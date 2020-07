Szijjártó Péter: a keleti nyitás politikája abszolút siker

Az elmúlt pénteken megyénk vendége volt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A tárca irányítója Demjénben szerződésátadási ünnepségén vett részt, majd Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízott, a megyeszékhely és térsége országgyűlési képviselőjének társaságában Egerbe is ellátogatott. Felkeresték a Heves Megyei Hírlap szerkesztőségét is, ahol Kühne Gábor főszerkesztő tájékoztatta őket az újságkészítés mindennapjairól. Szijjártó Péter ezt követően interjút adott lapunknak.

– Miniszter úr, hamarosan elkészül az Egert az M3-as autópályával összekötő M25-ös gyorsforgalmi út. A beruházás a kistérség gazdasági életére is kedvező hatást gyakorolhat. Milyen előnyöket várnak a fejlesztéstől?

– Amikor a nagybefektetők azt mérlegelik, hogy egy gyárat, beruházást, szolgáltató központot hol telepítsenek le, általában négy szempontot vizsgálnak: a politikai környezetet, amelyet tekintve Magyarország abszolút éllovas Európában, hiszen stabil politikai rendszerünk van; az adórendszert, amiben szintén élen járunk, hiszen nálunk a legalacsonyabb a személyi és a társasági jövedelemadó egész Európában; vizsgálják továbbá a munkaerő rendelkezésre állását, aminek vonatkozásában Eger és Heves megye soha nem panaszkodhatott, és a helyzet most tovább javul az oktatási intézmények és a szakképzés folyamatos fejlődésével; elemzik mindemellett az infrastrukturális lehetőségeket, hogy miként lehet eljutni egy-egy gyárba, vagy szolgáltató központba. Ez a négy fő szempont, amelyek alapján megszülethet a döntés. Eger felmérhetetlen előnyre tesz szert a gyorsforgalmi úttal, a térség és a megyeszékhely tőkevonzó képessége rendkívüli mértékben növekedik. A megye a külföldi beruházási tőke beérkezése szempontjából jelenleg a nyolcadik helyen áll a hazai rangsorban, egyebek között ZF, a Bosch, az Apollo Tyres és számos más nagyberuházásnak köszönhetően. Ezek egyben referenciát is jelentenek, hiszen, ha más nagyvállalatok a döntéseiknél azt látják, hogy errefelé a cégek hosszú távon kiegyensúlyozottan működnek, akkor nekik is megfelel majd az adott közeg.

– Szűkebb pátriánkban is számos olyan vállalkozás működik, amelyek kiterjedt exportpiaccal rendelkeznek. A tárca milyen módon erősítheti ezek külpiaci térnyerését?

– Az export alapvető fontosságú a magyar gazdaság teljesítményét illetően. Kivitelünk GDP-arányosan 85 százalék, ami Európában az élmezőnybe helyez minket. Miközben a világon a lakosságszám tekintetében a 92-ikek vagyunk, az exportot nézve a 34-ik legnagyobb teljesítményt nyújtjuk. Továbbá egyike vagyunk a világ azon 35 országának, amelyek exportteljesítménye meghaladja a 100 milliárd eurót. Ez egyértelműen mutatja, hogy mindaz, amit a magyar emberek előállítanak, nemzetközi összevetésben is rendkívül versenyképes. Ami a támogatásokat illeti, az Eximbank (Magyar Export-Import Bank Zrt. – A szerk.) hárompontos programot indított el: egyrészt olyan hitelkonstrukciót, amely során a legnagyobb vállalatok esetében is maximum 1,7 százalék a kamat, s ezt a likviditás javításához vagy beruházásokhoz lehet igénybe venni. A kereskedelmi banki hitelek mögé az Eximbank garanciával áll be, a külföldi piacokon egyre jobban elterjedő nagyon hosszú fizetési határidők áthidalására pedig biztosítási termékkel szolgál. Ezek már mind hozzáférhetőek, a magyar vállalatok jelentős számban hívják is le a hiteleket. Ezek mellett az Európai Bizottsággal megállapodtunk abban, hogy folytathatjuk a hazánkban működő vállalatok beruházásainak finanszírozását úgy, hogy azok a cégek, amelyek a koronavírus-járvány miatt veszteségeket szenvednek el, ha beruháznak, állami támogatásban részesülhetnek, figyelmen kívül hagyva a 800 ezer eurós korlátot.

– Heves megyében az elmúlt években Hatvan lett az egyik legjelentősebb ipari központ, köszönhetően az autóiparnak is. A válság nyomán jelentkező recesszió azonban az önkormányzat költségvetésére is kihatott, a város vezetése szerint idén a tervezetthez képest egymilliárd forintnál több is hiányozhat az adóbevételekből. Miniszter úr hogyan látja: a szükségintézkedések – az út- és járdaépítések ideiglenes leállítása, a rendezvények elmaradása – elegendőek a pénzügyi helyzet menedzseléséhez?

