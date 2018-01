Vedeljük a sört

Az idén 5-7 százalékos növekedést várnak az áruházláncok a söreladásban, már a tavalyi forgalom is megközelítette a 140 milliárd forintot.

Mennyiségben 1, értékben 4 százalékkal emelkedett tavaly a sör hazai kiskereskedelmi forgalma – írta a vg.hu a Világgazdaság információi alapján. A Nielsen piackutató felmérése szerint a termék bolti eladása koncentrált: a 400 négyzetméternél nagyobb üzletekben keletkezik a forgalom 67 százaléka, ezen belül a szupermarketet és diszkontot magában foglaló, 2500 négyzetméter alatti csatorna részaránya 46 százalék. A Nielsen adatai szerint a 2017-es sörértékesítésen belül 90 százalékot fednek le a hagyományos sörök, 7 százalék az ízesített változatok aránya, a fennmaradó 3 százalékon pedig a félbarna, búza- és kukoricasör osztozik.

A megkérdezett áruházláncok az idén további 5-7 százalékos bővülést várnak, ehhez azonban elengedhetetlen az iparágnak kedvező, hosszú, meleg nyár. Abban is bíznak, hogy a közelgő labdarúgó-világbajnokság katalizátorként hat a fogyasztásra. A SPAR szerint a teljes forgalom 35 százaléka realizálódik a nyári hónapokban, a Tescónál ez az arány 40 százalék. A hipermarket jelezte: a növekedéshez hozzájárul, hogy a szállító partnerek egy része a négydecis kiszerelésről visszaállt a félliteresre, de az is lényeges változás, hogy egyre népszerűbbek a minőségi, magasabb árú prémium termékek. A két vállalat egyetért abban, hogy a magyarországi piacot továbbra is a hazai márkák uralják, 50 százalék felett van a részarányuk.

A közelmúlt trendjeinek megfelelően a SPAR arra számít, hogy erősödnek a magyar sörmárkák a kiskereskedelmi csatornákban. A Tescónál változatlanul a dobozos sörök adják az eladások nagyobb részét, az arányuk mintegy 80 százalék, míg az üveges termékeké a forgalom 13 százaléka. A fennmaradó rész a műanyag palackos kiszerelésre jut.

Az elmúlt évek legnagyobb nyertesei a hazai készítésű kézműves sörök mellett a prémium kategóriás importtermékek voltak a SPAR szerint. Emellett az is megfigyelhető, hogy iparági átlag felett növekszik a cseh sörök forgalma hazánkban. A jövő sörfogyasztóinak elérése és megtartása érdekében elengedhetetlen ezen kategóriák bolti szintű prezentációja, különös tekintettel az állandó elérhetőségre és a széles választékra – tette hozzá a társaság.

A Tescónál a prémium sörök előretörésével párhuzamosan csökken az olcsóbb, úgynevezett economy sörök iránti kereslet. A hipermarket szerint az egyre népszerűbb kézműves sörök népszerűsége számottevően nő, de az arányuk még így sem jelentős a hagyományos sörökhöz viszonyítva. Tavaly az alkoholmentes radlerek forgalma is látványosan emelkedett.