Piac, pince és üzem is készült uniós támogatással Balatonban

Az utóbbi évek legnagyobb értékű fejlesztéseit adták át a szombati vigasság alkalmával Balatonban.

Szombaton átadták az utóbbi évek legnagyobb értékű beruházásait Balatonban. Piac és üzem létesült a településen. Ahogyan Udzeliné Murányi Enikő polgármester az avatón elmondta, a faluban mindig van piaci árus, hiszen nem szednek helypénzt és jönnek is ide vásárlók. Kifejtette, országgyűlési képviselőjük segítségével sok támogatást nyertek az elmúlt években, mindössze egyetlen olyan pályázatuk van, ami még nem nyertes. Az európai uniós forrásból megvalósult beruházások közül ez volt a legnagyobb, 211 millió forintba kerülő fejlesztésük.

– Felújítottunk és üzemmé alakítottunk át egy családi házat, teljesen gépesített zöldség-gyümölcs előkészítő üzemet rendeztünk be. Ehhez készült egy 80 négyzetméteres tárolópince, itt még a fásításos szépítés van hátra. Nagy szükségünk volt a piacra, szeretnénk termelői piacokat tartani, nem csak napit. Nálunk mindig van piac, hiszen nem szedünk helypénzt annak érdekében, hogy mindig legyen valaki, aki árusít, legyen színfolt a faluban, legyen kínálat – mondta a polgármester.

Hozzátette, a fedett árusítóhely nemcsak a piaci funkció szempontjából praktikus, hanem azért is, mert rendezvényeket is tudnak szervezni. Van már megkeresés, hogy élesszék újjá a korábbi években a parkban tartott szilveszteri mulatságot azok számára, akik nem mentek máshová, rossz idő esetén így fedett helyre tudnak menni. A raktár egyben színpadként is funkcionálhat, míg a nézőteret a piaci árusítóhelyek jelentik. Közművesítés is volt, a szennyvíz egyelőre tartályos, de folyamatban van a hálózatra való rákötés.

A három beruházásra ­jutó 211 millió forint elsőre talán nagyon soknak tűnik, de az építkezési költségek nagyon megdrágultak. Ugyanakkor maradandót építettek, a polgármester reményei szerint a pince száz év múlva is pince lesz, piacuk, ha karbantartják, szintén sokáig ­betöltheti feladatát, s ugyanott szórakozhatnak is a községbeliek, ha akarnak. Az üzemet szeretnék használatba adni, a településen vannak ugyan zöldséget, gyümölcsöt, mézet termelők, de nem olyan mennyiségben, hogy most szükségük lenne rá. Az önkormányzatnak is egyre kevesebb a közmunkása. Amikor a pályázatot benyújtották, még jóval többen voltak, ám azóta szerencsére sokan tudtak elhelyezkedni a gazdaságban, így az önkormányzat által foglalkoztatottak nem tudnak már annyi földet művelni, mint korábban.

A balatoni az első fedett piac a környéken, bármikor használható, eső esetén akár oldalfallal is el tudják látni. Körülbelül tízen árulhatnak az asztaloknál, de az árusok a parkot is igénybe vehetik, így akár ötvenen is elférnek. Vannak rendszeresen visszajáró kereskedők, akikhez ruháért, zöldségért, apró iparcikkekért járnak a vásárlók. Mindennap piacnap van, jövő évtől kezdve, ha a járványhelyzet engedi, szeretnének akár évszakonként egy-egy nagyobbat is rendezni, sok múlik azon, mennyien jönnek ki hozzájuk a városokból.

Horváth László országgyűlési képviselő is Balatont méltatta beszédében, véleménye szerint Balaton olyan település, ahol érdemes mindig megállni és ahova érdemes visszalátogatni, mert minden évszakban gyönyörű, azon kívül gyarapodik is. A lakosság igyekszik otthonossá tenni a falut, s továbbra is életerősnek kell maradnia a községnek. Ebben segíthet sokat a most megnyílt helyi piac.