Szijjártó Péter: Heves megyében a speciális piacokra termelő vállalatok is versenyképesen működnek

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken adott át támogatási szerződéseket a versenyképesség-növelő támogatási programban nyertes cégeknek. Az ózdi helyzetről, a jövendő uniós támogatási rendszerről is kérdeztük.

– Milyen ötleteket lát Heves megyében, amelyek export­képes termékek lehetnek?

– Amikor tavaly világossá vált, hogy olyan világjárvánnyal állunk szemben, aminek durva gazdasági hatásai is vannak, hoztunk egy stratégiai döntést. Robusztus program indult, kapacitást növelő, technológiát fejlesztő beruházásokhoz adott a kormány jelentős pénzügyi támogatást, amelynek az a feltétele, hogy ne bocsássanak el egyetlen munkavállalót sem. Heves megyében 46 vállalat élt ezzel a támogatási lehetőséggel, összesen 36 milliárd forintnyi beruházást hajtanak végre. Ehhez adtunk 13 milliárd forintnyi kormányzati támogatást, és 12 ezer 500 munkahely megmenekült. Eddig országosan 1434 vállalkozás kapott 300 milliárd forintot, ennek nyomán több mint 800 milliárd forintnyi beruházás jön létre. Látva ezt a sikert úgy döntöttünk, hogy újabb 30 milliárd forintos keretösszegű programot írunk ki, várhatóan áprilisban. Heves megyében vannak különlegességek. Ilyen például az élelmiszeripar, ami csak részben jelenti a bortermelést, jelenti az exkluzív édességek gyártását is. A Stühmer olyan cég, amelynek termékei nemzetközi piacon is keresettek. Most 300 millió forintért Egerben új gyártóhelyet hoznak létre, most először száz fölé viszik az alkalmazotti létszámot, ehhez 100 millió forint támogatást adunk. Erdőkövesden szintén különleges termékeket előállító vállalat hajt végre 900 milliós fejlesztést, Pétervásárán zöldmezős üzemet építenek. A rendkívül ritka bentonitot bányásszák, amelyből alapvetően az állategészségügyben felhasznált termékeket gyártanak, de a natúr kozmetikumok területére is beléptek, kifejezetten magas hozzáadott értékű gyártást folytatnak. Ők 300 millió forintos támogatást kapnak. Látszik, hogy kifejezetten különleges, speciális piacokra termelő vállalatok is versenyképesen működnek, ezek a Heves megyeiket dicsérik. A megye az autóiparban kifejezetten fontos szerepet játszik, akár a Bosch, az Apollo vagy a ZF is említhető. Az autóipar új korszakába lépett át, a tradicionális autók helyét átveszi az elektromobilitás. Az ahhoz szükséges eszközök szofisztikált gyártást igényelnek, így az itteni vállalatok is folyamatos innovációval jelennek meg.

– Milyen tervek vannak az ózdi gyárbezárások megoldására? Észak-Heves és Ózd sorsa kapcsolódik egymáshoz.

– Sajnos Ózdon nem új a helyzet, tavaly is szembesültünk hasonló problémával, amikor az észak-európai ABB döntött a kivonulásról, a kapacitás leépítéséről. Akkor magyar cég lépett a helyükre, a Wellis, amely wellnesshez kötődő gépeket gyárt. Jelentős, sok százmilliós beruházást hozott Ózdra, amit a kormány jelentősen támogatott. Az elbocsátott 800 dolgozó sorsa nagyrészt megnyugtatóan rendeződni tudott. Most hasonló a helyzet a tavalyihoz, a Johnson Electric számolja föl ózdi tevékenységét. Megkezdtük a tárgyalásokat azokkal a vállalatokkal, amelyek Ózdon működnek, másrészt amelyek a környéken keresnek beruházási lehetőséget, hogy jövő tavaszig, míg kivezetik a termelést, meg tudjuk oldani a munkanélkülivé váló emberek jövőjét. A kormány ötven százalékos támogatási intenzitású finanszírozási segítséget tud nyújtani Borsod megyében, így ez kellő inspiráció lehet.

– Dolgoztak-e ki megoldást arra, hogy itt tartsák a cégek termelését, illetve olyan vállalkozásokat támogassanak, amelyek nem könnyen mozdítható ágazatban, technológiával dolgoznak?

– Eddig a magyar gazdaság alapvetően termelésorientált gazdaság volt, ám az elmúlt években dimenzióváltás indult, hatalmas lépéseket tettünk abba az irányba, hogy a magyarországi gazdasági tevékenységek hozzáadott értéke, kutatás-fejlesztési tartalma, technológiai színvonala jelentősen emelkedjen. Szerencsére a világjárvány nem fékezte, hanem felgyorsította ezt. Azok a vállalatok, amelyek eddig termelőkapacitással voltak itt, egyre inkább ide hozzák szolgáltatási, k+f, mérnöki kapacitásaikat is. Amit Ózdon tapasztaltunk kétszer is, az erős kivételek közé tartozik. A magyar adókörnyezet kifejezetten vonzó, keletről is nehezen lehetett felülmúlni, az egykulcsos, kilencszázalékos társasági és a 15 százalékos személyi jövedelemadó nehezen csatába hívható értékek, ezért ha valaki egyszer megveti a lábát, nem igazán mozog.

– Biden elnök minimum nemzetközi adókulcsát támogatják?

