Éveken belül búcsúzhat az ég királynője

A 747-es, Jumbónak is nevezett repülőgéptípus az iparág fejlődésének jelképe volt, amikor fél évszázaddal ezelőtt forgalomba került, ma már azonban nem gazdaságos működtetni a típust. A koronavírus nyomában kialakuló, az iparágat érintő jelenlegi válság a Jumbo-korszak végét jelentheti.

Tavaly volt ötven éve, hogy a Boeing forgalomba állította jellegzetes, az első részén megemeltebb orrú, hatalmas és elegáns repülőgépet, amely minden addiginál több utast tudott hosszú távolságra utaztatni, mindezt a korábbinál alacsonyabb árakon – írja a Magyar Nemzet.

A gépet négy hatalmas motor hajtja, ennek köszönhető, hogy már nem működtethető gazdaságosan: a modern, kis üzemanyag-fogyasztású gépek két motorral közlekednek, ráadásul a gépek anyaga és formája is úgy változott, hogy csökkenjen az üzemanyag-fogyasztás.

Utasszállítóként ezért a légitársaságok egyre kevésbé használták, ilyen célra utoljára 2017-ben az amerikai kormány rendelt, hogy az elnöki különgép, az Air Force One még sokáig ez a típus lehessen. A teherszállításban hatalmas befogadóképessége miatt még előszeretettel használják, újat ugyanakkor már egyre kevésbé rendeltek belőle, így most már csak kéthavonta egyet készít a Boeing. Ilyen keveset egyre kevésbé érdemes gyártani, ráadásul a mostani járvány hatására általában is visszaesett az új gépek iránti kereslet, ezért most már meg kell fontolnia a cégnek, hogy végképp megszüntesse-e a gyártást.

A CNBC egyik forrása úgy értesült, hogy már meghozták a döntést, mivel az alkatrészellátókkal egy éve megállapodtak, hogy összesen mennyit fognak még átvenni tőlük.

Az óriásrepülő-gyártó részvényei egyébként nehezen heverik ki a márciusi összeomlást. Addig 350 dolláron kereskedtek a papírral, akkor azonban a légi forgalom jelentős részének leállása miatt a befektetők limit nélkül adták a részvényt, árfolyama negyedére, 90 dollárra zuhant. Onnan jött egy felpattanás, de aztán újra gyengélkedés következett. Június elején kicsit optimistább lett a piac, akkor 230 dollárig javult az ár, de aztán visszatért 200 dollár alá.

A tőzsdeindexek közben a járvány előtti csúcsukon állnak, sőt a Nasdaq Composite egyenesen örökös csúcsra emelkedett. Nem minden területre igaz ez: a válság által leginkább megviselt iparágak részvényei kimaradnak ebből a folyamatból, és ez különösen igaz a légitársaságok és repülőgyártók papírjaira.

A légi forgalom az elhúzódó járvány miatt világszerte továbbra is jóval szerényebb, mint az új koronavírus megjelenése előtt volt, és még nem látszik, mikor állhat vissza a korábbi szintre. Vélhetően ez csak akkor történik meg, ha hatékony gyógyszer vagy vakcina jelenik meg, így a koronavírus már nem lesz veszélyesebb, mint egy átlagos influenza.

Ennek idejét természetesen nehéz megbecsülni, ezért a befektetők is óvatosak, bár ha az általános tőzsdei optimizmus tovább tart, még az sem lenne meglepő, ha az eddigi lemaradó iparágak részvényeit is magával ragadná.

