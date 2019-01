Szilvásváradon is bezárja fiókját a takarékszövetkezet

Bélapátfalvára vagy ­Egerbe kell utazniuk a térségben élőknek a személyes pénzügyi szolgáltatásokért.

Mindössze egyetlen ­pénzintézeti ­fiók marad a Bélapátfalvi járásban, illetve a kistérségben. A Korona Takarék is bezárja meglévő két fiókjából az egyiket, így már csak Bélapátfalván intézheti személyesen pénzügyeit az, aki nem akar bemenni ezért Egerbe.

A korábbi szövetkezetekből formálódó pénzintézet, amelyet az utóbbi években próbálnak nagybankká alakítani, a két ünnep között, december 27-én közleményben tudatta, hogy február elsejétől 39 településen bezárja fiókját, miután egy hullámban tavaly már végrehajtott összevonásokat. Akkor Egercsehiben, Bekölcén, Balatonban, Mikófalván, Egerbocson és Nagyvisnyón szüntették meg a kirendeltségeket, amit rossz néven vettek a helyiek. Az indoklás szerint az intézkedések hosszú távú célja, hogy a banktól megszokott szakértői kiszolgálást, versenyképes kondíciókat a kiterjedt fiókhálózatuk minőségi környezetében tapasztalhassák meg. Ehhez azonban nem hagyhatják figyelmen kívül a költséghatékonysági szempontokat, így a fiókhálózat racionalizálása elkerülhetetlenné vált. Decemberben a Centrál Takarék is fiókbezárásokról döntött.

A térségben most megszűnik a szilvásváradi kirendeltség, ügyfeleiknek ezentúl Bélapátfalvára kell beutazniuk, ha maradnak náluk, míg a megyehatár túloldalán a dédestapolcsányiaknak, a bánhorvátiaknak és a csernelyieknek is buszozni kell Ózdra vagy Kazincbarcikára. A megyében bezár a maklári és az andornaktályai, illetve a feldebrői fiók is, az ott élőknek Egerbe vagy Verpelétre kell majd járniuk. Netbankon persze otthonról is lehet majd bármikor ügyet intézni. A közlemény arra nem tér ki, hogy lesz-e autós bankfióki szolgáltatás, illetve hogy az ATM-ek maradnak-e. Korábban a fiókokkal együtt azokat is megszüntették, hacsak az önkormányzat nem járult hozzá a fenntartási költségekhez.

Szaniszló László, Szilvásvárad polgármestere lapunknak elmondta, december közepén a takarék egyik munkatársa látogatta meg, s közölte, hogy januárban még működik az egység, utána azonban bezár. Március végéig még heti egy napon kinyit, utána viszont értékesítik az épületet. Első körben az önkormányzatnak ajánlják fel, megfelelő áron a helyhatóság meg is vásárolná turisztikai irodának. A szövetkezet ATM-je sem marad meg, de szerencsére onnan nem messze van egy másik banknak automatája, illetve sok helyen lehet kártyával fizetni.

– Sok helyi vezeti itt a számláját, illetve civil szervezetek, például a tűzoltó-egyesület, a polgárőrség, valamint sok vállalkozás – közölte a községvezető. – Ezek után mehetnek Bélapátfalvára, de lehet, hogy sokan váltanak bankot. Nagyvisnyóról is sokan átjártak hozzánk, amikor ott bezárt a fiók. Hogy lesz-e Szilvásváradon is mobil bankfióki szolgáltatás, még nem tudjuk. Azt mondták, még most egyéves a szolgáltatás. Elemzik, megérte-e működtetni, ennek függvénye a kiterjesztése.

A polgármester hozzátette, az önkormányzat számára semmiféle gondot nem jelent a bezárás, eddig is más banknál voltak. Ugyan próbálták őket többször meggyőzni a váltásról, de nem voltak jobbak a kondícióik.

Udzeliné Murányi Enikő, Balaton polgármestere a fiókbezárás utáni tapasztalatokról elmondta, a községbe még jár a mobilbankos autó. Az egyik helyi ABC-be az önkormányzat és a tulajdonos telepített egy bankjegykiadó automatát, ami kis segítség a lakosoknak, de a fenntartónak kerül pénzbe. Balatonból mindenki utazik Bélapátfalvára, akinek nincs kártyája, ugyanis anélkül nem tudnak ügyet intézni a mobil bankfiókban. Akinek viszont nincs gépkocsija, annak le kell vitetnie magát autóval, vagy pedig buszhoz van kötve.

