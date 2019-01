Viszik a SUV-ket és a Dustereket Hevesben, mint a cukrot

Háromszázzal több új személyautót vásároltak tavaly a Heves megyeiek, mint egy évvel korábban.

A Carinfo adataiból kiderül, míg 2017-ben 1757, addig 2018-ban 2050 új kocsit helyeztek forgalomba Hevesben. A kisteherautók piaca szűkült, 363 helyett csak 336-ot vásároltak a megyei vállalkozók.

Tóth Máté, a Shick-R Kft. ügyvezetője elmondta, ők is tapasztalták, hogy nagyot nőtt az újautó-piac. A korábbi céges vevők mellett egyre nagyobb számban magánszemélyek vásárolnak új gépjárművet. Az évek folyamán beindult hitelezés segített a piac normalizálódásában, általában 25–30 százalék önerő befizetésével már elvihetők az új autók. Az autópiac egyébként elérhetett volna nagyobb növekedést is, de a motorváltások sok márkánál termékhiányt eredményeztek.

– Nagy a visszaesés a dízeleknél, olyanok is inkább benzines autót vásárolnak, akiknek nem éri meg. Pedig a dízelmotorral kevesebb lenne a károsanyag-kibocsátás – mondta Tóth Máté.

Kifejtette, az általuk forgalmazott márkáknál 50–50 százalék volt az arány az eladások tekintetében, míg az országos tendencia 60 százalékban most a Dacia felé tolódott el a Renault rovására. A márka egyes modelljei piacvezetők a saját kategóriájukban, jóval olcsóbbak vetélytársaiknál. Szerinte a Daciának nincs is szüksége marketingre, valaki azért választja a márkát, mert a szomszédja is olyat vásárolt és meg van vele elégedve. A Dustert Eger és Gyöngyös környékén sokan keresik országos viszonylatban, hobbitelekre is járnak vele a vásárlók.

Tóth Máté a kisteherautó-eladásokkal kapcsolatban elmondta, náluk ez a szegmens is nőtt, köszönhetően flottavásárlásnak. Országosan valamivel csökkentek az eladások, de újra növekedésnek indulhatnak, amikor vásárlásukhoz lesz újra támogatási keret. Az ügyvezető elmondta, az újautó-eladások tavaly év vége felé csökkentek, s nem látni, idén milyen lesz a piac. Abban bíznak, hogy az idei forgalom a tavalyit is meghaladja majd, az egyes gyártók is ilyen tervekkel vágnak neki az évnek.

Képe Tibor, a Hyundait forgalmazó hatvani Prémium Autóház Kft. ügyvezetője kifejtette, az ő eladásaik is az országos átlag felett növekedtek. Náluk is egyre több a magánvásárló, hiszen a pénzintézetek ma már jobb feltételeket kínálnak, mint a válság előtt. Ezen kívül az elektromos és hibrid autók értékesítése is növekszik, a dízelek iránti kereslet alaposan lecsökkent.

– Az elektromos autók terjedésének csak a gyárak kapacitása szab határt, van, hogy egy évet is kell várni az autóra. A töltőpontok is terjednek – vázolta a helyzetet Képe Tibor.

Mint mondta, hozzájuk Hatvanból és a város ötven kilométeres körzetéből érkeznek a vevők, de Budapestről is jönnek. Ha valaki azonnal akar olyan felszereltségű vagy színű kocsit, amely csak itt van, az eljön érte az ország bármely pontjáról. Kifejtette, a felszereltségben nőttek az igények, a klíma a minimum, de a navigáció is elvárás ma már. Az automata váltó is terjed, a drágább típusok szinte csak automata váltóval érkeznek. Az eladásokban a SUV-ok, azaz az utcai terepjárók nagy arányt tesznek ki, ezeknél a négykerék-meghajtás mondható alapkövetelménynek. Bíznak abban, 2019-ben is emelkedik majd az új autók értékesítése.

Egerben villámtöltőket telepítenek

Az elektromos járművek használatához szükséges alapvető töltő-infrastruktúra kiépítésével egy állami cég, az e-Mobi Kft. is foglalkozik. Egy kutatás alapján, önkormányzatokkal egyeztetve végzik a töltőtelepítéseket, megyénkben például terveznek Füzesabonyba is állomást. Egerben villámtöltő berendezéseket telepítenek, amelyeket idén év elején használatba adnak.

A legnépszerűbb autómárkák Heves megyében (db)

személyautó 2017 személyautó 2018 kisteherautó 2017 kisteherautó 2018 1. Suzuki 277 1. Suzuki 300 1. Renault 79 1. Renault 83 2. Dacia 179 2. Dacia 262 2. Ford 64 2. Ford 64 3. Toyota 176 3. Renault 214 3. Toyota 44 3. Fiat 36 4. Renault 173 4. Toyota 198 4. Fiat 43 4. Dacia 28 5. Opel 170 5. Volkswagen 192 5. Dacia 31 5. Volkswagen 25

Összes megyei új autó forgalomba helyezése (db)

személyautó 2017 személyautó 2018 kisteherautó 2017 kisteherautó 2018 összesen 1757 2050 363 336

Összes magyarországi új autó forgalomba helyezése (db)