– Ha nagy a baj, azok a vállalatok, amelyek mégis fejleszteni tudnak, az új világgazdasági versenyben komoly előnyre tehetnek szert. Ugyanez érvényes a településekre is: ha most képesek olyan programokat indítani, amelyekkel támogatják a helyi vállalkozásokat, hogy azok mielőbb talpra álljanak, akkor átmenetileg talán elmaradnak a rendezvények vagy nem épül járda, de ha az adott település cégei gyors fejlődésnek indulnak, a kiesés könnyen visszahozható.

– Megyénkben is egyre több települést találhatunk, amelyek – megegyezően a kormány törekvéseivel – fantáziát látnak a „keleti nyitásban”, s felvették a kapcsolatot kínai vagy más ázsiai országok önkormányzataival. Milyen lehetőségek rejlenek ebben a helyi közösségek számára?

– A keleti nyitás politikája abszolút siker, mivel a világgazdaságban komoly hangsúlyeltolódások vannak. A keleti országok és vállalatok egyre erősebbek, egyre több beruházást hajtanak végre. Míg 2007-ben a keleti tőkéből végrehajtott beruházások a világon az összes beruházás 10 százalékát jelentették, mára ez felment 58 százalékra. Magyarországon tavaly fordult elő először, hogy nem a németek, hanem a koreaiak voltak a legnagyobb beruházók. Idejében léptünk, az egyre erőteljesebb keleti tőke Európában előszeretettel választja hazánkat. Ez jó az egész országnak, hiszen munkahelyeket teremt. Ám a kedvező gazdasági helyzetet csak akkor lehet fenntartani, ha azok személyes kontaktusokkal is megalapozottak. Utóbbiakat az oktatáson, a kultúrán, a helyi közösségeken keresztül lehet alakítani. Ha a városok, a megyék, a térségek felveszik egymással a kapcsolatot, az nemzeti érdekünk, s a kormánytól minden támogatást megkapnak hozzá.

– Miként értékeli a magyar mezőgazdaság lehetőségeit? Versenyképes ma a világban a hazai agrárszféra?

– A beruházás-ösztönzési támogatásra 806 vállalat jelentkezett, s közülük a legtöbb élelmiszeripari cég volt. Magyarország a mezőgazdaság és az élelmiszeripari termékek tekintetében az Európai Unió egyik zászlóshajója. Ennek az egyik oka a hagyomány, a másik, hogy az alkotmányban is rögzítettük, nálunk GMO (genetikailag módosított organizmus – A szerk.) mentesnek kell lennie a mezőgazdaságnak és az élelmiszeriparnak. Most, amikor a Távol-Keleten a középosztályok egyre kifinomultabb igényekkel lépnek fel az egészség, az élelmiszerbiztonság terén, a magyar mezőgazdaság igencsak versenyképes, hiszen finom és egészséges termékeket állít elő. A gabonaexportban a világon a hatodikok vagyunk, miként baromfi-feldolgozásban is az élvonalhoz tartozunk. A kínai, a japán vagy a koreai piacon a magyar különlegességeket keresik a libamájtól a mangalicáig. Az élelmiszeriparunk mindig is megfelelt az újabbnál újabb kihívásoknak. A járműipar, az elektronika, a logisztika mellett a legfontosabb eleme a magyar export alakulásának.

– Heves megyében két történelmi borvidék is található, az egri és a mátrai. A tárca milyen módon tudja segíteni a nehéz helyzetben lévő ágazat szereplőinek megjelenését a külpiacokon?

– Nemzeti exportvédelmi program indul július közepén, a 25 milliárd forintos keretösszeggel azoknak a vállalatoknak tudunk segíteni, amelyek exportpiacaik felépítéséhez beruházásokat, kapacitásvásárlásokat szeretnének végrehajtani határainkon kívül. A borászoknak is tudunk ily módon forrást biztosítani. Az exportengedélyek beszerzésénél kulcsszerepe van a minisztériumnak, és nemzetközi vásárokon, konferenciákon is biztosítunk számukra megjelenési lehetőséget.

– Önt többször látták már a Mátrában túrázni, ennek alapján joggal feltételezhetjük, hogy kedveli megyénk adottságait. Ha meghallja, hogy Heves megye, mi jut eszébe szűkebb pátriánkról?

– Először a szilvásváradi kisvasút. Annyit járunk oda a gyerekekkel, hogy lassan fejből el tudom mondani a menetrendet. Valóban, gyakran túrázunk a Mátrában is. Heves megye adottságai a legjobbak közé tartoznak, ezért is hajtottunk itt végre több turisztikai beruházást. Egerben a vár, a főtér, a belváros, az érseki palota felújítására komoly erőforrásokat mozgattunk meg, mert erre a városra a magyar emberek ikonként tekintenek. Ami tehát a kormányon múlik, azt továbbra is biztosítjuk, hogy a turisztikai fejlesztések folytatódhassanak.