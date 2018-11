Száz új munkahely járul hozzá az ipar fejlődéséhez Hatvanban

Csütörtökön átadták a több mint száz embernek munkát biztosító Nordfilm Packaging Kft. üzemét a Bercsényi úton. Az ünnepségen jelen volt Varga Mihály pénzügyminiszter is.

Az önök városa kitűnő adottságokkal rendelkezik, s ezáltal vonzó a befektetők számára – jelentette ki Varga Mihály a helyiek által egyszerűen „csomagológyárként” aposztrofált újhatvani üzem átadásán. A beruházást hárommilliárd forintból valósították meg, s 24 hónapra volt szükség, ahhoz, hogy a tervezőasztal mellett megálmodott elképzelések megvalósuljanak. Ennek eredményeként tegnap reggel már munkára készen sorakoztak a targoncák és a különböző gépek a Nordfilm vadonatúj Bercsényi úti üzemében.

A gyárat Varga Mihály pénzügyminiszter, Horváth Richárd polgármester és Nagy-Kaszap László, a cég ügyvezetője adta át. A pénzügyi tárca vezetője hangsúlyozta: Magyarországnak szüksége van a szakmájukat jól végző, kitartó emberekre, hogy folyamatos fejlődést diktáljon a nemzet.

– Olyan emberek kellenek, akik mernek vállalkozni és kockáztatni – fogalmazott. – Négy hónapja még pusztaság volt ezen a helyen, most pedig egy modern üzem áll itt. Az itteni gépek többsége szintén itt készült Magyarországon, ami jól mutatja, hogy nem csak arra vagyunk képesek, hogy megépítsünk egy üzemcsarnokot, hanem arra is, hogy fel is szereljük azt.

A pénzügyminiszter szerint Hatvan szerencsés település, adottságainál fogva minden komoly beruházás számára megfontolandó, hogy megéri idejönni.

– Örülök, hogy ez a beruházás itt valósult meg – jelentette ki Varga Mihály, aki úgy vélekedett: Hatvan jól tette, hogy Győrt választotta példaképül, s minden esélye megvan rá, hogy el is érje a dunántúli nagyváros színvonalát.

Horváth Richárd polgármester részletesen szólt a Fejlődő Hatvan-programról – amelyben a település főbb célkitűzéseit, a prioritásokat fogalmazták meg –, majd a polgáriasodó városról, az épülő társasházakról és az aktív civil életről tájékoztatta a jelenlévőket.

– Korábban már megfogalmazódott, hogy városunk képe megváltozik, s a Bercsényi út környéke is kiépül. Ma ez már szemmel látható – húzta alá az önkormányzat első embere. – Hatvan jelenleg robbanásszerű fejlődést produkál. Gazdaságunk stabil, az új munkahelyek száma pedig folyamatosan nő. A mostani beruházás újabb fontos mérföldkő lakóhelyünk életében.

A Nordfilm hajlékonyfalú csomagolóanyagokat készít. Ezekbe „öltöztetik” a boltokban kapható olyan fogyasztási termékeket, mint például a csipszet, a csokoládét, a pelenkákat vagy éppen a kutyatápot.

– Nyomtatjuk, feldolgozzuk és tekercs formában értékesítjük a fóliát, partnereink pedig feltöltik termékeikkel azokat. A gyártás mennyisége sok mindentől függhet, terveink szerint évente mintegy 60-75 millió négyzetméter csomagolóanyag készülhet el – közölte Nagy-Kaszap László, a Nordfilm Packaging Kft. ügyvezetője.