Már most alig lehet szállást foglalni

Egyre korábban lefoglalják a belföldi wellnesshotelek szobáit a vendégek, a kiemelt ünnepi időszakokra már az év elején elkezdődött az ajánlatok kimazsolázása.

Mindössze két év alatt öt nappal nőtt, 27,8-ről átlagosan 32,7 napra emelkedett az előfoglalások időtartama a hazai szálláspiacon – írja vg.hu. A nyári szezonra még ennél is korábban, a tervezett indulás előtt átlagosan már 42 nappal, a hosszú hétvégékre pedig 95-120, sőt tavaly a késői húsvétra már 128 nappal előbb lefoglalták szállásukat a biztos pihenést tervezők – tudta meg a Világgazdaság Drávai-Mészáros Judittól, a Szallas.hu marketingmenedzserétől.

A legjobb ár-érték arányú szolgáltatást nyújtó, jellemzően négycsillagos belföldi wellnesshotelekben a március 15-ét övező négynapos pihenésre, sőt már a húsvéti időszakra is nagyrészt elkeltek a szobák. Az átlagos foglalási idők nagy eltéréseket takarnak, a nyaralást szolgáló szálláscsomagok körében például egyre több a legalább 60 napos előfoglalás.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Az előfoglalási kedvezmények nem tűntek el, nyárra most még akár 10-15 százalékos kedvezményt is lehet kapni, de a későn ébredők idén is felárasan fognak tudni választani a maradék kínálatból az utolsó pillanatokban. Egyre inkább úgy tűnik, hogy a felpörgő turizmus eredményeként leáldozott a last minute ajánlatokra vadászók szerencsecsillaga, legalábbis ami az ünnepi időszakokat illeti.

A három-négy napos kikapcsolódást biztosító munkaszüneti és ünnepnapokat évről évre többen igyekeznek – jellemzően belföldi – utazással tölteni.

Ha az új év első napjaiban tapasztaltak szerinti ütemben zajlanak majd a foglalások, akkor rendkívül forgalmas év vár a belföldi turisztikai szolgáltatókra.

A 2018-ra beérkezett foglalásokat a Szallas.hu elemezte ki, eszerint az átlagos belföldi turista 63,4 ezer forintot költ, harmadmagával érkezik, és átlagosan 2,8 napig időzik többnyire valamelyik hazai fürdővárosban. Vagyis már rég nemcsak az érdekli a vendégeket, hogy hol fognak aludni és mit esznek, hanem egyre fontosabb, hogy mivel tölthetik el pihenésre szánt idejüket a kiszemelt régióban.

Mint Drávai-Mészáros Judit mondja, ajándék fürdőbelépőkkel és tematikus programokkal – vagy ajánlatokkal a környék kínálatából – ma már szinte kötelezően készülnek az élesedő versenyben egymásra licitálni kénytelen szállásadók.

Az ajándék fürdőbelépő ugyanolyan elhagyhatatlanná vált, mint szilveszterkor a pezsgős vacsora, a tűzijáték vagy a jövendőmondó asztrológus, vagy húsvétkor a gyerekeknek szervezett tojáskeresés és a kézműves-foglalkozások. Egyre több szálloda biztosít a normál időszakokban is házon belül programokat, és a gyerekeknek külön animátorokat ingyenesen is.

Lélektani határ nincs, bár egyre többet költenek nyaralásra és utazásra a magyarok, de azért jellemzően meg sem közelítik ezek az összegek a Szallas.hu rekordját, egy 1,2 millió forint értékű foglalást.

Igaz, a topszámlát egy 34 fős szilveszteri vendégcsapatnak állították ki, míg a legalacsonyabb érték visszamenőleg az a mindössze 2100 forintos szállásfoglalás, amely alá menni a jelenlegi árakon aligha lehet már. A lemondási arány első blikkre nem csekély, főszezonban csaknem 40 százalékos, amúgy 34 százalék körüli, de évek óta nagyságrendileg nem nőtt, igaz, nem is csökkent, vélhetően a kötbér nélkül lemondható előfoglalások következtében.

Borítófotó: Szobabelső Felsőtárkányon, az egykori úttörőtábor területén, a Bambara Hotelben, mely egy afrikai törzsről kapta a nevét. MTI Fotó: H. Szabó Sándor