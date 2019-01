Sokrétű az idei díjazottak köre Heves megyében

Önkormányzati, gazdaság­védelmi, nagy- és kisvállalati szereplőket ismert el a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara.

Heves Megye Gazdaságáért díjban részesült Lovas Ferenc, a Mátrametal Kft. ügyvezetője és Tuza Gábor, Sirok polgármestere Sirok és térsége gazdasági életének fejlesztésében vállalt kiemelt szerepéért múlt csütörtökön a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara gazdasági évnyitóján.

Tuza Gábor elmondta, az ipari völgy nem az önkormányzat kezelésében van, csak mint jó partner tud együttműködni a cégekkel.

– Hála istennek olyan vállalkozók vannak Sirokban, akik a szívükön viselik a község és a környék sorsát, azon tevékenykednek, hogy minél nagyobb haszonnal dolgozzanak a völgyben. Az önkormányzat érdeke is az, hogy ezek a cégek minél jobban működjenek, s persze iparűzési adót fizessenek. Ennél is nagyobb haszon, hogy az itteni embereknek biztos munkát adnak, ezt köszönöm, s kívánok nekik sikereket – fejtette ki Tuza Gábor.

Hozzátette: az önkormányzat igyekszik támogatni a vállalkozásokat, s ez kölcsönös, hiszen a cégek is segítenek, ha hozzájuk fordul a község vezetése. Elmondta, valószínűleg mindenki örülne egy adócsökkentésnek, de nincs ilyen kérés. Ha a vállalkozók látják, hogy jó helyre megy adójuk, könnyebb szívvel fizetik be. Tuza Gábor kiemelte, jelenleg egy, a dolgozók munkába járását segítő pályázatukmegvalósítása zajlik, Verpelét és a völgy között 700 millió forintból kerékpárút épül. A völgyne bevezető út világítását is korszerűsítik. Szavai szerint mindent megtesznek azért, hogy a cégek jól érezzék magukat.

Lovas Ferenc, a Mátrametal Kft. ügyvezető igazgatója szerint a vállalat elmúlt évtizedei megalapozták azt a ­növekedési stratégiát, amit elterveztek. Adott a szakmai tudásbázis, és vannak új piaci lehetőségeik. Nem csak a hagyományos tubus- és aeroszol gyártást folytatják, bővítik, hanem új alunyomásos öntészeti eljárást honosítanak meg a völgyben, hiszen autóipari beszállítóvá szeretnének válni.

– A tervek nagyra törőek már középtávon is. Két lényeges beruházásba kezdtünk bele állami támogatással, idén új aeroszol palackgyártó gépsor építésébe fogtunk, mindehhez infrastruktúrát fejlesztünk, modern raktározási rendszert építünk ki. Az öntészeti üzletágunk tavaly indult el, de szeretnénk bővíteni. Ezen a területen a piac ismerkedik a Mátrametal nevével, még fel kell építenünk, de a kezdeti sikerekre alapozva üzemcsarnok építésébe fogtunk, ahol jövőre teljes kapacitással működik majd a gyártás, úgy, ahogyan a palackgyártós gépsorunk is – ismertette a terveket Lovas Ferenc.

Szintén Heves Megye Gazdaságáért díjat vehetett át Bóta Attila, aki az elmúlt évtizedekben kiemelkedő teljesítményt nyújtott a gazdasági bűncselekmények nyomozásában. A rendőr alezredes elárulta, meglepetésként érte az elismerés, ez az első ilyen díja. Örül a pozitív visszacsatolásnak, hogy a gazdasági szereplők elismerik a rendőrség munkáját. A Rendőrtiszti Főiskola elvégzését követően néhány évvel, 1996-ban került gazdaságvédelmi területre, nemcsak rendőrként, hanem az APEH Bűnügyi Igazgatóságának munkatársaként, illetve a vámterületen is hasonló ügyekkel foglalkozott.

