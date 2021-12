A meteorológiai szolgálat közösségi oldalán osztotta meg, hogy a következő napokban mikor és hol a legvalószínűbb, hogy havazni fog. Mint írták, az európai időjárási helyzet gyökeresen átalakul.

Magyarország egy ütköző vagy keveredési zónában lesz majd.

Több mediterrán ciklon is átvonulhat felettünk, ez magában foglalja, hogy a szokásosnál is nagyobb a bizonytalanság a csapadékmennyiségben és a halmazállapotban is.

„A pénteki légörvény esetén főként az északnyugati, nyugati határvidéken és a Dunántúli-középhegység magasabb részein van esély halmazállapot-váltásra (havas esőre, hóra), másodsorban pedig az Északi-középhegység csúcsain.

Vasárnap a hideg légtömeg már délkelet felé mozdul el, ekkor a Dunántúl északnyugati felén tovább növekszik a hó, havas eső esélye, de a megmaradás a síkvidéki részeken (körülbelül 250–300 méter alatt) kevésbé valószínű” – írták a bejegyzésben. Hozzátették, hogy néhány száz kilométeres változás a ciklonpályákban jelentős változást okozhat a csapadék mennyiségében és a halmazállapotban is – szúrta ki a Bors.