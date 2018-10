Több mutatóban is átlag felett a bővülés Heves megyében

Jelentősen nőttek a beruházások a megyében, a cégek technológiai fejlesztéssel reagálnak a dolgozók hiányára­.

Elkészült szeptemberre Heves megye gazdasági évkönyve a Heves Megyei Önkormányzat részére a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (HKIK) jóvoltából. A kamara honlapján is elérhető kiadványt kedden mutatták be sajtótájékoztatón. A tanulmány szerint növekvő beruházások, domináns és erősödő exportorientált feldolgozóipar – acélszerkezet, járműalkatrész, egészségügyi, élelmiszeripari termékek, energia – termelése, bővülő kereskedelem, idegenforgalom jellemzi a megye gazdaságát. A fő kihívás: ezen folyamatokhoz biztosítani a kvalifikált munkaerőt.

Dr. Bánhidy Péter, a HKIK elnöke elmondta, az összeállítás is szóba került, amikor a megyei közgyűlés szűkebb hazánk gazdasági helyzetéről tárgyalt. A gazdasági folyamatok 2013 óta emelkedő tendenciát mutatnak a megyében is, némely mutatóban az országos átlagnál lendületesebben.

Kifejtette, Heves ipari megyévé vált. Meghatározó ágazat a feldolgozóipar, ezen belül is a gép- és a járműipar, hiszen a megyei érték felét az ide tartozó iparágak állítják elő. A megyei GDP 24 százalékát a kereskedelem, a szolgáltatás és a közlekedés állítja elő, míg 15 százaléka származik az energiaiparból és a kohászatból. A megyei termékek jelentős részét exportálják, ebben meghatározóak a külföldi tulajdonú cégek, amelyeknek egyre több magyar tulajdonú megyei beszállítójuk van.

Az elnök szerint tavaly az egy főre jutó beruházási értékben megyénk a negyedik volt 584 ezer forinttal. Ez az országos átlagot is meghaladta, s az egy főre jutó ipari termelésben – 4,4 millió forint – is hatodik volt a megyék között. Ám az összesített gazdasági teljesítmény elmarad az országos átlagtól, ugyanis továbbra is az Eger–Gyöngyös–Hatvan gazdasági tengely fejlődik, az ettől északra és délre eső területek, főleg az infrastrukturális hiányosságok miatt, lassan lépnek előre.

Dr. Bánhidy Péter szerint a jövő egyik legnagyobb kérdése a demográfiai helyzet és a szakember-utánpótlás. A megye lakosságszáma 1980-ban 350 ezer volt, míg most csak 296 ezer. A születésszám picit jobb az országos átlagnál, s a halálozási statisztika sem kedvezőtlen. A munkavállalók pótlásában fontos a lakáshelyzet. Tavaly 173 otthon kapott használatbavételi engedélyt a megyében, ami emelkedés a 2016-hoz képest, de országos viszonylatban kirívóan alacsony.

Fülöp Gábor, a HKIK főtitkára a szakképzésről elmondta, a megye legerősebb, nagy cégei korszerű technológiát alkalmaznak, kvalifikált dolgozókra van szükségük. A középiskolai beiskolázásban a gimnáziumok vezetnek – 1242 kilencedikes tanulóval – a szakiskolák (1082) és a szakgimnáziumok (946) előtt. Negyedik a felnőttoktatás (306). A jövőben egyre több érettségizett szakmunkással, kevesebb, de képzettebb munkavállalóval számolnak a vállalkozások.

Kis zárkózás az országos átlaghoz

A megye 687 milliárd forintnyi GDP-je a KSH adatai alapján az ország bruttó nemzeti össztermékének 2,13 százalékát adta, az egy főre jutó termelés 2 millió 76 ezer forintról 2,27 millióra nőtt, ami az országos átlag hetven százalékánál kevesebb. Nagy a hiányosság a kutatás-fejlesztés és az innováció terén. Tavaly az ipar és a turizmus átlag felett, az építőipar az alatt bővült. A beruházások is jelentősen emelkedtek, új korszerű gépi technológiát importáltak a vállalkozások, reagálva részben a munkaerőhiányra. A cégek egyre több alkalommal a megyehatárokon túlról hoznak munkavállalókat.

A gazdálkodó szerveztetek száma stagnált, de sok volt az új és a megszűnő vállalkozás. A foglalkoztatottak állománya folyamatosan gyarapodott, a munkanélküliek száma csökkent, az inaktív népesség minimálisan nőtt. A foglalkoztatási problémák kezelésére elindult egy növekvő bérspirál, igény van cafeteriára, a lakhatás támogatására, bérlakásprogramra, tanulói, foglalkoztatási ösztöndíjakra.