Újabb vidéki hidak, orvosi rendelők, utak újulhatnak meg

Az eddigi 454 településen felül további 1236 önkormányzat kap 17,9 milliárd forintot az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt 2017-es pályázat keretében – közölte a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára csütörtökön budapesti sajtótájékoztatóján.

Pogácsás Tibor elmondta, hogy az önkormányzati intézmények, sportlétesítmények, utak és hidak felújítására, karbantartására vonatkozó pályázatot 2017-ben is kiírták, és a beérkező 1835 pályázatból 454 települést tudtak támogatni két lépésben mintegy 7,5 milliárd forinttal.

Az év végén a tartalékokból és a maradványpénzekből lehetőség nyílt arra, hogy további önkormányzatokat támogassanak. Tehát az eredetileg benyújtott pályázatok alapján további 1236 önkormányzat 17 milliárd 897 millió forintos támogatást kap, így három ütemben összesen a mintegy 3200 önkormányzat fele, 1690 részesül ilyen költségvetési támogatásban – közölte hozzátéve, hogy a hónap során folyamatosan készítik elő a támogatások utalásához szükséges dokumentumokat.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Az államtitkár hangsúlyozta: nagyon sok kistelepülésnek nagyon komoly előrelépést jelenthet azt, hogy például az orvosi rendelőjét, közösségi házát vagy az önkormányzati hivatal épületét felújíthatja. Továbbá ez a forrás jelentős támogatást ad az utak felújítására is, és nem csak a kistelepüléseknek, hanem akár egyes fővárosi kerülteknek is. Mint megjegyezte, az elmúlt években nem volt arra példa, hogy budapesti kerület is kapjon ebből a forrásból.

Pogácsás Tibor szólt arról is, hogy az önkormányzatok működése stabil, és – mint mondta – a számok azt mutatják, hogy mind több megtakarítással rendelkeznek a települések, gyakorlatilag már harmadik, negyedik éve az önkormányzati szféra zárszámadáskor többlettel zár.

Az önkormányzati bérlakás-fejlesztésre vonatkozó kérdésre válaszolva elmondta: úgy gondolja, belátható időn belül lesz stratégia arra, hogy épüljenek bérlakások az önkormányzatok területén, akár önkormányzati bérlakások is.