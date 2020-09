Veszélyesek lehetnek az ismeretlen kínai vetőmagok

A súlyos kockázatra való tekintettel a Nébih arra kér mindenkit, hogy ha valaki ismeretlen anyagot tartalmazó csomagot kapott, semmiképp se ültesse el vagy adja oda az állatoknak, de még a lefolyóba vagy a kommunális hulladékgyűjtőbe se dobja be a küldeményt.

Az élővilágra és a mezőgazdaságra is komoly veszélyt jelenthetnek a Távol-Keletről érkező vetőmagok, ezért nemcsak elültetni tilos ezeket a növényeket, hanem a kukába sem érdemes kidobni. A rejtélyes küldemények a nyár folyamán a világ több pontján is riadalmat okoztak. A hatóságok szerint a magyar lakosságnak sem árt résen lennie, elképzelhető, hogy hazánkba is érkezett az ismeretlen feladótól származó csomagokból – írja a Magyar Nemzet.

Hazánkba is érkezhetett azokból a rejtélyes távol-keleti vetőmagokból, amelyek a nyár folyamán a világ több pontján is megjelentek. Júliusban röppent fel az ismeretlen tartalmú csomagok híre, akkor több amerikai város lakói is arról számoltak be, hogy bár ők nem rendeltek semmit, magokat tartalmazó küldemény érkezett a címükre. Azóta kiderült, hogy nemcsak véletlenül kiválasztott amerikaiak, hanem kanadai, tajvani és ausztrál polgárok is kaptak jellemzően Kínában feladott csomagokat.

A hír gyorsan bejárta a világot, a szakemberek pedig nem győzték hangsúlyozni, hogy mindenki jobban teszi, ha nem ülteti el a vetőmagokat.

Természetesen voltak, akik nem bírtak a kíváncsiságukkal és a tiltás ellenére elvetették a magokat. Egy amerikai férfi például nemrég arról számolt be, hogy miután elvetette a rejtélyes csomag tartalmát, a földből egy gyorsan fejlődő tökféle nőtt ki. Sajtóhírek szerint az Egyesült Államokban eddig mintegy 14 típusú vetőmagot azonosítottak, a csomagokban voltak gyom- és dísznövények, valamint gyümölcsök és zöldségek is.

A legtöbben például hibiszkuszt, zsályát, levendulát, mentát, hajnalkát vagy épp rózsamagot kaptak a rejtélyes kínai feladótól. Ausztráliában is végeztek vizsgálatokat, ezek eredményei azt mutatták, hogy a – Kína mellett Tajvanról és Malajziából érkezett – csomagok jellemzően mustár-, káposzta- vagy leandermagokat tartalmaztak. A feladó kilétét ugyanakkor máig egyetlen érintett ország hatóságai sem tudták kideríteni.

Az ismeretlen eredetű küldemények veszélyeire a minap a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) is felhívta a figyelmet, hiszen elképzelhető, hogy hazánkba is jutott a rejtélyes csomagokból. A hatóság értesülései szerint a távol-keleti országokból származó küldemények általában egynél több fajból származó magokat tartalmaznak. A vizsgálatok ráadásul némely esetben növényi törmeléket, talajmaradványokat, elhullott rovarlárvákat és a hozzájuk kapcsolódó szennyeződéseket, valamint gombás fertőzést is kimutattak a csomagokban.

Ez utóbbiak különösen nagy veszélyt jelenthetnek a hazai élővilágra és mezőgazdaságra, hiszen rajtuk keresztül különféle invazív fajok, növénybetegségek vagy ártalmas gyomok jelenhetnek meg az országban.

A súlyos kockázatra való tekintettel a Nébih arra kér mindenkit, hogy ha valaki ismeretlen anyagot tartalmazó csomagot kapott, semmiképp se ültesse el vagy adja oda az állatoknak, de még a lefolyóba vagy a kommunális hulladékgyűjtőbe se dobja be a küldeményt, hanem értesítse a hatóságokat, és adja át az illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi osztályának.