– Minden egyes vonatkozásban azt valljuk, hogy az adópolitika szigorúan nemzeti hatáskör, mert ha az adópolitika kikerül ebből, alkalmazzák az erőfölényt. Szuverenitási, nemzetbiztonsági kérdés, hogy az adórendszerünkről magunk hozhassunk döntést. Amikor az Európai Unión belül többször fölmerült az adóharmonizáció kérdése, hevesen elleneztük. Ugyanis ahhoz, hogy alacsony adókulcsokat tudjon alkalmazni egy ország, szigorú, fegyelmezett költségvetési politikára van szükség. Számos ország nem tud fegyelmezett és szigorú költségvetési politikát folytatni, nem tudja az állami források újraelosztását alacsony szinten tartani. Az ezen képtelenségük okozta versenyhátrányt akarják úgy felszámolni, hogy azokat, akik fegyelmezettek, belekényszerítenének nemzetközi szabályozásokkal magasabb adókba. Nem könnyű, sokszor nem is népszerű költségvetési kérdésekben fegyelmezettnek lenni, politikai bátorságra, képességre van szükség.

– Ha a Facebook, Google, Amazon helyben fizetne, az nem kompenzálná ezt?

– Szuverenitási kérdést nem lehet összekeverni azzal, hogy valaki eleget tesz az adófizetési kötelezettségének, vagy nem. Az, hogy adót kell fizetni az értékteremtés helyszínén, nem lehet vita tárgya és kompromisszum kérdése.

– Hol tart jelenleg az operatív programok kidolgozása?

– A kollégák dolgoznak az operatív programokon. A Miniszterelnökségen összeállították azokat a beruházásokat, amelyek részét képzik a következő időszak programjainak. Amint az Európai Unióban létrejön a végső szabályrendszer a hétéves költségvetési keretekre, le fogjuk adni őket. A helyi érdekeltséget megtestesítő képviselők, megyei közgyűlési elnökök is szerepet kaptak.

– A felsőoktatásba is sok pénz fog jutni a következő hét évben. Mennyi pénzbe kerülne, ha valamelyik magyar egyetemet a világ száz legjobbja közé szeretnék juttatni?

– A következő időszakban uniós forrásokból 1500 milliárd forintot szánunk a felsőoktatási rendszer fejlesztésére. Az átszervezés versenyképességi alapon történik. Azt szeretnénk, ha a magyar egyetemek úgy tudnának bekapcsolódni a magyar gazdaság vérkeringésébe, hogy annak munkaerőigényét a lehető legpontosabban tudják kielégíteni, illetve kutatás-fejlesztési eredményeikkel leginkább hozzá tudnak járulni a gazdaság valóban innovatívvá tételéhez. Kell, hogy az ipar, a gazdaság, a felsőoktatás együttműködése még szorosabb legyen, ebbe az irányba tettünk lépéseket. A helyi gazdaságból, közéletből választottuk ki az egyetemeket fenntartó alapítványok kuratóriumának tagjait. Ha sikerül együttműködési ökoszisztémát kialakítani, részben ki fogja elégíteni az innovatív munkaerőt, s megteremteni a forrását a gazdaság növeléséhez. Az 1500 milliárd forintból reméljük, a kiemelt egyetemek haladnak előre a ranglistán.

– Egy új egyetem, például a Fudan indulása járhat-e más intézmények megszűnésével?

– Magyar egyetemek emiatt nem szűnhetnek meg, hanem az egész rendszert még feljebb húzza. A világban harmincnegyedik egyetemnek a Harvarddal, a Yale-lel, az MIT-vel van szakmai együttműködése. Ha egy ilyen egyetem Magyarországot választja Európában működési helyszínéül, az óriási dolog, elismerése az országnak, a felsőoktatásban rejlő lehetőségeknek, a tudományos világnak. Minél több nemzetközi egyetem jön létre, annál inkább nő a felsőoktatás színvonala. Nem a megszűnésre kell gondolni, hanem arra, hogy szélesíti a felsőoktatás kínálatát, lehetővé teszi a nemzetköziesítését, s külföldi hallgatók ezreit vonzza.

– Hogyan áll Magyarország a balkáni bővítéshez, mikor látná szívesen a balkáni országokat az Unióban?

– Az Európai Unió történetében először fordult elő, hogy taglétszáma csökkent. Gyengült a közösség, a gazdasági teljesítmény hetede, a lakosság nyolcada, nukleáris hatalom, ENSZ BT-tag távozott, ez veszteség. Ezt úgy tudja részben kompenzálni az Unió, ha felgyorsítja a bővítési politikát. Ennek természetes iránya a Nyugat-Balkán. Amennyire érdekük ezeknek az országoknak a csatlakozás, annyira az Uniónak is. Új metodika lépett életbe, amely a politikai céloknak nagyobb teret enged, lehetővé teszi, hogy a csatlakozási tárgyalások fejezeteit csomagokban tudják megnyitni a csatlakozni kívánó országok. A nyugat-európai országok körében a bővítés gondolata nem annyira népszerű és evidens, mint Közép-Európában. Mi, akik itt élünk, érezzük a térséget, a bővítés jelentőségét, ezért közös felelősség, hogy a bővítés gondolatát napirenden tartsuk. Reménykedem, hogy ebben az évtizedben legalább két tagországot az Unióba felvesznek. A két éllovas Montenegró és Szerbia, mindkettő megérdemelné a tagságot. Szorgalmazzuk azt is, hogy az albánokkal, észak-macedónokkal az Európai Bizottság haladéktalanul megkezdje a tárgyalásokat.

– A balkáni sajtó cikkezett a határok átrajzolásáról. Ez a lépés segítheti a tárgyalásokat? Magyarország támogatná?

– Az érintetteknek kell rendezniük a kérdéseket, kívülről nem szabad beleszólni. Nyilván tárgyalhatnak egymással, a kölcsönös akarat, jó szándék szükséges, jobb kívülről nem beleszólni. Egy biztos, minden olyan fejleményt kerülni kell, ami erőszakot szül, ami régi sebeket tép föl, ami instabilitást hoz.