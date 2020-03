Tizennégyezernél is több házi sertést öltek le PRRS-fertőzöttség miatt

Megyénkben hat éve indult a mentesítési program, sokáig nem volt gond, tavaly viszont három telepen is beavatkoztak a hatóságok.

Folytatódik a hazai disznóállomány mentesítése a reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó szindrómától (PRRS). A Nemzeti PRRS Mentesítési Terv eddigi eredményeként kilenc megye teljes területe, illetve háromnak összesen tizenegy járása már mentes a kórtól, hamarosan pedig újabb két megye érheti el ezt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara közlése szerint.

A cél a hazai állatállomány fertőzöttségének, s ezáltal a vírus gazdasági kártételének megszüntetése. Az eddigi szabályozást újragondolták annak érdekében, hogy az akció sikeresen befejeződjön az év végére, Hajdú-Bihar és Békés esetében pedig a jövő esztendő utolsó napjáig, így az ország teljes területe PRRS-mentessé váljon. A már tiszta területek visszafertőződés elleni fokozottabb védelme és a még aktuális munka elősegítése is szükséges ehhez.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) tájékoztatása szerint a mentesítési program 2014 elején indult. Az előkészítő felmérések alapján Hevesben már akkor is igen alacsony volt a fertőzött állományok aránya. Ezért is volt megyénk is azon térségek egyike, ahol elindult az akció. A szűkebb hazánkban munkálkodó sertéstartók, állatorvosok tevékenységének eredményeként 2015 tavaszán az országban elsőként megyénk vált hivatalosan mentessé a gazdasági kárt okozó kórtól.

Tavaly azonban változott a helyzet, s három megyei telepet kellett PRRS-fertőzöttség miatt felszámolni, mindez pedig összesen 14 ezer 480 jószág megsemmisítésével járt. Az érintett állományok tulajdonosai részére több mint hárommilliárd forint állami kártalanítást fizettek ki. A Nébih szerint a megyénk teljes sertésállománya azóta ismét mentes a PRRS-től. Adataik szerint Hevesben több mint 18 ezer 500 sertést tartanak nagy létszámú telepen, míg kis létszámún összesen mintegy öt és fél ezret.

A hatóság szerint a szindrómától biztosan nem szenvedő sertést egyrészt hazánk egészséges állományaiból lehet beszerezni, másrészt azon európai telepekről, amelyek PRRS-mentes státuszúak. Kiemelték, hogy hazánkban a hatósági állategészségügyi szolgálat minősíti a telepeket s adja ki a minősítést is. Szemben az EU többi országával, ahol elég az állattartó nyilatkozata. Így a magyar termelőktől vásárolt sertések PRRS-státusza biztosan garantált.

A Nébih kiemelte, élő állatok vásárlásánál fontos az állatszállítási szabályok és az előírt karantén betartása. Kizárólag a legálisan forgalmazott, a szállítás előtt megvizsgált, majd utána 60 napra elkülönített és kétszer megvizsgált sertésnél garantálható, hogy mentes e kórtól.

Kezdőképünk illusztráció Fotó: Shutterstock