbe, EKG, vérnyomásmérők, magzatiszívhang-vizsgáló, de­fibrillátor segítik a gyógyítást, a betegek kényelmét. Állandó orvos is van Mikófalvával közös praxisban, így hosszú idő után megoldódott a lakosok egészségügyi ellátása.

– A közösségi terünkre és a működtetésére is nyertünk forrást – közölte Gálné Mátrai Ágnes. – Felújítottuk a belső helyiségeket, nagyobb teljesítményű kazánt szereztünk be. Szeptembertől idén augusztusig egy szakképzett közösségi munkást alkalmazhatunk, ő a járvány időszakában is működteti a könyvtárat. Meghatározott időpontban egy-egy ember mehet be könyvet kölcsönözni, és segít például az idősek oltási regisztrálásában, valamint más feladatokban.

Tavaly decemberben nyert az önkormányzati konyha fejlesztésére a Pénzügyminisztériumhoz benyújtott pályázatuk. Júliusban újítják fel belül, csempézik újra, s cserélik ki a belső terek nyílászáróit.