Több kis pályázaton is nyertek a bélapátfalvai kistérség önkormányzatai

Hosszú éveket vártak az önkormányzatok­, de döntés született a LEADER-es pályázataikról.

Az ősszel s decemberben több LEADER-es vidékfejlesztési pályázatot is nyertesnek ítélt az Észak-Hevesi 33 Vidékfejlesztési Egyesület.

Bátor összesen öt és fél millió forintot nyert el, amelyből közösségi teret alakítanak ki. Pallagi Alfréd polgármestertől megtudtuk, a faluház udvarán lesz egy fedett szín, egy kemence s kandeláberek, szalonnasütő helyek, ahol rendezvényeket lehet tartani. A katolikus egyházközség is nyert még hat és fél millió forintot.

Bükkszentmárton pályázata több részből áll. Liktor Róbert polgármester arról beszélt, hogy a hat és fél millió forintból, s a hozzátett önrészből közterületi kamerarendszert építenek ki, mert lakossági igény van rá, bűnmegelőzési szempontból tartották jó ötletnek a kiépítését. Minden utcánál lesz kamera, amelyek képét központilag rögzítik. A közterületekre utcabútorokat helyeznek el, s térkövezésre is nyertek pénzt, a közösségi ház udvarát teszik komfortosabbá. A terveket még idén meg szeretnék valósítani.

Egercsehi pályázatát öt és fél milliós támogatással hagyták jóvá. Kovács András polgármester elmondta, ők visszamondták a projektet, ugyanis 15 millió forintból szerettek volna egy családi szabadidőparkot és központot kialakítani az ifjúsági háznál. A megítélt összegből nem tudták volna megvalósítani tervüket.

Hevesaranyos is nyert, ők a tájház kialakítását és annak udvarán egy fedett szín, valamint kemence építését célozták meg. A pályázatuk tartalmazta még a térfigyelő rendszer bővítését, illetve a kultúrterem belső felújítását is.

Nagyvisnyó önkormányzata a ravatalozó felújítására és minijátszótér kialakítására pályázott. Csőgér Bálint községvezető kifejtette, nem tudja, hogy a megítélt összegből meg tudják-e építeni, amit szeretnének, hiszen négy éve adták be a pályázatot, azóta jócskán megemelkedtek az építőipari kivitelezés és az építőanyagok árai. Az Örökség Alapítvány javára is megítéltek kétmillió forintot, ebből a pénzből hat fűkaszát vásárolnak településfenntartási, temető-karbantartási célokra, ezenkívül még gyerekeknek szeretnének kézműves-foglalkozást tartani. Nagyvisnyón a református egyházközség is nyert hat és fél millió forintot.

Szilvásváradon két célra nyertek forrást, az önkormányzat összesen majdnem 9,4 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült. A beruházás keretében 12 kamerás közterületi térfigyelő rendszert építenek ki, s két buszmegállót újítanak föl. A térfigyelő kamerákat a bevezető utak mentén, a forgalmasabb csomópontokban, útszakaszokon helyezik ki, három kamerát lecserélnek. A buszmegállók közül az Ózdi út 1. és az Egri út 30. előttit újítják föl.