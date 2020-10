Új lendületet kaphat ismét a lakásépítés Heves megyében

Újra megnövekedhet az újotthon-építési kedv az ismét bevezetendő kedvezményes lakásáfának ­köszönhetően. A gazdaságvédelmi akcióterv és az ­otthonteremtési program részét képező intézkedés alapján 2022 végéig ismét ötszázalékos áfatartalommal lehet értékesíteni az új lakásokat.

Újra ötszázalékos lakásáfával számolhatnak azok, akik új építésű ingatlant vásárolnak – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök múlt héten. Mindez azokra az új lakásokra, házakra vonatkozik majd, amelyek januártól találnak gazdára és 2022 végéig építési engedélyt kapnak.

A kedvezményes áfakulcs 2016 elejétől a tavalyi év végéig már érvényben volt. Ez jócskán erősítette a lakásépítési kedvet az országban. Az Ingatlan.com adataiból kiderül: 2015-ben csak közel 8 ezer újonnan épített ingatlant adtak át, tavaly viszont már több mint 21 ezer új otthon épült. A korábbi évek lendülete mára megtört: idén augusztusban feleannyi építési engedélyt adtak ki, mint egy éve.

Az új szabályok kedveznek a családalapítóknak. Ha valaki jövőre új építésű ingatlant vásárol, ami lakás esetén nem haladja meg a 150 négyzetméteres alapterületet, illetve háznál a 300 négyzetmétert, akkor a mostani 27 százalékos áfa helyett csak öt százalékot kell fizetnie. Novák Katalin, a családokért felelős tárca nélküli miniszter bejelentette azt is, hogy januártól a csokkal vásárolt új építésű ingatlanoknál a további ötszázalékos áfa is visszaigényelhető lesz. Ez pedig azért fontos, mert ez utóbbi összeg biztosan a családoknál marad, emelte ki. Ez egy harmincmillió forintos lakás esetében a megtakarításon túl további másfél millió visszaigénylését jelenti.

Nagy kérdés, hogyan hat mindez az ingatlanok árára, olcsóbban juthatnak-e otthonhoz a fiatalok, vagy a különbözetet elviszi például az építőanyagok drágulása.

– A nagyvárosokban elinduló rozsdaövezeti programban már eddig is ötszázalékos áfakulccsal számolhattak a beruházók, de ez leginkább csak a budapesti építkezéseket segítette. Egerben az új lakásokért és házakért átlagosan 488 ezer forintot kérnek az eladók négyzetméterenként. Az új építésűek zöme a városban 34 millió forint körüli áron talál gazdára. Ám a közel ezer lakás és ház közül mindössze 47-et hirdetnek új építésűként az Ingatlan.com kínálatában – részletezte Balogh László, az említett portál vezető gazdasági szakértője. Heves megyében is megnövekedhet az új ingatlanok adásvételeinek a száma, hiszen jó esély mutatkozik rá, hogy az ötszázalékos áfával ezek megfizethetőbbek lesznek. Ez a használt lakások piacán is árcsökkenést eredményez.

– Heves megyében összesen 62 új lakást adtak át az idei első félévben, ami majdnem 30 százalékos növekedés az előző év azonos időszakához képest. Látszik tehát, hogy a lakásépítések már a kedvezmények kihirdetése előtt is felívelő pályán voltak. Aggasztó képet festett viszont az, hogy az első hat hónapban kiadott lakásépítési engedélyek száma az előző időszakhoz képest 42 százalékkal csökkent a megyében, 234-ről 136-ra – tette hozzá a szakértő.

Megállíthatja a csökkenést – A legújabb bejelentés az országban épülő valamennyi otthonra vonatkozik, így a családi házak és az eladási célú társasházi lakások építése is új lendületet kaphat – hívta fel a figyelmet Balogh László. Gulyás Gergely kitért arra is, hogy a korábban körvonalazódott rozsdaövezeti programot is felülírta a mostani rendelkezés, hiszen így már ott semmi pluszt nem kapnak az építtetők. Ezért annak feltételeit várhatóan átdolgozzák, és a részleteket később ismertetik.

Átadott új lakások száma Heves megyében

2019 első felében: 46

2020 első felében: 62

Kiadott lakásépítési engedélyek száma Heves megyében

2019 első felében: 234

2020 első felében: 136

Kezdőképünk illusztráció Fotó: Shutterstock