Elmondta, kevés alkalommal találkozik magánszemély, vagy vállalkozó károsulttal, általában állami érdekeket sértő ügyekkel foglalkozik. Az ügyek felderítésében részt vesznek más hatóságok ellenőrei, a feljelentést tévő társhatóságok, ezeket vizsgálják ki. Mint mondta, a gazdasági bűncselekmények számát befolyásolja a gazdasági háttér, illetve a jogszabályi környezet is.

Heves Megye Innovatőre díjat kapott Ocela Tibor, a Normafa Outdoor Kft. ügyvezetője, aki kiemelte, a mátrafüredi High-Tech Sportok Bázisa idén ünnepli fennállásának tizedik évfordulóját.

– A tíz év alatt több mint 300-féle programot fejlesztettünk ki, széles a paletta. Elsősorban a cégek kedvelik tréningjeinket, programjainkat, amelyeket készségfejlesztő elemekkel vegyítünk. Ezekbe belecsempésszük az outdoor sportokat is, s ez a mix jól működik. Évente több mint 3–400 cég választ minket, és negyvenezer vendéget fogadunk. Az országban négy bázissal rendelkezünk, de nemcsak ott szervezünk programokat, hanem bárhol, ahová meghívnak bennünket – fejtette ki Ocela Tibor.

Hozzátette, folyamatosan gondolkoznak új programokon, a régiek fejlesztésén, ezek nemcsak a turizmust érintik, hanem a HR-szektort is. Manapság a legnagyobb kihívás a vállalkozások számára a munkaerő megtartása, abban igyekeznek segíteni, hogy a cégeknek inkább erre kelljen koncentrálniuk, ne az új munkatársak keresésére.

– Rengeteget utazunk, sokat olvasunk, bújjuk a netet az új ötletek miatt. Van egy kis menedzsment, akikkel átbeszéljük a gondolatokat, a részfeladatok kiosztása után kidolgozzuk a programokat, teszteljük magunkon és bevetjük élesben a cégeknél – árulta el az ügyvezető.

Mint mondta, a Mátrában nagyon szép tervekről hallottak, bíznak abban, komolyan gondolják ezeket és meg is valósulnak. Ők persze mindezektől függetlenül folyamatosan fejlesztik tovább szolgáltatásaikat.

Szintén Heves Megye In­no­va­tő­re díjban részesült Bokor László, az Aventics Hungary Kft. mérnöke. Elárulta, ez az első ilyen elismerése, s nagyon örül neki. Büszke arra, hogy idáig jutott, de nem egyedül érdemelte ki, hanem a céggel együtt.

– Hálás vagyok Istennek, hogy adott értelmet, gondolatokat, amit megoszthattam a céggel és használhattam mint innováció. A vállalat nagy lépéseket tesz azért, hogy minél több innováció bekerülhessen, kiemelendő, hogy a vezetők is támogatják az újdonságokat – hangsúlyozta Bokor László.

Mint mondta, a cégnél a termékfejlesztéssel egy külön, huszonöt munkatársból álló osztály foglalkozik, egy másik csoport pedig a folyamatokat fejleszti.

– Előbbi során már meglévő termékeket fejlesztünk tovább, korszerűsítünk, optimalizálunk, nagyobb kihívás teljesen újat létrehozni, ezek azok, amiket most ki is emeltek – mondta Bokor László.

Kifejtette, örül annak, hogy van lehetősége a fejlődésre, nem fejlesztőmérnökként kezdte pályáját, ez csak az egymás utáni lépésekből következhet, ha valaki törekszik előre. Mint mondta, a pneumatikának hosszú távon is van jövője, különleges, érdekes technológia, amelyet lehet „okosítani”. Ahol nem lehet elektromos, vagy más típusú meghajtást alkalmazni, ott használják a pneumatikát. Elárulta, szeretne fejlődni, mostani feladatai sem csak a termékfejlesztést érintik, sok projektet is visznek munkatársaival, szeretné ezt is minél jobban végezni.